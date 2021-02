Vyřízený hejtman Kuba v televizi krátce poté, co poslanci shodili nouzov stav: Neuvědomují si, co způsobili

reklama

Hosty Události, komentářů České televize byli poslanci Ondřej Veselý (ČSSD), Radim Fiala (SPD), senátorka Miroslava Němcová (ODS), starosta města Cheb Antonín Jalovec (STAN) a předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Debatovali spolu o nouzovém stavu, který v neděli skončí, jelikož Andrej Babiš nedokázal přesvědčit většinu poslanců, aby hlasovali pro jeho další pokračování.

Miroslava Němcová před kamerami prohlásila, že hejtmani mají situaci ve svých krajích zmapovanou a vědí, co je nejdůležitější a co budou potřebovat. Naznačila, že by hejtmani mohli využít stav nebezpečí.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kuba dal ještě před pořadem na sociální síti Twitter najevo, že hejtmani chtějí vrátit děti do škol. „Ale také musíme znát jasný rámec, jak chránit zdraví a životy občanů v našich krajích,“ zdůraznil. Chce prý proto od vlády slyšet, jak hodlá situaci řešit bez nouzového stavu, pro který kabinet nedokázal najít dost poslanců.

„My jsme se v 7 hodin večer ještě sešli jako hejtmani a shodli jsme se na společném postupu. Já chci především říct, že nás velmi trápí výsledek té dnešní debaty. A bohužel ukazuje, že nouzový stav se stal politickým symbolem, kdy vláda, která dělá řadu přešlapů, není schopná se dohodnout s opozicí, která si zase bere nouzový stav tak, že není schopná vysvětlit lidem, že ten nouzový stav je pouze rámec, ve kterém se pohybujeme. Že neznamená zavřené školy, že tohle všechno není o nouzovém stavu. A výsledek toho byl dneska vidět ve Sněmovně,“ rozčiloval se před kamerami Kuba.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Lidé, kteří si nerozumí a operují tím, jak hejtmani mají všechno zařízeno, aniž by vůbec věděli, co nás čeká a v jakém legislativním rámci jsme schopní se pohybovat. Takže my jsme se domluvili na tom, že vyzýváme vládu, aby se s námi okamžitě sešla, aby nám řekla, v jakých parametrech chce řešit ty pandemické dopady v téhle chvíli. Má na to nástroj v podobě zákona o ochraně veřejného zdraví, což je zákon číslo 258. To je jediné, co vláda může použít. Může ho používat přes krajské hygienické stanice."

„Ale my jako hejtmani, a tady nemohu souhlasit s paní kolegyní Němcovou, nemáme ty nástroje, které má vláda díky nouzovému stavu. Ten stav nebezpečí není dělán na pandemii, ten je dělán na povodně, na sesuv půdy nebo na zemětřesení. Ten není dělán na to, abychom posílali vojáky do seniorských domovů. Těm vojákům můžeme třeba nařídit záchranné a likvidační práce, ale to přece není to, že pomáhají v nemocnicích. Takže já mám pocit, že většina poslanců si zdaleka neuvědomuje, do jaké situace staví nás, hejtmany. My jsme připraveni okamžitě začít jednat s vládou a tenhleten stav narovnat. Být, řekněme, tím mostem mezi koalicí a opozicí za hejtmany, protože to politické složení je velmi pestré, ale je vidět, že jsou to lidé, kteří v těch krajích žijí, kteří chápou, co se děje a že to nějakým způsobem musíme řešit. My na to ty nástroje potřebujeme,“ zdůrazňoval Kuba.

Antonín Jalovec, starosta Chebu, si ve veřejnoprávní televizi postěžoval, že vláda se starosty uzavřených okresů vůbec nekomunikovala.

„To opatření s námi absolutně nebylo komunikováno a dozvěděli jsme se o něm až z tiskové konference vlády dnes (ve čtvrtek) dopoledne,“ uvedl.

Poté vládě vyčetl, že začala situaci v Chebu řešit až poté, co se region už 6 týdnů potýká s krizí. A navíc začala situaci řešit způsobem, který podle něj teď už nepomůže.

„Já jsem se musel pousmát, když při tiskové konferenci pan ministr Blatný prohlásil, že museli zakročit rychle, efektivně a razantně, protože ani jeden tenhle atribut to rozhodnutí nemá. Tady v Chebu se situace z hlediska epidemie významně zhoršuje 6 týdnů, už 4 týdny naše nemocnice úpěnlivě křičí o jakoukoliv pomoc a vláda koná teď. Takže to je nesmírně pozdní a je to podle mě neefektivní. A hlavně to neřeší ty nejvážnější problémy, které tady my teď máme. Nám tady teď umírají lidé. Tohle opatření možná omezí rozsah epidemie v horizontu týdne, čtrnácti dnů, ale tu momentální absolutní krizi neřeší,“ zlobil se Jalovec.

„Vláda na nás uplatnila bič v podobě uzávěry. Já bych čekal, že kromě toho biče přijde i nějaký cukr v podobě nějaké pomoci. Ministr Blatný nám více než před týdnem přislíbil při návštěvě v nemocnici tři kvalifikované internisty. Do dnešního dne nikdo nedorazil. Zítra snad dorazí dva. Ten třetí nevím, jestli zabloudil do Královéhradeckého kraje, nebo někam jinam, ale doufejme, že se časem také najde. Stejně tak si myslíme, že by bylo zapotřebí posílit kapacity testování, protože v Chebu se na termín PCR testu čeká několik dní a ti lidé se často pohybují ve společnosti a roznášejí nákazu dál. Vláda tady vůbec nezajistila sekvenování, zda se jedná o britskou mutaci. I to by nám pomohlo. A my si hlavně každou pomoc musíme vykřičet, já se nebojím říct vyřvat,“ rozčílil se starosta.

Psali jsme: Pozor, úřednická finta na živnostníky: Prosila, plakala. Pak vytáhla průkaz a napařila pokutu Stát nakupuje respirátory z Asie, tady by jich firmy zvládly vyrobit miliony denně. Na kvalitu se nehledí, stěžují si Landa bude v úterý jednat s Babišem. A s ním přijdou lidé, které musí brát vážně Klaus se hořce smál: Vláda žádnou epidemii neřídí. Dělá opatření, která evidentně nefungují. Lidé by měli říct dost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.