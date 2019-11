Výsměch občanům, koalice porušuje zákony! rozjela se Pekarová z TOP 09

Do čtvrtečních Dvaceti minut Radiožurnálu zavítala místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, kandidátka na šéfku strany. Na rozhlasových vlnách se obula do vlády Andreje Babiše (ANO). Premiérovi a jeho kolegům vyčetla, že nemají peníze na plnění svých vlastních slibů, pročež zvyšují daně občanům. A to je podle Perkarové Adamové špatně.

„Já bych to předně nenazývala obstrukcemi, ale diskusí ,a to diskusí o sedmi zákonech z tzv. daňového balíčku,“ zdůraznila Adamová s tím, že pokud už vláda chtěla zvýšit daně u alkoholu, tabáku a hazardu, tak prý bylo také namístě říci si, jak chránit občany i jinak a jaké daně by se měly snížit.

„Z hlediska vlády, která chtěla zvyšovat daně, se to naše jednání jevilo jako obstrukce, ale z našeho pohledu jsme chtěli ošetřit třeba to, že se nebudou zdaňovat rezervy pojišťoven,“ vysvětlila Pekarová s tím, že to ovlivní mnoho občanů.

„A pokud vládě šlo o ochranu zdraví občanů, nemusela extrémně zvyšovat poplatek za vklad do katastru nemovitosti,“ pokračovala poslankyně.

Poukázala také na to, že se už 12 let nezvyšovala rodičovská, sama Pekarová to navrhovala už v minulém roce, ale kabinet přikročil ke zvýšení rodičovské až letos a kabinet navíc neměl zajištěny finanční zdroje pro tento krok, což je podle dámy chyba. Vláda tím ukazuje jediné, že nemá peníze na plnění svých slibů, že kvůli tomu musí zvyšovat daně a že jí o zdraví občanů nejde,“ ostřelovala vládu Andreje Babiše (ANO) opoziční poslankyně.

Andrej Babiš ANO 2011



Vláda by ušetřila prostředky např. tím, že by nenechala bobtnat státní správu, je totiž zjevné, že není možné zvyšovat rodičovskou, když se předtím přijaly tisíce úředníků. Není to možné bez zvyšování daní.

Ve druhé polovině rozhovoru potvrdila, že se pravicová opozice chce obrátit na Ústavní soud ČR s tím, že vládní většina porušila jeden ze zákonů – Jednací řád Sněmovny – když odmítla dát prostor více než dvaceti poslancům, kteří chtěli o daňovém balíčku také jednat.

„Je to výsměch občanům, pokud my tady porušujeme zákony. My je tedy neporušujeme, porušila je koalice. ... Část zákonodárců tady porušuje zákony, a to přece není akceptovatelné,“ zdůraznila.

