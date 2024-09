Vykašlete se na hlasování a přijďte, řekli Konečné v ČT. Ta nestíhá debatu lídrů a říká k tomu své

Česká televize opět čelí kritice za to, jakým způsobem koncipuje předvolební debatu. Přestože se v pátek a sobotu konají krajské a senátní volby, veřejnoprávní televize organizuje debatu lídrů politických stran, kam navíc nemohou někteří lídři dorazit, a to kvůli podmínkám, které stanovila sama televize.

Na vážný problém upozorňuje europoslankyně a lídryně koalice STAČILO! Kateřina Konečná. Měla v plánu na debatu, která se navíc odehrává v Brně a nikoli v Praze, dorazit, ovšem těžko to stíhá kvůli důležitému hlasování v Evropském parlamentu. Na dálku se prý připojit nemůže, přestože je to dnes naprosto běžné.

„Ve čtvrtek se v Evropském parlamentu hlasuje o další finanční a vojenské pomoci Ukrajině, což chápu, že by ČT možná byla raději, abych na tomto hlasování nebyla. Hlavně ale přibylo hlasování o pomoci zemím postiženým povodněmi z fondu solidarity. Není fyzicky možné se po hlasování dopravit ze Štrasburku do Brna, zjišťovali jsme veškeré dopravní možnosti. Slušně jsme požádali Českou televizi, zda bych se na dálku mohla připojit z pražského studia, protože tam bych to měla stihnout. ČT vzkázala, že to nejde, protože to neumí a bylo by to nefér, protože by všichni debatující neměli stejné podmínky,“ říká pro ParlamentníListy.cz Kateřina Konečná.

Upozorňuje, že pokud by se připojila na dálku, tak by podmínky v debatě zhoršila pouze sama sobě, nikoli ostatním lídrům. „Nicméně podle ČT to není možné, což mě velmi pobavilo, protože se v 21. století online připojujeme napříč světem, ale já se nemohu připojit z televizního studia v Praze do studia v Brně. Výsledkem je, že pojedu do Brna a připojím se k debatě podstatně později, pokud bude normální doprava,“ popisuje.

Připomněla, že v debatě nesmí žádnou stranu reprezentovat nikdo, kdo kandiduje buď do krajského zastupitelstva, nebo do Senátu. „Nemají dělat debaty lídrů, když tam nemohou všichni lídři přijít. Šmarda ze SOCDEM a Šlachta z Přísahy nemohou vystoupit, protože sami kandidují. Bude ČT postupovat stejně i před sněmovními volbami za rok? Kdo tam bude vystupovat, když možná budou všichni lídři kandidovat? To si máme každý vytvořit nějaké ‚béčko‘, které nikam kandidovat nebude, aby to České televizi vyhovovalo? Celé to nedává smysl. Stejně tak nikdo nechápe, proč se debata koná v Brně,“ kroutí hlavou europoslankyně.

„Česká televize se mě dokonce ptala, jestli mohu přehodnotit svoje plány. Přijde mi dost podivné, že mě veřejnoprávní televize vyzývá k tomu, abych nehlasovala o penězích pro Českou republiku jako pomoc s následky povodní. Jde o zásadní hlasování pro naše občany, kterým to může pomoct, protože vláda nemá v rozpočtu nic, a ČT se mě ptá, jestli se na to nechci vykašlat, neuvěřitelné,“ dodala Kateřina Konečná.