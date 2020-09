Vystrčil na Tchaj-wanu? Svět si nás bude vážit! řekl ODSák. Komunistka se u Xavera začala smát. A přišel „hrdý aktivista“

reklama

Karlovarský kraj je nejmenším a společně s Ústeckým a Moravskoslezským také nejchudším. Je krajem kontrastů, kde se bohaté lázeňské hlavní město střetává s chudým krušnohorským venkovem a uhelnou těžbou poznamenaným Sokolovskem. Dlouhodobě je proto za hlavní problém kraje označována nezaměstnanost.

Tu také jako důležité téma zdůraznili všichni tři účastníci první části Xaverovy debaty. KSČM zastupuje ve volbách Eva Valjentová, soupeřem jí bude Karel Jakobec, kandidát ODS a lidovců s podporou Starostů a rovněž za Trikolóru Martin Gruber.

Komunistická kandidátka je zaměstnankyní Sokolovské uhelné, inženýrka, která se ke své těžařské profesi hrdě hlásí.

Martin Gruber je starostou obce Březová, kde současně šéfuje dobrovolným hasičům a šéfuje karlovarskému mykologickému klubu.

Karel Jakobec prozradil, že se svou komunistickou protikandidátkou byli spolužáci na sokolovském gymnáziu, a rovněž celý život působil v hornických inženýrských profesích v Sokolovské uhelné. V Sokolově byl poté starostou, nyní je radním na kraji. Hornictví poznamenalo i jeho volbu koníčků, je vášnivým sběratelem minerálů.

Gruber hned na úvod zasvětil diváky do reality kraje, kde má v dohledné budoucnosti kvůli emisním povolenkám přijít o práci dalších tisíc lidí ve Vřesové. A lákání nových investorů je velmi složité, pokud nebude dostavěna karlovarská dálnice D6, spojující kraj s Prahou.

Valjentová nepovažuje za úplně šťastné řešení shánění velkých investorů, kteří zaměstnají tisíce lidí, ale když se jim zhorší ekonomická situace, tak jich zase tisíce propustí. Bylo by prý možná vhodnější „rozsekat“ ekonomiku na menší zaměstnavatele. Tím by navíc mohla do kraje přilákat mladé lidi, kteří by mu dokázali dát budoucnost.

V další debatě o hledání investorů pro chudý kraj se kandidát ODS přihlásil k tchajwanské misi Miloše Vystrčila: „Oceňuju, že pan Vystrčil měl tu odvahu, do Tchaj-wanu zajel a prohlásil to tam. Jednoznačně za tím stojím. Celý svět si váží hrdých národů, ochotných bojovat za svou svobodu, ať už to byli třeba Finové nebo Švýcaři. Naopak národů, které se vždycky podrobily, si nikdo nevážil.“ Velmocem jako je Čína a Rusko podle kandidáta ODS musíme ukázat svou hrdost, a „že si do toho nenecháme kecat a pak sbírat nějaké milodary“.

Psali jsme: Vystrčil? Omlouvám se, to nebude pochvalné... Ján Čarnogurský vrátil „Tchaj-wance“ na zem

Pavel Novotný v Číně? Padl návrh. „Budu držet h*bu,“ slíbil Vystrčilovi

Vystrčil? Nátlak v pozadí, varuje advokátka Hamplová. O Tchaj-wan nešlo. A souvislost s Merkelovou

Valjentová se začala smát. Nevidí problém v podpoře Tchaj-wanu, ale vadí jí, že zahraniční politika ČR není jednotná. „Takhle to vypadá, že si tu každej dělá, co chce,“ dodala smutně. Navíc má dojem, že rozdíly v názorech jsou i ve vládě. A pak se nemůžeme divit, že nás jako republiku nikdo nebere vážně. A to není o tom, koho si budeme my vážit a na koho budeme pyšní, ale jaký dojem uděláme navenek.

Pokud jde o shánění investorů, Valjentová má pocit, že malý a periferní Karlovarský kraj je při lobbingu až na posledním místě.

Jakobec vytáhl svůj zážitek s čínskými investory, kteří uvažovali o investici do Sokolovských strojíren. „A dopadlo to tak, že tam už dávno nejsou,“ uzavřel vyprávění.

