Vyjde rána Zemanovi? Senátor Smoljak počítal. A chce více pravomocí pro Senát

Senátoři hodlají rozšířit ústavní žalobu vůči prezidentu republiky o věc jeho neochoty odvolat ministra kultury. Aby se žaloba dostala k Ústavnímu soudu, musí ji schválit tři pětiny senátorů a tři pětiny poslanců. Má žaloba naději na schválení v Poslanecké sněmovně, nebo je to zbytečná snaha? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl senátor David Smoljak zvolený za Starosty a nezávislé.

Tahle kauza se podle něj nejvíce dotýká sociální demokracie, která začíná připouštět, že žaloba je opodstatněná. „Senát jako horní komora Parlamentu je strážcem ústavnosti a musí se ozvat, pokud má pocit, že někdo Ústavu porušuje. Jsem přesvědčen o tom, že v Senátu ústavní žaloba projde,“ říká senátor.

„V Poslanecké sněmovně bude potřeba sto dvaceti hlasů minimálně. Všechno to závisí na tom, jak k tomu přistoupí hnutí ANO,“ uvedl s tím, že s podporou KSČM ani SPD nelze počítat. „Zdánlivě to vypadá bezvýchodně, ale situace se vyvíjí tak dramaticky, že se nedá předem odhadnout, jak dopadne,“ pokračoval.

Senátor trochu rozumí šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, proč nechce podat kompetenční žalobu. „K té není důvod. Kompetenční žaloba má vyjasnit nejasnou situaci, ale situace je jasná: prezident má na návrh premiéra odvolat ministra, o tom nejsou žádné pochyby.“ Názor právnické obce je celkem také jednoznačný, myslí si. „Z toho důvodu souhlasím s tvrzením Babiše, že kompetenční žaloba nic nového nepřinese,“ zdůraznil. Podle svých slov není příznivcem toho, aby se člověk pokoušel jen o věci, které má dopředu jasné. „Musí se ozvat, i když bojuje proti velké přesile,“ apeluje senátor.

Předseda ODS navrhuje v reakci na aktuální situaci změnit prezidentské volby znovu na parlamentní. „Nemůžeme zákony měnit pokaždé, když zjistíme, že kvůli osobnostní charakteristice něco přestává fungovat. Nemá smysl měnit Ústavu kvůli tomu, že se k ní momentální prezident chová pohrdavě,“ odmítá Smoljak možnost měnit ústavní pořádek.

Senátor Smoljak za jeden ze svých cílů uvedl změnu volby členů mediálních rad, aby radní nebyli vybírání jen v Poslanecké sněmovně, ale aby jejich část vybírali také senátoři. „Já jsem vyzýval politiky, aby bránili média veřejné služby, protože jsem cítil, že jsou pod silným tlakem nejvyšších ústavních činitelů a dalších politiků,“ nastínil svoji iniciativu v době, kdy ještě nebyl senátorem. Po svém zvolení pak zjistil, že má výraznou podporu mezi senátory. V legislativní podobě problém nevidí.

„Naše představa je, že by se o nominaci radních měly dělit obě komory Parlamentu, například půl na půl. Považoval bych za nejefektivnější, aby část rozhodování ležela na bedrech Senátu, který není tolik spojen s aktuální politickou mocí,“ popsal podle něj ideální řešení.

„Ano, zase to vypadá naprosto neprůchodně,“ odpověděl na otázku, zda si dovede představit, že by poslanci dobrovolně přistoupili na snížení svých pravomocí. „Několik předchozích postupů už na tom ztroskotalo,“ připustil, ale odmítl, že bychom měli věci vzdávat, když byly předchozí pokusy neúspěšné. „To bychom se nikdy neposunuli ani o píď,“ pravil Smoljak. „Vstoupili jsme do jednání s výborem v Poslanecké sněmovně, kde budeme další postup koordinovat,“ naznačuje další postup.

