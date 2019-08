Vymývají dětem mozky, aby je někdo volil! Šichtařová se pořádně naštvala

„Zdá se mi, že liberálové nejspíš pochopili význam školství: Když nemohou získat ve volbách dost hlasů, prostě si je vyrobí. Vymyjí dětem mozek, a tím položí opozici na lopatky,“ napsala Šichtařová na blogu iDNES.cz s tím, že dětem je snadné vymýt mozek a přimět je, aby věřily pitomostem.

Jednou z pitomostí, kterou prý budou ve školách dětem vtloukat do hlavy je, že muži a ženy jsou naprosto stejní, což je podle Šichtařové naprostá hloupost. Jak ekonomka přišla na to, že by se něco takového mohlo stát? Vzpomněla si na případ ze španělské Barcelony starý několik měsíců, kde jedna z knihoven vyřadila z fondu pohádky o Červené Karkulce a Šípkové Růžence s odůvodněním, že jsou moc sexistické. Podobně šílené nápady podle Šichtařové vidíme po celém světě.

„To samé v různých obměnách vidíme po celém světě víc a víc, jak se k moci dostávají noví liberální politici. Vytvářejí zástupná témata a skutečná témata, jako třeba důchodovou či zdravotní reformu, neřeší. Pro mladé voliče je zajímavější prohlášení, že princ neměl princeznu líbat, aniž ji požádal o svolení, než to, že bude na důchody málo peněz,“ rozzlobila se ekonomka.

Podobné myšlenky nám prý přicházejí především z Ameriky. Především tamní liberálové se snaží svět přesvědčit, že rozdíly mezi muži a ženami vznikají především nevhodnou výchovou. Podobné myšlenky pronikly až do Německa, kde soud řeší otázku, zda je diskriminována devítiletá holčička, když ji nechtějí přijmout do slavného čistě chlapeckého pěveckého sboru.

„Dobře, někdo si na tom chce přihřát svou polívčičku a kapku se zviditelnit. Chápu. Ale jak je možné, že se tahle zběsilá konstrukce dostane až k soudu? Že není zatípnutá hned v zárodku jako zajímavý vtip? To jako že soudy v multikulturním Německu nemají na práci nic důležitějšího? To jako že budeme muset odvolávat rozdíly mezi muži a ženami, jako odvolával Galileo Galilei? To jako že moderní inkvizice?“ položila několik otázek najednou.

Podobné podružnosti prý můžeme řešit především proto, že západní svět se má po ekonomické stránce tak dobře, jak se ještě nikdy v minulosti neměl. Přitom je to tentýž svět, který vyrostl na příbězích o tom, že ženy rodí děti, starají se o ně a úkolem muže je celou svou rodinu ochránit a postarat se o ni.

To, že dnes někdo chce tento obraz zbořit,Šichtařová vůbec nepovažuje za dobré.

