Vysklená okna, zapálené vlajky. Veganská feministická kavárna v Praze terčem útoků

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19012 lidí



Obávají se, aby podnik kvůli útokům vandalů raději nezavřel. „Poslední dobou jim tam nějací hrdinové chodí házet cihly do oken. To by znechutilo asi každýho. Přemýšlíme, za co asi? Za to, že si tam občas může přijít dát oběd zadarmo člověk bez domova? Za to, že tam na zdech maj nápisy podporující práva trans* lidí? Nebo vás štvou ty růžový židličky? Zatím jsme na žádný kloudný důvod nepřišli, kdyžtak se podělte v komentech,“ posteskli si zelení, co se v jejich čtvrti v poslední době děje.



Naráželi tím na prostředí, které se snaží prostor, označující se za „první lidskoprávní knihkupectví a vegan kavárnu v Česku“ vybudovat. Na instagramovém profilu projektu, za nímž stojí Kateřina Panzer a Jana Myšáková, se uvádí, že vzniknul, jelikož je „přístupné, ‚lajcké‘ a nezastrašující prostředí a příležitost pro edukaci v aktivismu je pro posun společnosti strašně důležité a je potřeba dát najevo, že to může být součástí běžného života“.

Fotogalerie: - Týden hrdých LGBTQ+

Na webových stránkách lidskoprávního knihkupectví a veganské kavárny je též zmíněno, že „inkluzivní prostor přijímá a vítá všechny, bez ohledu na minulost, identitu nebo preference“. „Vegan cruelty-free menu je pro nás samozřejmostí. „‚Intersekcionální‘ platí i pro nelidská zvířata. Najdete u nás i bezlepkové nebo bezsojové alternativy,“ slibuje dále kavárna.



Podnik zároveň uvádí pravidla, po jejichž porušení vás může „zaměstnanectvo“ požádat k odchodu. „Všichni jsou zde vítáni. Neodhadujeme rod nebo gender člověka a používáme neutrální jazyk. Nikoho neurážíme, nezíráme a jinak neobtěžujeme. Vždy se ptáme a respektujeme konsent. Žádné nenávistné projevy nebudou tolerovány. Respektujeme zaměstnanectvo. Safe space je tu i pro ně. Cokoliv potřebujete řešit nebo oznámit se nebojte říct zaměstnanectvu, neodsuzujeme a snažíme se pomoct. Nebojte se zeptat o poskytnutí straněného klidného prostoru, pokud na vás přišla úzkost nebo se jen necítíte dobře,“ uvádí se v nich.



Poslední dobou však Safe space bookstore začal čelit útokům vandalů a finančním potížím. „Chceme s vámx sdílet, co nás poslední dobou fakt trápí. Čím dál tím častěji se na našem podniku poslední dobou páchají hate crimes a fyzické útoky a začíná to být fakt náročné, nejen finančně. Safe space byl pod útokem už od začátku, ať už během Donio kampaně (kampaně, která vznik podniku financovala, pozn. red.), kdy jsme bylx nonstop probíranx médii, nebo na úplném začátku, kdy nám odmítli pronájem kvůli tomu, že jsme mělx být feministický projekt,“ sdílelo lidskoprávní knihkupectví s veganskou kavárnou na instagramu.





FOTO: Útok vandalů na Safe space bookstore

Fotogalerie: - V Pride Village

Tím to však nekončí. „Pálí a kradou nám vlajky, píšou anonymní negativní recenze, rozbíjí okna. Už toho je fakt hodně. Safe space bookstore je finančně neudržitelný projekt a my se po dlouhém rozhodování rozhodlx, že dál můžeme pokračovat jen s vidinou finanční jistoty. Snažíme se proto teď získat nějaký funding, projekt, co by nás mohl finančně podpořit,“ zní dále v prosbě o finanční pomoc, která by projekt dokázala udržet v chodu.

Zelení z Prahy prosbu o pomoc sdíleli a podotkli, že podporou této kavárny pomůžete nejen jí samotné. „Kdyby někdo z vás ještě hledal dobrou věc k podpoření, tak podporou téhle kavárny pomůžete nám všem, aby nám to na Žižkově neovládli fašos s násilnými sklony,“ vysvětlili Zelení z Prahy 3, proč je dle nich pomoc podniku natolik důležitá.





Psali jsme: Generální stávka v Itálii. Přidali se i propalestinští aktivisté. A začalo dusno „Běžte domů s těmahle pí*ovinami.“ Narušená akce SPD. Aktivista v šatech. A zásah policie Čtyři roky natvrdo. I víc. Blokovat dopravu se aktivistům nevyplatilo „Fridays For Future“ v koncích. Místo milionů desítky. Hádky s Gretou