Vystrčil do kamery ČT: Veřejně prosím prezidentskou kancelář, aby začala informovat

Předseda Senátu Miloš Vystrčil popřál prezidentovi Miloši Zemanovi, aby se co nejdříve cítil lépe. Hned poté se s jasnou prosbou obrátil na Kancelář prezidenta republiky. Veřejně vyslovil konkrétní žádost. Podívejte se sami, o co a proč požádal.

reklama

Prezident Miloš Zeman si pozval do Lán končícího premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten v jednu chvíli odjel ze zámku zadním výjezdem a samotného prezidenta po pár minutách odvezla sanitka. Odvezla ho do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kterou vede prezidentův ošetřující lékař Miroslav Zavoral.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) požádal prezidentskou kancelář, aby zvážila, zda by veřejnost poněkud více neinformovala o zdravotním stavu hlavy státu, protože na jedné straně je Miloš Zeman občanem České republiky a má právo chránit si informace o zdravotním stavu, ale na druhé straně je Miloš Zeman také prezident. Jako prezident hraje v povolebním období zcela klíčovou roli a veřejnost by měla vědět, zda je prezidentův zdravotní stav takový, že mu dovoluje tuto klíčovou roli vykonávat.

Před kamerami Česká televize však v první řadě prezidentovi zaslal slova povzbuzení. „Přeji mu, aby se co nejdříve uzdravil,“ pravil Vystrčil.

Ke Kanceláři prezidenta republiky byl však kritický.

„Nemá informovat daleko podrobněji, ale má podat základní informace takového typu, ze kterých bude jasné, zda pan prezident je schopen vykonávat základní ústavní funkce, které mu z té pozice, že je prezidentem, náleží, protože to je přesně to, čím je vlastně on obdařen a čím on vykonává tu veřejnou službu. To bychom měli vědět stejně, jako bychom měli vědět, zda řidič autobusu, když řídí autobus, je zdravý a je v pořádku. Tak stejně tak bychom měli vědět, že když je někdo nemocen natolik, že musel být převezen do nemocnice, tak zda můžeme počítat s tím, že ty své základní ústavní funkce, které má vykonávat, je schopen vykonávat. To je všechno. Není třeba nějak podrobně rozebírat jeho zdravotní stav,“ pravil Vystrčil.

Miloš Vystrčil ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezidentskou kancelář poté cíleně na veřejnosti požádal, aby v tomto duchu informovala všechny občany.

„Já si myslím, že nyní je velmi důležité poprosit Kancelář prezidenta republiky, a dělám to takto veřejně, aby zvážila vážnost té situace a aby začala informovat takovým způsobem, že bude zřejmé veřejnosti, jestli pan prezident je ve stavu, kdy je schopen vykonávat všechny své ústavní funkce. Je to z mé strany prosba,“ zdůraznil Vystrčil.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A myslím si, že na tu odpověď a na to, aby zvážila, že pokud tak nebude činit, tak se dostáváme do nedůstojné role a jsme vlastně v pozici, kdy potom dostáváme od vás ty logické dotazy, tak aby na to ten čas Kancelář prezidenta republiky dostala,“ pokračoval Vystrčil.

Pokud by veřejnost patřičné informace dostala, veřejnost by po nich podle Vystrčila nemusela nedůstojně pátrat, takže by v konečném důsledku bylo ochráněno i zdraví prezidenta.

Psali jsme: Jurečka s Gazdíkem předvedli v Partii nové pořádky. „Děkuju, že jste ukázali, jak to budete válcovat,“ krčil rameny Vondráček „Z toho mrazí.“ Hosté na Primě v přímém přenosu sledovali sanitku s prezidentem Prezident Zeman byl přijat do nemocnice. Souvisí to s jeho nemocí, uvedl jeho lékař Zeměkoule mu bude malá, smál se Kalousek Babišovi v povolebním odpoledni. Pak mudroval o ležícím prezidentovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.