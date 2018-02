Vyřazená kandidátka na prezidentku Holovská znovu neuspěla. soud smetl její další stížnost

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost podnikatelky Terezie Holovské, která neuspěla v doplňujících volbách do Senátu na Trutnovsku. Nikdo jiný vítězství starosty Vrchlabí Jana Sobotky (STAN) nezpochybnil. Sobotka tak může složit senátorský slib. Chybné přidělení volebního čísla Holovské podle soudu nemohlo významně ovlivnit výsledek voleb. Zprávu přinesla ČTK.

„Sama v návrhu netvrdila, jakým způsobem se to projevilo na volebním výsledku, jakým způsobem ji devítka, kterou dostala až po registraci, vlastně poškodila,“ řekl ČTK předseda volebního senátu Tomáš Langášek.

Holovská se ucházela o hlasy voličů jako nezávislá kandidátka. V prvním kole obdržela 149 hlasů, do druhého nepostoupila.

Sobotka v druhém kole porazil Jiřího Hlavatého (ANO), který před tím o senátorský mandát přišel zvolením do Poslanecké sněmovny.

Městský úřad v Trutnově původně Holovskou odmítl do voleb zaregistrovat s odůvodněním, že nesplnila nutné náležitosti. Hradecký krajský soud, kam Holovská poslala stížnost, ale dospěl k závěru, že podmínku nejméně 1000 podpisů splnila. Uložil proto trutnovskému městskému úřadu, aby Holovskou pro volby zaregistroval.

Dostala číslo devět, protože osm včas registrovaných kandidátů si v losu rozdělilo čísla od jedné do osmi. Holovská v tom spatřovala problém, protože její číslo nevzešlo z řádného losu.

Městský úřad v Trutnově už dříve uznal, že šlo o pochybení. Správně měli úředníci v losu vybrat čísla pro všechny kandidáty včetně Holovské a poté jí číslo ponechat rezervované a čekat na výsledek soudního přezkoumávání její registrace.

Soud také poukázal na to, že lidé na Trutnovsku odevzdávali hlasy v senátních volbách do stejné obálky jako lístek se jménem kandidáta na prezidenta. Taková praxe by mohla vést k machinacím.

„Je to problém, bylo by opravdu vhodné, aby zákonodárce ošetřil možnosti zneužití nějakým jiným způsobem, nebo aby se zákon o volbě prezidenta vrátil k tomu standardnímu, co známe u souběžně konaných voleb, tedy že pro každý typ voleb dostane volič zvláštní hlasovací obálku,“ řekl Langášek.

