Výměna vězňů. Rusko dostává zpět slavného zbrojaře, USA kontroverzní basketbalistku

K výměně trestanců fyzicky došlo v dopoledních hodinách na letišti v Abú Zabí. Dohoda byla možná i díky Muhammadu bin Zájidu Sultánu Nahjánovi, prezidentu Spojených arabských emirátů, a Muhammadu bin Salmánu Al Saúdovi, korunnímu princi Saúdské Arábie, kteří sloužili při vyjednávání coby prostředníci, informuje iDNES.cz.

Šéf Bílého domu Joe Biden informoval, že Grinerová je v bezpečí a již byli v kontaktu. „Je v bezpečí. Je v letadle. Je na cestě domů,“ napsal na Twitteru. Příspěvek doplnil fotografií z Oválné pracovny, na které je také viceprezidentka Kamala Harrisová, šéf americké diplomacie Antony Blinken a manželka Grinerové Cherelle.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT