Výsměch Klausovi: On snad povede Letnou? Svět se zbláznil. Hamáček už se čertí

reklama

Jak jsme již psali, bývalý prezident Václav Klaus poskytl rozhovor serveru Novinky.cz, jehož asi nejkřiklavější částí je pasáž o „vzpouře davů“. Klaus uvedl, že ho děsí opatření, která zavádí krizový štáb. Také pravil, že už jsou obyvatelé Čech ve druhé fázi, tedy že už kritizují opatření. „Pokud první fáze byla březnová, druhá dubnová, tak třetí, květnová fáze, už by měla být vzpoura davů. Lidé už by opravdu měli říct dost a je načase, aby to řekli,“ prohlásil bývalý prezident. Anketa Byl Mirek Topolánek dobrý politik? Byl 2% Nebyl 98% hlasovalo: 12176 lidí

To nebylo všechno, Klaus dostal otázku, jak by si něco takového představoval. A odpověděl: „Nevím, jak to zorganizovat. Nevidím na české politické scéně žádný subjekt, který by se k takové vzpouře chtěl přidat nebo se postavit do čela. Mohou být iniciativy alternativní, iniciativy zdola. Další fází by měla být aktivnější forma sdělení občanů naší politické věrchušce, že takhle už ne.“ Myšlence, že by byl v čele, se Klaus sice nebránil, ale vyřkl pochyby, že by byl jako lídr přijat. Prý se blíží manifestace v ulicích. „Ty jsou ale v nouzovém stavu zakázány, ve stanném právu se na demonstrující střílí. Měli bychom si vyjasnit, jak to s námi vláda zamýšlí,“ dodal k tomu.

Psali jsme: Klaus st.: Občané, povstaňte proti vládě! Roušku už dlouho nepřežiju

Rozhovor vyvolal mnoho reakcí, od pobavených přes souhlasné až po překvapené. Jedním ze společných témat byla otázka, zda to tedy znamená, že Václav Klaus starší podporuje tzv. občanskou společnost, reprezentovanou částečně spolkem Milion chvilek pro demokracii.

„Čtu, podtrhávám si, nesouhlasných vlnovek minimum. Ten Klausův potenciální dav odpovědných, který nechce zbídačenou a extrémně zadluženou budoucnost, cestu do otroctví, se ale dost kryje s lidmi na Letné. Stačí jen málo – spojit to,“ mínil bývalý premiér Topolánek.

Čtu, podtrhávám si, nesouhlasných vlnovek minimum. Ten Klausův potenciální dav odpovědných, který nechce zbídačenou a extrémně zadluženou budoucnost, cestu do otroctví, se ale dost kryje s lidmi na Letné. Stačí jen málo - spojit to.

https://t.co/ZIUWi02sjL — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) April 22, 2020

Od jednoho z členů TOP 09, která podle dostatku indicií má mezi chvilkaři dostatek fanoušků, se Topolánek dozvěděl, že u účastníků Letné Klaus potenciál nemá. „On jen pojmenoval přesně to, co trápí mnoho dalších. Nikam se necpe. Je to analytický popis situace, který sdílím. Pokud budeme personifikovat, tak si nás kobliháři rozeberou na atomy. Bojovat staré války mohou jen hlupáci,“ namítal na to bývalý premiér.

On jen pojmenoval přesně to, co trápí mnoho dalších. Nikam se necpe. Je to analytický popis situace, který sdílím. Pokud budeme personifikovat, tak si nás Kobliháři rozeberou na atomy. Bojovat staré války mohou jen hlupáci. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) April 22, 2020

Zda to znamená podporu občanské společnosti, se ptal i novinář a moderátor Michael Rozsypal. „Klaus burcuje občanskou společnost. Svět již nikdy nebude jako dřív,“ konstatoval chomutovský senátor Přemysl Rabas. Komentátor a moderátor SeznamZpráv Jindřich Šídlo dokonce vytvořil novotvar „Milion chvilek Institutu Václava Klause“.

Eprezident Václav Klaus pro @novinkycz "...třetí, květnová fáze už by měla být vzpoura davů. (...) Mohou být iniciativy alternativní, iniciativy zdola." - Chápu to tedy správně jako podporu občanské společnosti? https://t.co/OP37ZjLolY — Michael Rozsypal (@MichaelRozsypal) April 22, 2020

Klaus burcuje občanskou společnost. Svět již nikdy nebude jako dřív.https://t.co/oeAIImgZn3 — Přemysl Rabas (@PremyslRabas) April 22, 2020

Milion chvilek Institutu Václava Klause.https://t.co/a1qeKMJ7uT — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) April 22, 2020

Ondřej Stratilík, reportér týdeníku Euro, prohlásil, že jde o „Obrácení Ferdyše Pištory“ a že zítra očekává vystoupení Václava Klause proti průmyslníkům a zahájení monstrózního tažení proti globální změně klimatu.

