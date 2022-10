Vystoupil na „demonstraci proruských sil“? Tady je pravda. Ševčík s tím šel do televize

reklama

„Hlavním motivem je to, že se cítím především jako občan České republiky. Současná hospodářsko-politická situace je natolik vážná, že jsem považoval za svou občanskou povinnost sdělit tyto názory širší veřejnosti. Možná se mi podle odezvy některé lidi podařilo uklidnit. Nacházíme se v bezprecedentní situaci, je nejvyšší inflace od vzniku České republiky,“ řekl Ševčík úvodem ke svému vystoupení na demonstraci proti vládě premiéra Petra Fialy (ODS).

Jedním dechem dodal, že považoval za důležité promluvit, jelikož dokud lidé neprojevili nespokojenost s energetickou politikou naší země na první velké demonstraci v centru Prahy, tak Fialova vláda nic moc nedělala. Ovšem poté zase činila věci, které ekonoma až „šokovaly“.

„Jsme svědky toho, že vláda s velkou slávou zastropovala ceny elektrické energie a plynu. Zastropovala je ale na 6 korunách za kWh, to není konečná cena, může být ještě vyšší. Ale zároveň my jsme přece předsednickou zemí EU, měli bychom mít všechny informace, ale v úterý ráno se ze sdělovacích prostředků dočtu, že minimální cena mohla být 4,50 korun za kWh.

A když se podíváme na plyn, tak někteří lidé byli spokojení, že se řeklo, že je to zastropované na 3 koruny, ale už vláda lidem přesně nevysvětlila, že to je za kWh, tzn. že za jeden kubík, za který v minulosti platili kolem 5 až 6 korun, to dnes v přepočtu vychází na 30 korun za jeden kubík,“ vysvětlil docent Ševčík, že demonstrovat šel právě i kvůli informacím, které ze strany vlády přicházejí.

Zopakoval svá slova, která z jeho úst na demonstraci 28. září zazněla, a sice, že tam protestoval jako občan: „Jednak jsem řekl, že jsem vlastenec, že jsem rád, že se nás tu tolik sešlo. Zdůraznil jsem, že jsem jednoznačně proti válce, že jsem tam ve svém volném čase, sám za sebe, za další vlastence a nereprezentují názor žádné instituce. Že považuji za občanskou povinnost promluvit zde,“ připomněl především ve spojitosti s kritikou, že stojí v čele fakulty vysoké školy.

Moderátor zmínil kontroverze kolem aktivisty Jakuba Netíka, obžalovaného z podpory genocidy, nebo Ladislava Vrabela, jenž čelí insolvenci. „Podívejte se, zda půjdu na demonstraci, jsem se rozhodoval těsně před 3. zářím. Pana Netíka vůbec neznám, pana Vrabela a pana Havla jsem viděl třikrát v životě a neměl jsem možnost, jak bych je kádroval. Vůbec jsem nevěděl, co ve svém volném čase dělají nebo kde jsou angažováni,“ řekl s tím, že klíčové pro něj bylo se k situaci jako občan veřejně vyjádřit.

Zúčastnil by se Ševčík další demonstrace, pokud by ji organizovali ti samí lidé? „Já budu vystupovat tam, kde a kdy to uznám za vhodné, a budu tam vystupovat sám za sebe, za občana České republiky. A za to, aby se lidé mohli seznámit s tou tíživou situací, která nás čeká,“ poznamenal děkan.

„Nás čeká nejtěžší zima možná od doby, kdy jsme mívali my jako děcka uhelné prázdniny. Čeká nás to, že desítky tisíc domácností upadnou do energetické bídy, a nejen do energetické, protože míra inflace je vysoká. A nedá se předpokládat, že by ceny nějak rapidně klesaly. I když by míra inflace náhodou začala klesat, vysoké hladiny cen nám tu už zůstanou. Takže netvrdím, že nikdy už nikde nevystoupím,“ dodal Miroslav Ševčík.

Následně uvedl, že jej v jeho občanském vystoupení Akademický senát podržel, rektor univerzity Petr Dvořák totiž Ševčíkovo vystoupení na protestu kritizoval. Pro ekonoma však nevyplynuly žádné důsledky. „Pan rektor se sešel s představiteli Akademického senátu naší fakulty. Senátoři se postavili za mě a nebyl z toho žádný závěr. Já bych byl rád, kdyby mi někdo vytýkal konkrétní věci, které jsem na demonstraci řekl a nejsou pravdivé,“ uvedl Ševčík a opakovaně zmínil: „V žádném případě jsem na demonstraci nebyl jako politický řečník, byl jsem v odborné sekci, to bylo jasně řečeno a je třeba to oddělit.“

Během první velké demonstrace Česko na 1. místě si přímo na Václaváku vysloužil pískot premiér Fiala, když moderátoři citovali jeho reakci na CNN Prima News, že zaplněné Václavské náměstí je „akcí proruských sil“. Premiér to měl pronést při předvolební návštěvě Klecan. V tu chvíli pak demonstrace pokračovala vystoupením docenta Miroslava Ševčíka, který drtil vládní politiku z ekonomických pozic. Podobně ostře ji kritizoval Vladimír Štěpán za energetiky a Zdeněk Jandejsek za zemědělce.

„Fialo, jsi hňup!“ vzkázal poté z pódia Miroslav Ševčík. „Nejsem žádný ruský troll. Ještě dávno před listopadem 1989 jsem protestoval proti ruské okupaci této země. Fialo, nezasloužíš si vést tuto republiku!“ volal do mikrofonu ekonom. A konstatoval, že vedle útoku na úspory lidí čelí Česko také útoku na svobodu slova a na možnost vůbec projevit volně své názory. Vlna zla podle Ševčíka do Česka přichází ze Západu.

