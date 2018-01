Vyšetřování bývalého důstojníka BIS Petržílka, který údajně vynesl odposlechy mezi Bémem a Janouškem, je ukončeno

Údajně měl Jan Petržílek odposlechy předat před volbami 2010 Vítu Bártovi na večírku. Z odposlechů například vyplynulo, že Janoušek do jisté míry ovlivňoval chod pražského magistrátu, a to i přesto, že nebyl nikým zvolen. Server iRozhlas.cz informoval, že například spolurozhodoval o územním plánu a o prodeji pozemků.

Bém i Janoušek byli ve svých rozhovorech velmi opatrní a hovořili mezi sebou v šifrách. „Tam je prostě kauza pařez. – Kterou vyřeším. – Ano, kterou vyřešíš, jak předpokládám, a pak je tam kauza mrtvej kůň… – Ano. – … a vyřešený příběh mrtvého koně. – Ano, ano. – A to tam je proto, abychom se my dva dohodli, co s tím uděláme, protože to je řešení. Je otázka, jestli to nemá jít nějakou jinou cestou. – Jo, tak jo. Sorry,“ bylo řečeno v odposleších, které zveřejnila MF DNES.

Bártu i Petržílka obvinila policie v roce 2013 a nedávno vyšetřování ukončila. „Vyšetřování v této věci již bylo ukončeno. Nebylo ještě ukončeno s žádným návrhem a obvinění se nyní seznamují se spisem. V rámci tohoto seznamování mají možnost žádat kopie nebo doplnit nějaké důkazy a s tím se musí státní zástupce vypořádat,“ řekla Radiožurnálu mluvčí pražských městských žalobců Štěpánka Zenklová.

Advokát Petržílka Lukáš Trojan nyní kauzu komentovat nechce, i když si v minulosti stěžoval na to, že řízení trvá dlouhou dobu. „Kauza se vyznačuje onou nepříjemností, že je z velké části v režimu utajení a v zásadě k ní tak nelze nic říct. Procesně jsme ve fázi seznámení se se spisem, ale tento úkon prozatím neskončil,“ dodal Trojan.

Vít Bárta ani jeho advokát Oldřich Chudoba kauzu nekomentovali. Samotný obsah rozhovorů mezi Janouškem a Bémem policie doposud nevyšetřila. Jaký byl pravý překlad šifrovaných slov mezi Bémem a Janouškem se už pravděpodobně nikdo nedozví.

