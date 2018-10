Vyrvali jsme Prahu Babišovi, ale teď to nesmíme zvorat, říká lídr Čižinský

Během svého čtyřletého působení na Praze 7 podle Čižinského hnutí Praha sobě prokázalo, že dokáže pracovat ve prospěch občanů. Nejde jen o nějaké „levičácké uskupení plné aktivistů“, což občas tvrdí konkurenti hnutí. Teď je podle Čižinského důležité ukázat, že budou dál tvrdě pracovat i na „velkém magistrátu“. Nesmí to prý „zvorat“.

„Teď je historická šance něco změnit. A naděje jsou velké. Pokud my, Piráti nebo Spojené síly pro Prahu tyto naděje zklameme, tak to zklamání může příště Pražany vést k volbě jednoduchých řešení,“ prohlásil Čižinský.

Z toho důvodu odmítá pouštět se do kritiky svých partnerů a říkat, že jeden nemá dost zkušeností a druhý je v politice mnoho let, takže nemusí být novou energií pro Prahu. Čižinský skutečně cítí šanci na změnu a je připraven pro její naplnění udělat všechno, co bude možné. Včetně najití shody na tom, kdo nahradí Adrianu Krnáčovou z hnutí ANO na postu primátora. Pokud by se partneři nedomluvili, prý je stále ve vzduchu možnost, že Prahu vezme do rukou koalice ANO, ODS a část TOP 09.

Doufá jen, že Piráti ještě přehodnotí svůj odpor proti kumulaci funkcí. To, že někdo dělá jen jednu funkci automaticky neznamená, že to bude dělat dobře. Někdo opravdu schopný naproti tomu může zvládnout víc než jednu funkci. TOP 09 a STAN by zase měly poctivě říci voličům, že dostavba vnitřního okruhu Prahy zabere nejen čtyři roky. V tomto volebním období lze prý udělat jen první kroky k tomu, aby se okruh začal pomalu realizovat. Ale bude to běh na dlouho trať. Lidé by měli mít na paměti, že mezi nápadem na stavbu tunelu Blanka a jeho uvedením do provozu uplynulo několik desítek let. Stejné to bude i s vnitřním městským okruhem. Voliči by to měli vědět.

Čižinský rozhodně nechce přenechat Prahu ODS. „ODS nemá jen máslo na hlavě, ale stále je napojená na Romana Janouška a jsou v ní stále lidé, kteří nejsou slučitelní se změnou, kterou přinášíme. ... Pan docent Svoboda s korupcí bojoval, ale já jsem porazil korupci, kterou vytvořili lidé, kteří jsou nyní s panem Svobodou v zastupitelstvu na magistrátu. Jestli si někdo myslí, že s těmito lidmi, za kterými stojí Janoušek, je možno porazit korupci v Praze, tak se mýlí,“ zdůraznil Čižinský.

A kdo je podle lídra Prahy sobě napojený na Janouška? Prý třeba Alexandra Udženija (ODS) nebo někteří sociální demokraté. Prý se nedá říct, že by na Janouška a na jiné kontroverzní osoby byly napojeny konkrétní strany. Jde spíš o konkrétní lidi, kteří sice nemusejí sdílet politické názory, ale prý sdílejí chuť uzavírat pro město nevýhodné smlouvy. Přesně tohle chce Čižinský změnit.

Jen se to prý teď nesmí „podělat“. Noví politici Prahu vyrvali Andreji Babišovi. „To se podařilo nebo se to podaří, pokud to nezvoráme. Vždyť je to celostátně strašně cenný vzkaz. A opět je potřeba říct, že teď to nesmíme podělat," uavřel Čižinský.