Kandidát ODS lákal voliče slovy, že ví, že jeho strana pro spoustu lidí není přijatelná „díky průšvihům, které se táhnou z dob pana Topolánka a pana Nečase,“ ale prošla prý krizí, při které se pročistila. „Zůstali srdcaři, kteří připravili program pro tyto volby, kteří jsou na kandidátkách, a těmto srdcařům normální volič důvěru dát může,“ ujistil.

Valjentová by si přála, aby vítěz měl silný mandát a mohl konečně něco změnit. Komunisté by to měli být proto, že mají dobrý tým plný odborníků z praxe.

Zástupce Trikolóry zdůraznil, že Trikolóra je nová strana, ve které je mnoho schopných lidín – doktorů, podnikatelů, profesorů i starostů.

Vy jste aktivista? A co to znamená?

Ve druhé části debatovali Karla Maříková z SPD, Martin Hurajčík z ANO a Josef Janů z Pirátské strany.

Pirátský kandidát je jednapadesátiletý inženýr, který do politiky vstoupil přes aktivistické hnutí. Překvapilo jej, jak jej politika baví. „Jsem rád, že liberální Pirátská strana přijala aktivistu jako jsem já a víceméně respektuje mé vrtochy,“ vyznal se.

Xavera to zaujalo a vyptával se, co znamená být aktivistou. Pirátský lídr se pochlubil, že například v roce 2010 s kolegy zaznamenal slavnou „karlovarskou losovačku“, kdy si ČSSD a ODS rozparcelovali město a uvrhli jej do problémů.

Ing. Josef Janů Piráti

Lídr Pirátů pro krajské volby v Karlovarském kraji 2020

krajský radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Karla Maříková je poslankyní za SPD, první a doufá, že i poslední stranou, do které v životě vstoupila.

Kandidát ANO je již nyní v kraji radním a má na starosti dopravu, kulturu a památkovou péči. Na politice jej nejvíce baví její zběsilé tempo a neustálé změny.

Martin Hurajčík ANO 2011



1. vicehejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Karly Maříkové je v současnosti nejdůležitější, aby se do Karlovarského kraje vrátili turisté, kteří v západočeských lázních zásadně přispívají k jeho příjmům. Poučení z covidového lockdownu je podle ní v tom, že kraj je třeba turistům mnohem více propagovat a nespoléhat na to, že prostě přijedou.

Pirát spustil o tom, že po roce 1945 byl Karlovarský kraj „kompletně vystěhován“ a odsunem německého obyvatelstva kompletně ztratil svou identitu. Pokračovalo to tím, že se kraj dlouhodobě vytěžoval.

Kandidát ANO připomněl časy pravicových vlád, kdy lázeňství málem zahynulo, protože jej přestaly proplácet pojišťovny. To se již podařilo napravit.

Psali jsme: Krizový štáb lázní: Exministr Heger zlikvidoval české lázeňství

Protesty a petice za zachování lázeňství. Hrozí opravdu jeho konec?

Poslankyně Maříková připomněla, že v chudém kraji není nikdo ze zaměstnavatelům motivován zvyšovat mzdy a nedá se s tím pohnout.

Debata o dostavbě dálnice D6 se díky slovům radního Hurajčíka přesunula k debatě o právu vyvlastnit pozemky pro stavbu dálnice. Sám radní se za to jednoznačně přimluvil, Pirát by to umožnil také, ale po zralé úvaze, a Karla Maříková protestovala proti termínu „vyvlastnění“, který je podle ní vnímán negativně, přitom takový proces je při liniových stavbách uplatňován všude ve světě.

Psali jsme: Ať jdou do voleb! Bylo by to poctivější. Politik od Klause ml. vyzval Milion chvilek

Migranti? „Jsou jako...“ řekla poslankyně SPD. Policie ji stíhá. Ale toto FOTO se příslušníkům líbit nebude

Zeman na náměstí v Aši: Na Rusko nemáme tolik bolestných vzpomínek jako Polsko. I když okupace v roce 1968 bolestná vzpomínka je

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.