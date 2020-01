Vymetení Piráti a spol.: Násilí? Lež! zní Prahou. Výsměch jejich prohře a info, jak se doteď chovali

Včerejší mimořádné zasedání vedlo nakonec k odvolání starosty Čižinského a ke konci současné koalice. Vystoupil na něm i poslanec Pirátů Jakub Michálek, který si stěžoval na „ruské dezinformační praktiky“. Nicméně, zasedání si užívali zřejmě i ti, kteří na něm nebyli. Jaroslav Plesl z MF Dnes ho komentoval několikrát a nebyl dvakrát přívětivý. Michálek by podle něho měl už Hřiba nasekat do smaženice a vést Prahu sám. A slovům o Rusku se vysmál europoslanec Zahradil: „Když už nemáš vůbec co hrát, vraž tam Rusa, když ti dojde Rus, vraž tam Číňana.“

Až do včerejška panoval na Praze 1 jako starosta městské části Pavel Čižinský, bratr poslance a starosty Prahy 7 Jana Čižinského. To však změnilo včerejší mimořádné zastupitelstvo. Celý záznam sdílela Praha 1 na Facebooku. Má sedm a půl hodiny. Perličky z jednání ParlamentníListy.cz přinesly zde:

„Dnes odvolané radní nahradí ve funkcích jako 1. místostarosta Petr Burgr, místostarostka Eva Špačková, radní Michal Caban, Jan Votoček, Richard Bureš a Karel Grabein Procházka. Gesce jednotlivých radních, za které ponesou zodpovědnost, ještě zveřejníme," informovala Praha 1. K novému starostovi měl připomínku Jakub Michálek od Pirátů, který se v záležitostech Prahy velmi angažuje. A to, že Hejma skončil ve volbách až čtvrtý. Zde dodejme, že Piráti také nebyli vítězem pražských komunálních voleb, přesto mají primátora.

Důvodem pro vypovězení koaliční smlouvy bylo údajné manažerské selhání Čižinského a „názorové neshody“. O tom, jak Pavel Čižinský Prahu 1 vedl, hovořili pro PL mnozí zastupitelé:

Jaroslava Janderová, zastupitelka za ODS z nové koalice, neskrývala svou radost. „Dali jsme to! Díky všem, statečnost, odvaha a profesionalita! Je to radost, máme Prahu 1 zpátky! Pro občany, kteří Prahu 1 milují jako já a my všichni.“

Čižinského „politický pohřeb“ velmi zaujal šéfredaktora Mladé fronty Dnes, Jaroslava Plesla. „Tak několik statečných už Jenda Čižinský má. A bráška se může vrátit na kliniku bojovat proti Izraeli. Ten novoroční projev byl top!“ pravil.

„Co křičí zastánci Čižinského? Svobodné volby nebo konec vlády jedné strany? A kde je čtvrtmilion chvilek pro děti z Vodňan, když jde o zákeřné koaliční přeskupení demokraticky zvolených stran? Co třeba spacáky? Nebo zablokovat na radnici paternoster?“ navrhoval odpůrcům nové koalice. O průběhu mimořádného zastupitelstva řekl: „Tam už chybí jenom Michaela Krausová-Michálková s vokurkou.“ Piráty měl Plesl na talíři i dále, když navrhnul: „Skutečný pražský primátor Michálek by měl tu svojí nudnou loutku už konečně rozkrájet do smaženice a ujmout se toho sám. Takovýho ředitele si Praha zaslouží.“

Plesl se vysmál i druhému Čižinskému, že na politickém pohřbu svého bratra rozvinul volební transparent. „Panebože, to je hňup,“ trefoval se šéfredaktor do Čižinského, který propagoval svou iniciativu 3000 statečných ve spojitosti se sesazením svého bratra. „Doufám, že Nova si nenechá ujít příležitost ukázat zbytku země ten báječný svět pražských Pirátů...“ kopl si naposled.

Šéfredaktor webu Expres.cz Petr Konečný si také užíval podívanou, kterou popsal jako „vraždění neviňátek“. „Michálek: radnici na Praze 1 sundalo Rusko. Ok! Sálem zazněl smích,“ komentoval jeden z výroků přítomného pirátského poslance. „To jednání je super, člověk se dozví, co za šmejdy sedí v TOP 0,9, mohli by to příště probrat Moravec s Pekarovou,“ kopl si ještě Konečný.

