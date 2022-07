Vystrčil si myslí, že budu kandidovat, tak už vyhlásil termín... Babiš řekl, jak to s Hradem je

reklama

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš chce podle svých slov oznámit, zda bude kandidovat na Pražský hrad, či nikoliv, až v pátek 4. listopadu. Termín pro podání kandidátek je o 4 dny později. „Stále zvažuji pro a proti. Všichni si myslí, že budu kandidovat. Předseda Senátu Vystrčil už vyhlásil termín voleb, a to hlavně kvůli Babišovi, protože si myslí, že budu kandidovat, protože má pocit, že kampaň, kterou dělám v rámci zářijových komunálních a senátních voleb pro hnutí ANO, je kampaň prezidentská. Není to prezidentská kampaň,“ zmínil Babiš.

Odmítá, že by oznámení kandidatury na Hrad sdělil takto pozdě proto, že 12. září začne soud kvůli Čapímu hnízdu. „To s tím nemá nic společného. Ale asi není náhoda, že soud bude zase těsně před volbami. Takže hlavní téma voleb bude zase Čapí hnízdo, jak to bylo v roce 2017. To je stále dokola. Myslím, že lidi už z toho mají srandu,“ uvedl. Dodal, že rozhodnutí o kandidatuře na Pražský hrad je důležité životní rozhodnutí, a proto si na to dává čas. „V podstatě jsem už na odchodu z politiky,“ řekl. Zdůraznil, že do dalších sněmovních voleb již nepůjde.

Dále kritizoval premiéra Petra Fialu (ODS), například jeho „projev k národu“. „To byla slabá tiskovka. Bylo to trapné. Když jsem měl projevy jako premiér, tak jsem nikdy nesvaloval vinu na někoho jiného. Naopak jsem opozici vyzýval, abychom se společně poprali s covidem. Pan premiér Fiala hned ve třetí větě mluvil o Babišově vládě,“ podotkl Babiš.

Zmínil se i o pomoci Česka Ukrajině. „Poměrově jsme byli v pomoci na špici. A česká armáda přišla o hodně zbraní, které byly určitě použitelné, když jsme je poslali do války. Proto by se to mělo koordinovat. Evropa vytvořila vojenský fond, z kterého by se měly čerpat peníze, a naše vláda z něj ještě nezískala nic. Ani na vojenskou pomoc, ani na uprchlíky. Pan premiér říkal, že tamodtud získá peníze, ale zatím bere jen peníze z evropských kohezních fondů, které mají jít do regionů,“ upozornil Babiš.

Česko podle něj klidně může pomáhat dál, ale musí myslet i na lidi doma. „Vláda vzala důchodcům a mladým slevu na jízdné za směšných 1,8 miliardy korun, protože říká, že nemá peníze. A potom posílá peníze na zbraně Ukrajině. Tak by si to měla ujasnit; pokud má peníze, tak ať je dává všem, nebo ať řekne, že má peníze jen na zbraně,“ poznamenal.

Když pak reportér Babišovi řekl, že vládní strany dělají politiku, která Ukrajinu podporuje, Babiš odvětil ostře: „Jakou politiku? To, že žvaní? Proč paní Pekarová nedala alespoň jeden plat?“

„Dávají z našich peněz a z vlastního tam nepošlou nic. A pan premiér Fiala křičí: sankce proti Rusku! A pak chce výjimku na ruskou ropu. A také pořád říká, že je proti konci spalovacích motorů, ale pak s tím souhlasí,“ zakončil Babiš.

