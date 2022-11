Vypuštěno: Klaus vzpomněl, jak odmítl Petra Pavla. Před lety

reklama

Některé sázkové kanceláře měly v posledních dnech Klause mezi možnými kandidáty. Klaus v rozhovoru však odmítl, že by někdy tvrdil, že by usiloval o další prezidentování. „Myslím, že už to prostě tak není. A jak někdy trošku s nadsázkou říkám, tak představa, že to bude zvoleno v roce 2023 a bude prezident fungovat do roku 2028, tak si tak říkám, že nechci bidenovat, nechci vypadat jako neschopen sejít z letadla po schůdkách a tak dále. Všeho do času," rýpl si do americké hlavy státu Joea Bidena Klaus.

Na otázku, zda podrobil nějakému reálnému zkoumání své šance, řekl: „Nevím, co je reálné zkoumání. Jako myslíte, že bych zaplatil nějakou agenturu, která dělá průzkumy veřejného mínění a přemluvil ji, aby to udělala v můj prospěch, jak se o to pokusilo asi dvacet prezidentských kandidátů, kteří se přihlásili a ty agentury jim všechny řekly, že mají bezvadnou šanci. Tak tento pokus jsem neudělal," zmínil Klaus.

Česká politika je podle jeho názoru v zoufalé a katastrofické situaci. „Ale nevidím šanci se do toho vmísit znovu, z role prezidentské, která není v centru té české politiky," dodal Klaus a okomentoval 21 kandidátů, kteří touží zasednout na Pražském hradě.

„Je spousta lunatiků, kteří netuší, co funkce prezidenta obnáší. Myslí si, že to mohou zkusit. Někteří to dělají z recese, někteří to dělají jenom proto, aby se zviditelnili, někteří to dělají proto, že je to pro ně předstupněm například kandidatury do Senátu, protože najednou se ve svém okolí stanou poměrně známými. Já jsem skoro chtěl na toto téma říct hlavně svůj zásadní odsudek. Můj zásadní odsudek proti přímé volbě prezidenta. Já si myslím, že to byla tragická chyba, že to bylo vychýlení našeho systému, že to byl svévolný zásah do tohoto systému před zhruba deseti, jedenácti lety," sdělil Klaus. „Vychýlení našeho ústavního systému je tímto velmi špatné a výsledkem jsou ti kandidáti, kteří tam jsou. My máme přece systém nepřímé demokracie, nikoliv přímé demokracie," dodal.

Na to, když moderátorka uvedla, že o tento způsob volby je zájem, odvětil. „Zájem je o leccos. Ale jde o to, jestli tento způsob volby může generovat potenciálně dobré kandidáty. A já si myslím, že nemůže. My to také vidíme na těch kandidátech. Já souhlasím, že takzvaně nejsou lidi. Neboli není nějaký zřetelný a viditelný a jasný kandidát. Mělo by se hlavně vycházet z toho, že prezidentská funkce je potenciálním vyvrcholením celoživotní politické kariéry člověka. Ten člověk musí mít za sebou něco zásadního a tadyhleto, že se člověk sám volí, vybírá, že se sám přihlašuje, je popřením tohoto principu, a proto já jsem z toho velmi smutný. Prezidentství je vyvrcholení politické kariéry, ne pokus o její nastartování. A to, co se stalo dvakrát v poslední době na Slovensku..." podotkl Klaus.

Následně hovořil o tom, kdo z trojice Andrej Babiš (ANO), generál Petr Pavel a ekonomka Danuše Nerudová má největší šance .„Nevím, netuším. A v podstatě mě to nezajímá. Nedovedu si představit, že bych pro kohokoliv z těch tří zvedl ruku, takže tahleta debata a úvaha je mimo můj zájem a mimo to, co bych chtěl divákům sdělovat," podotkl Klaus, jenž neví, zda najde nějakého kandidáta, kvůli kterému by šel k volbám.

„Babiše asi jako jediného mohou lidé promyšleně volit ano, nebo volit ne, protože o něm leccos tuší a leccos vědí, na rozdíl od těch dalších dvaceti osob," sdělil Klaus. Více se však k Babišovi vyjadřovat nechtěl.

Své pak řekl ke generálovi Petru Pavlovi, jenž podle jeho názoru určitě nemá koncepce a zkušenosti k tomu zastávat prezidentský úřad. „Nechci komentovat jednotlivce. Já tohoto kandidáta nijak osobně moc neznám, nicméně sešel jsem se s ním jednou v životě, a to bylo když z funkce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky, což je na Hradě sídlící útvar, odcházel generál Picek, který tam byl se mnou mnoho let - a já jsem musel najít nějakého nástupce. A byli mně nabídnuti asi tři, tak jsem se s třemi plukovníky setkal. A rozprávěl jsem s každým z nich hodinu. A z těch tří jsem si vybral. Tak mohou prozradit jedinou věc, že při tomto setkání byl jeden z těch tří dnešní generál Pavel a moje hodinová debata s ním mě vedla k tomu, že jsem si jeho potenciální kandidaturu do funkce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky odškrtl jako nikoliv," řekl.

Když se pak moderátorka opakovaně ptala Klause na otázku, jak vnímá podporu koalice Spolu třem prezidentským kandidátům a jak to, že hnutí ANO postavilo Andreje Babiše, Klaus odvětil. „Vy si snad děláte legraci. Já si myslím, že ANO si zvolilo k obrazu svému, a abych já toto hodnotil, jestli se rozhodli dobře, nebo špatně, je to mimo můj způsob úvahy, a mělo by to být mimo způsob úvahy každého, ať potom každý - vy i já, přijde k těm urnám a někoho volíme. Ale říkat, jestli hnutí ANO udělalo dobře, to fakt do politického uvažování nemůže patřit. Nikdy," sdělil Klaus.