Komentátorka Karolína Stonjeková poslala Janu Čižinskému video se zpívajícím a končícím Vladimírem Mečiarem.

Ozval se také marketér Jan Jetmar se svými zkušenostmi: „Pomáhal jsem s jednou kampaní do zastupitelstva na P1. Piráti, Zelení a Praha sobě jeli tvrdou nenávistnou kampaň, osočování, urážky, trestní oznámení, pokusy každého kriminalizovat. Kopali kolem sebe tak, že to bylo za hranicemi jakékoliv populistické kampaně. Ve svém počínání pokračovali i poté, co se jim podařilo převzít radnici na P1.

Do všeho, co do té doby nějakým způsobem fungovalo, hodili vidle pod heslem ‚do teď bylo všechno špatně‘ a kdo cokoliv dělal pro P1 byl prohlášen za kmotra, zloděje a koně bývalého vedení.

Výsledky ovšem za ten rok práce nejsou nijak oslňující. Jediné, co je vidět, je tvorba zákazů. To jde totiž snadno. A teď se diví, že s nimi nikdo nechce spolupracovat, že si všude zavřeli dveře a narážejí na zeď. A nejlepší obrana je útok. Chyba je opět ve všech ostatních, jsou to všechno kmotři, zloději a loupežníci, kteří jim chtějí vzít radnici.

Radnici si ale pánové aktivisté vzali sami. Buď chtějí lépe spravovat obecní majetek a pak potřebují spolupracovat s ostatními, na tom principu je založena pluralitní demokracie, nebo chtějí dělat revoluci a pak musejí držet absolutní moc. Dělat to obráceně je, jak se ukazuje, kontraproduktivní, takže upřímně řečeno, mě ten jejich rybí pláč moc nedojímá.“

Bývalý poradce Mirka Topolánka Martin Schmarcz se tázal: „Hele, napadlo někoho, že to třeba odvolaný starosta Prahy 1 prostě neuměl řídit? Nebo už nejde o lidi, ale o boj dobra se zlem?“ A odtušil: „Zloseři, byvše přišedší o moc, kroutili by se stejně jako tito dobroseři.“

A na Facebooku si postěžoval i pirátský poslanec Michálek, a to kvůli titulku, který zvolily Novinky.cz. „Odmítám tento lživý titulek, kde paní Bohuslavová (autorka článku) honí kliky, aby měly Novinky.cz víc peněz na inzerci. Na zastupitelstvu městské části Praha 1 jsem požádal pána, který nemá s Pirátskou stranou nic společného, aby přestal mávat transparentem, na kterém byl agresivní slogan lživě podepsán logem Pirátské strany. Pán řekl, že ze strany není, že mu to dali, ať s tím mává, a zandal to. Ani jsem se ho nedotkl. Úplně stejné praktiky jakoby podepsané Piráty používá proti nám mafie na Praze 4. Odmítám tyto dezinformace a pochybný způsob vedení kampaně v zájmu ovládnutí křesel v radě. Pravda zvítězí!“ Dle titulku se totiž Michálek „vrhl na občana“ kvůli tomu, že šířil dezinformace.

Právě do Michálka se nemilosrdně trefoval také europoslanec ODS Jan Zahradil. Ovšem ani Marek Hilšer nezůstal nepovšimnut. „Výsledek včerejšího zasedání ZMČ Praha 1 je povzbudivým vítězstvím normálnosti a rozumu nad permanentním revolučním chaosem aktivistů. Jejich hysterické reakce svědčily o absolutním nezvládnutí situace,“ tvrdil europoslanec.

„Pirát Michálek tam dokonce objevil stopy ‚ruské dezinformační školy‘. Aneb když už nemáš vůbec co hrát, vraž tam Rusa, když ti dojde Rus, vraž tam Číňana. Doporučují všichni Babicové české politiky.

P.S. K podpoře odvolaného pana Čižinského II se nepřekvapivě dostavil i senátor Hilšer, který se ovšem tentokrát výjimečně nesvlékl,“ poznamenal jízlivě.

