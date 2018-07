Vyšetřování OKD: Sobotka svědčit nepřijde. Telička taky ne, prý nemá co říct

Podle LN chce komise předvolat až 40 svědků. Jedná se o bývalé politiky: Vladimíra Špidlu, Jiřího Rusnoka nebo Bohuslava Sobotku. Dále to jsou bývalí ministři Miroslav Grégr a Milan Urban, a samozřejmě bývalý majitel dolů Zdeněk Bakala spolu s partnerem v podnikání Petrem Kadašem a svědčit mají i miliardáři Radovan Vítek, Marek Dospiva a Patrik Tkáč. Mezi jmény je také nynější místopředseda Evropského parlamentu, Pavel Telička.

Zatím se ale neví, kolik z nich vypovídat bude. Bohuslav Sobotka se prý omluvil a zažádal o jiný termín. Právě Sobotka v roce 2004 předložil usnesení o privatizaci. Mediální zástupce Zdeňka Bakaly údajně o obsílce nic nevěděl ještě v pátek minulého týdne. Kuriózní omluvu pak podle LN adresoval komisi Pavel Telička, který působil v Bakalových firmách NWR a RPG Byty.

„Hlavním důvodem neúčasti a neposkytnutí svědecké výpovědi je především fakt, že respektuji a zejména ctím ústavní pořádek České republiky. Dále musím konstatovat, že k žádnému bodu ze zadání pro komisi nemám co sdělit,“ napsal Telička v dopise pro komisi, jehož obsah LN dostala v kopii.

Šéf komise Lukáš Černohorský za Piráty neví, zda je dopis omluva či odepření svědectví. Každopádně není odpovědí potěšen a zvažuje poslat europarlamentu výzvu, ať Teličku zbaví imunity. Že by neměl Telička co říci, odmítá. „Byl to člověk, který pracoval v představentsvu NWR, která OKD vlastnila. Byl v dozorčí radě RPG Byty. Říci, že o tom nic nevím, není úplně vhodná omluva,“ doplnil. Navíc by výslechy měly být neveřejné.

Telička byl rozezlen, že se o dopisu ví. V rozhovoru pro LN řekl: „To nyní komise informuje média? To jenom potvrzuje...“ A znovu popřel, že by o dané věci věděl něco, co by mohlo komisi zajímat. "Já jsem nikterak nefiguroval v orgánech OKD," nechal se slyšet místopředseda Evropského parlamentu a tvrdil, že jeho informace o případu pocházejí pouze z médií. Že by byl ve střetu zájmů také popřel. Zodpovědnost je prý na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a on tehdy prý neměl žádné informace, které by mohl zneužít, pouze ty veřejně dostupné. Stát měl v oné době údajně odlišnou strategii, mise při EU byla pouze pošťákem, ze šetření se prý nic nedozvěděl, nebyl prý ani v honorované funkci v OKD byty, vyjmenovává Telička důvody, proč nemá komisi co říci.

Telička do europarlamentu kandidoval za ANO, loni se však s hnutím Andreje Babiše, jehož svěřenecký fond vlastní Lidové noviny, rozešel. Hana Marvanová, právnička, kterou si komise přizvala jako poradkyni o Teličkovi říká toto: "Pan Telička byl mimo jiné i evropský komisař a měl výborné kontakty, takže tyto kontakty později využíval pro lobbing ve prospěch pana Bakaly." Telička v roce 2004 založil lobbistickou firmu BXL Consulting, která se pak podílela na odpovědi českých úřadů Evropské komisi, která řešila stížnost na privatizaci OKD, kde stát prodal podíl za 4,1 miliardy korun zatímco možná tržní cena byla až 10 miliard. Marvanová si dále myslí, že neveřejné výslechy jsou chyba. Pokud komise neodhalí, co ve výsleších stojí, nesplní tak podle ní jeded z důvodů svého založení - odhalit příčiny. "Bude chybět očistný moment," myslí si Marvanová.

