Vyjedou traktory i v Česku? Agrární legenda o lavině zemědělských protestů

„Pokud se zemědělci dají do pohybu, tak je těžko co zastaví. Naopak, oni zastaví všechno,“ říká k protestům zemědělců v Německu exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 Jan Veleba. A srovnává s přístupem českých „zemědělských představitelů“. Na závěr děkuje zemědělcům z Chomutova, kteří oznámili, že v souvislosti s událostmi v Německu i oni v pondělí 15. ledna vyrazí na protestní jízdu zemědělské techniky v ČR. „Signál pro pány úřadující,“ vzkazuje Jan Veleba.

Skutečné charaktery, po našem kvalitní zrno od plev, se nepoznají a nerozliší v poklidných dobách, v intenzívním úřadování z centra, v nastudovaných pózách a efektních rolích. Skutečné charaktery se poznají podle činů v krizových či zlomových situacích. A přesně takové se dějí v sousedním Německu a přerůstají do dalších zemí, přičemž jejich hybatelem jsou konzervativní, jinak nedůvěřiví a rezervovaní zemědělci. Ti ovšem, pokud se dají do pohybu, tak je těžko co zastaví. Naopak, oni zastaví všechno.



Pojďme si shrnout, co se vlastně děje v Německu a z něho se šířící laviny do dalších zemích. V pondělí 8. ledna se Německo zastavilo a nebylo to mrazem, jak vtipně glosovaly právě naše ParlamentníListy.cz.

Ten den bylo v akci 100 000 farmářů, respektive 100 000 traktorů a dalších zemědělských strojů. Akce je organizovaná a předseda Německého svazu zemědělců Joachim Rukwied ji hodnotí jako „úspěšný začátek našeho týdne za zemědělskou naftu“. Nejde ale pouze o zemědělskou naftu, ale i o zrušení osvobození od daně z motorových vozidel.



Jak se chovají politici a obyvatelé? Šéf německých zemědělců říká: „Byl to úspěšný začátek našeho společného akčního týdne. S přibližně 100 000 traktory po celém Německu dnes zemědělci vyslali spolkové vládě jasný signál, aby plány na zvýšení daně zcela stáhla. Podpora velké části obyvatelstva naší věci byla dnes v ulicích také jasně patrná.“

V Německu: „Všechno, nebo nic.“ A čeští zemědělští představitelé?

Srovnejme s „jasnými signály“ v naší zemi, srovnejme s neuvěřitelnou arogancí hraničící se zesměšňováním, kterého se nám dostává od ministra zemědělství Výborného a – omlouvám se – se zbabělostí a „organizací“ a postoji prezidenta Agrární komory ČR a předsedy Zemědělského svazu ČR. A pozor, jenom jsem vyjádřil názor značné části našich kolegů nahlas! Jejich protějšek, předseda Německého svazu zemědělců Joachim Rukwied na počátku třetího dne celostátního akčního týdne zemědělců vyhlásil politiku „buď všechno, nebo nic“. To znamená, že aby vláda ukončila demonstrace, musí zrušit veškeré škrty v zemědělských dotacích! A že to němečtí zemědělci myslí vážně, o tom svědčí skutečnost, že následující, tedy čtvrtý den (včera), pokračovaly v 11 spolkových zemích shromáždění, blokády a

ohně dál. Jejich přehled má Klub 2019 k dispozici. Bylo by to pro pana ministra Výborného, který se právě nyní, představte si, zabývá přednostně legislativou o zábavní pyrotechnice – hodně zajímavé počtení.



Nu což, ale i u nás, i když je teprve leden, tak čas dozrává, respektive dozrál. V pondělí 15. ledna vyrazí z Března u Chomutova první protestní jízda zemědělské techniky v České republice. Bude to sice nesrovnatelné s kolegy za západní hranicí, ale jako signál pro pány úřadující a vzájemně se podpírající v Praze snad dostatečně silný, aby pochopili, že musejí začít dělat pro české zemědělce. Dál snižovat výrobu, dál ustupovat není možné. Není totiž kam. A proto se sever probudil a já mu zde veřejně děkuji!

