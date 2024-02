Vystoupíme z Green Dealu? To si představujete špatně, zchladil Benda. Po volbách se upraví. Možná

reklama

„To, že akci zneužily síly, kterým jde o něco jiného, je naprosto jasné a zřetelné a bylo to slyšet z projevu těch zemědělců. Minimálně část z nich se v poledne sebrala a řekla: Už se nám to zdá trapné, co se tady odehrává, a sami odjeli. Jestli zemědělci měli vyjet do centra hlavního města a jestli je ta správná chvíle, mně se zdá, že spíše ne, a že dokonce ty rozhodující zemědělské skupiny se k tomu nepřipojily, nebo pokud připojily, tak velmi vlažně,“ poznamenal k protestu zemědělců poslanec za ODS Marek Benda.

Skupiny, které se ke včerejšímu protestu nepřipojily, chtějí protestovat ve čtvrtek. „Ministr Marek Výborný se s nimi baví poměrně často, některé věci se určitě upravit dají. Představa toho, že jako dneska vystoupíme z Green Dealu, který mimochodem podepsal minulý premiér, ne ten současný, je trošku naivní a bude se rozhodovat v evropských volbách, jestli Green Deal se svojí rychlostí bude nějakým způsobem korigován, nebo jestli tam dojde k nějakým změnám, ale dneska věty, které jsme teď slyšeli od pana Jandejska, jsou úplně nesmyslné,“ sdělil Benda.

Poslanec Patrik Nacher (ANO) následně odmítl odpovědět na otázku, proč se některé síly rozhodly zneužít téma zemědělství a vyjet do Prahy. „To se musíte zeptat těch, co toho využili. Já jsem rád, že zemědělci, ti praví zemědělci, dali najevo svůj nesouhlas v momentě, kdy se z toho stala politická akce, tak odjeli. A jak jste si všimli, tak žádný z politiků ANO se neobjevil nikde, ani před Ministerstvem zemědělství, ani na Malostranském náměstí, jak jsem si všiml. To znamená, že my toto respektujeme,“ řekl.

„Každý protest tady schytává nějakou nálepku. A dneska, jak se ukázalo, tak ti zemědělci, kteří přijeli, zaparkovali, žádné fronty se nikde netvořily, i díky tomu, že Pražané do Prahy nakonec nejeli, zaparkovali to v tom prostředním pruhu, šli protestovat, v momentě, kdy si mysleli, že by to mohlo být zneužito, tak se sebrali, odjeli, takže to z jejich pohledu splnilo to, co mělo. A všechny ty dehonestace a ty různé nálepky o ruských silách a podobně, jsou zbytečné. To, co se potom někde jinde, na jiném místě takové demonstrace změní, tak to bych už prostě neházel ani na zemědělce, ani na někoho jiného, tak jak je bohužel obvyklé od některých vládních politiků,“ dodal Nacher.

„Myslím si, že to, co se odehrávalo odpoledne na Malostranském náměstí, tam stáli ti lidé, kteří to dávali dohromady. A myslím si, že jedna z nejhezčích reakcí, která na to je, je od Rohlíku, který řekl: Tady od toho pána my už nebudeme příště odebírat, protože ten pán se pokouší fakticky tuto zemi destabilizovat. To přece neříkají politici, to říká majitel Rohlíku,“ doplnil Benda, na jehož slova regoval opět Nacher.

„Toto vládní politici dělají soustavně. Oni vlastně lustrují a kádrují, kdo svolává, kdo se toho zúčastňuje, jak drahé mají bundy, kolik mají zubů, a tak dále, to jsem vše zachytil, když jsem si na poslední chvíli dělal monitoring, jak se komentují všechny demonstrace. Kdyby to byla jedna, tak je to jasné. Ale tady opravdu všechny... I odborářské demonstrace se kritizovaly, pokud si vzpomínám, že tam byl Andrej Babiš a že má bundu za 35 tisíc, nebo něco takového. Tady jinými slovy, v zásadě, od voleb v roce 2021, neproběhla jediná demonstrace, kde by to koalice vzala na vědomí, jednala s nimi,“ dodal Nacher s tím, že protesty zemědělců navíc běží po celé Evropě.

„To jsou takové Patrikovy věty, které jsou všeobecného charakteru,“ podotkl Benda k Nacherovým slovům.

Sociolog Petr Soukup uvedl, že se snažil sledovat historii tématu. „Na portálu Seznam Médium se objevil první článek typu: Jandejsek má dvě a čtvrt miliardy a tenhle člověk tady organizuje protesty. Potom teprve, jak jsem to sledoval, se toho začali chytat mnozí další, ať už různá média, tak i politici. To, že to není asi dobře, je něco, na čem se tady shodneme ve studiu,“ sdělil Soukup, moderátorka jej však přerušila, že je otázka, zda se na tom opravdu všichni shodnou.

„Jakákoliv věc, která s tím tématem demonstrace bytostně nesouvisí a prostě, jestli mám křivé zuby, šikmou hlavu nebo beru dotace dvě a čtvrt miliardy, to jsou všechno vlastně s tím nesouvisející věci, aspoň v základu, jakkoliv ten systém může být nějakým způsobem špatně nastaven, protože menší mohou čerpat méně a větší více. To jsou podle mě drobnosti. Jakákoliv věc, která s tím nesouvisí, tak by neměla být brána jako nějaký očerňující moment. To si myslím, že v zásadě by mělo platit,“ řekl Soukup.

„Dnešní akce, zejména tím, jak skončila, nápadně připomínala učitelskou akci – tam mimochodem vystoupili někteří titíž lidé, to je opravdu hra v uvozovkách stejných sil, tak když ta akce dopadne takhle rozpačitě, když to tak řeknu, tak ta společnost z toho bude mít takové smíšené pocity. A pokud by možná do té doby zemědělcům fandila, tak bych řekl, že potom, když ta akce skončila, jakkoliv neměla velký dopad na dopravu, a tak dále, to samozřejmě jsou pozitivní rysy, tak lidé si budou říkat: Hele a opravdu ti zemědělci by měli dostat více peněz, podívejte se na toho Jandejska, a skutečně to neprospěje,“ dodal Soukup.

Benda se následně vymezil proti tomu, že by někde zveřejňoval, kolik má pan Jandejsek na dotacích, nebo nemá. „Ale v okamžiku, kdy jedu do Prahy demonstrovat za to, že chci víc dotací, a přece o ničem jiném to fakticky není, možná méně byrokracie, tak je docela legitimní, když ti lidé říkají: No ale kolik má těch dotací, když chce ještě více dotací? Je to dvojsečné, nesměju se mu za to, jestli má křivé zuby nebo něco podobného, ale chceš další peníze ze státu? Chceš další peníze od nás všech? Tak se jenom ptáme, kolik už teď bereš a jestli by ti to nemuselo stačit,“ dodal Benda.

