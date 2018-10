Vyplavalo na povrch: Dva pražští Piráti kandidovali v minulosti za Víta Bártu. Lídryně Pirátů slíbila odpovědi, pak se po ní slehla zem

23.10.2018 12:34

Někomu by se snad mohlo zdát, že Piráti jsou čistou stranou bez pochybné minulosti. Proč ne. Rozhodně to ale neplatí pro jejich místní buňku v Praze 8. Pamatujete si ještě na Věci veřejné? Stranu Víta Bárty, která zatočí s korupcí a politickými dinosaury? Právě dva čelní představitelé Pirátů v osmém pražském obvodu v roce 2010 za Věci veřejné kandidovali, a to relativně na předních místech.