Vystrčil: Podcenili jsme, co se bude dít, až lidem přijdou účty za energie

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v pořadu Epicentrum na serveru Blesk.cz prozradil, že nejspíše už za dva týdny čeká na předsedu vlády Fialu a několik ministrů setkání se senátory na plénu. Důvod? Budou obhajovat svůj kabinet a současná řešení energetické krize. I Vystrčil sám totiž uvádí, že současná pomoc je pomalá a některé věci se podcenily. Jedním dechem však také dodává, že vláda nejspíše dělá, co může, a stále se i vypořádává s tím, co po sobě nechaly vlády předchozí.

Vystrčil, který kandiduje v nadcházejících senátních volbách, v pořadu Epicentrum hovořil mimo jiné také o tom, jak proběhne obměna třetiny Senátu. „Záleží na tom, jak ty volby dopadnou. Pokud se obmění menší část těch 27 senátorů a senátorek, tak potom je rozdělování toho, co kdo bude dělat, jednodušší, ale pokud třeba dochází k velké obměně, tak je potom jednání složitější,“ uvedl mimo jiné Vystrčil.

Hlavním tématem rozhovoru však byla bezesporu energetická krize a kritika vlády Petra Fialy (ODS). „Některé reakce vlády jsou dobré, některé nejsou. Je to taková střelba na běžící cíl a myslím si, že jsou schopni to zvládnout, ale je pravda, že kroky vlády nejsou bezchybné. Podle mého názoru jsou pomalé a došlo k podcenění situace a k podcenění toho, co se bude dít, až začnou přicházet účty za energie,“ zmínil Vystrčil, když byl tázán, zda vláda dělá dostatek.

Hovořil však také o tom, že nikdo není bezchybný a že i vláda potřebuje čas na to, aby se vypořádala s tím, co zdědila z předchozích let. Připustil však také to, že premiér byl pozván na kobereček do Senátu, a to i s dalšími ministry.

„Existuje neformální, ale velmi pravděpodobná dohoda, že bude 13. září zasedat plénum Senátu, na které přijde pan premiér, ministr práce a sociálních věcí, ministr financí, ministr dopravy, průmyslu a obchodu a také ministryně životního prostředí,“ řekl Blesk Zprávám Vystrčil.

Dodal, že vláda měla zkrátka postupovat rychleji. „Rada ministrů pro energetiku se měla svolat dříve, měli jsme rychle reagovat na navyšování ceny energií a měli jsme se již dříve odstřihnout od vlivu ruského plynu na nás,“ řekl.

Vystrčil není sám, kdo z ODS vládu víceméně kritizuje. V minulém týdnu řekl poslancům ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), že pokud se nevyřeší nynější energetická krize, mohl by být ohrožen politický systém země. Souhlasí s úvahami o stanovení maximálních cen a bude hledat řešení, aby to bylo právně možné. „Pokud vláda nevyřeší krizi v energetice, stejně tady dlouho nebude,“ poznamenal také Blažek k výrokům a krokům opozičních politiků. Psala to mimo jiné ČTK.