Obrácení Ferdyše Pištory.

Zítra očekávám vystoupení VK proti průmyslníkům a zahájení monstrózního tažení proti globální změně klimatu. #ZelenaNikoliModraPlaneta https://t.co/fEnoHpIB31 — Ondřej Stratilík (@OndrejStratilik) April 22, 2020

Ozvali se také pracovníci Transparency International David Ondráčka a David Kotora. „Věcně souhlas, je čas říct vládě, už dost chaosu a nekompetentní ekonomické politiky. Ale ta nepotlačitelná touha exprezidenta Klause se zase postavit do čela a nostalgie, že po jeho návratu lidé touží, na to je až bolestný pohled. Ten vlak už dávno jel,“ mínil ředitel místní pobočky. Kotora pak jízlivě poznamenal, zda když Klaus tvrdí, že není politický subjekt, který by se postavil do čela, tak že zatratil politické hnutí svého syna.

Věcně souhlas, je čas říct vládě, už dost chaosu a nekompetentní ekonomické politiky.



Ale ta nepotlačitelná touha exprezidenta Klause se zase postavit do čela a nostalgie, že po jeho návratu lidé touží, na to je až bolestný pohled. Ten vlak už dávno jel.https://t.co/O5KJHK57Ne — David Ondráčka (@David_Ondracka) April 22, 2020

“Nevidím na české politické scéně žádný subjekt, který by se k takové vzpouře chtěl přidat nebo se postavit do čela.”



Takže 3% @volimtrikoloru hodil přes palubu? ??https://t.co/0vBMmX0X6Q — David Kotora (@david_kotora) April 22, 2020

Klausovo vyjadřování jako přehnané odsoudil jak pražský primátor Hřib, tak ministr vnitra a šéf krizového štábu, proti kterému se Klaus vymezil, Jan Hamáček. „Kritika vlády je důležitá, ale pojďme ji vrátit ze sféry postapokalyptických fantazií zpět na zem. Jinak tu kritiku nikdo nebude brát vážně. A to by byla nevýhra,“ narážel Hřib na Klausovy dřívější výroky.

Hamáček šel ještě dál a Klause zařadil do společnosti diktátorů a jiných lídrů nemilovaných levicí. „Drtivá většina světových politiků bere hrozbu koronaviru vážně a naslouchá doporučení odborníků. Pak je zde malá skupina těch, kteří hrozbu bagatelizují. Jsou v ní Lukašenko, Bolsonaro, Kim Čong-un, Berdymuchamedov a po dnešku i Václav Klaus,“ prohlásil.

Kritika vlády je důležitá, ale pojďme ji vrátit ze sféry postapo fantazií zpět na zem. Jinak tu kritiku nikdo nebude brát vážně. A to by byla nevýhra. https://t.co/98tBs7TpUo — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) April 22, 2020

Drtivá většina světových politiků bere hrozbu koronaviru vážně a naslouchá doporučení odborníků. Pak je zde malá skupina těch, kteří hrozbu bagatelizují. Jsou v ní Lukašenko, Bolsonaro, Kim Čong Un, Berdymuchamedov a po dnešku i Václav Klaus. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 22, 2020

Na Facebooku si rýpl publicista Jakub Horák: „Když jsi politik a jde proti tobě aktivista, je to nikým nevolený fašista, který si chce uloupit moc. Když ty nejsi zvolený, pak jenom zezdola vedeš odpor lidu proti politické věrchušce. Klaus nikdy nebyl člověk s promyšlenou ideologií.“

Psali jsme: ,,Lžou vám.” Klaus ml. předkládá zlou pravdu o Česku s virem i po něm. Bude to bolet Babišák je na koni, vysmátej i za rouškou, všiml si Ondřej Hejma. A chytil se za hlavu nad opozicí: Pekarová je „ochuzený Kalousek“, z něj jde alespoň autentický hnus Ondřej Benešík pro PL: To Klaus chtěl Turecko v EU. Erdogan rozumí jasnému slovu, jednejme s Turky Klaus varuje před von der Leyenovou. Toto by prý mohla zkusit. Euroskeptikům se udělá zle. A slova o Merkelové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.