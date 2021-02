Vystrčil v Partii vyzval státní úředníky na home office: Dejte 30 procent svého platu živnostníkům!

Na konci února byla Partie na CNN Prima News delší než obvykle. Po prezidentovi Miloši Zemanovi a premiérovi Andreji Babišovi promluvil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Hlavní problém je podle něj v tom, že vláda nemá plán, co dál. Další problém je, že Češi musí být solidární. „Já teď řeknu něco, co bude nepopulární,“ upozornil Vystrčil. A vyzval úředníky na home office, aby část svého platu přenechali trpícím živnostníkům.

Osobně je Vystrčil přesvědčen, že k řešení současné krizové situace ve zdravotnictví měla vláda podniknout konkrétní kroky, ale tyto kroky měly být důkladně vysvětleny.

„Myslím si, že to neměli dělat představitelé této vlády. Měli to dělat odborníci. My musíme komunikovat tu nejistotu, protože my nevíme, jak se ten virus bude chovat. My nemůžeme tvrdit, že víme, jak to bude,“ vysvětloval Vystrčil.

Spolu s vysvětlováním musí podle Vystrčila politici občany prosit o spolupráci. Jak by to mělo vypadat? „Já bych vás poprosil, abyste byli více doma, protože když budete dál společně chodit do té garáže, kde společně sledujete fotbal, tak se ta situace ještě zhorší,“ dal příklad Vystrčil.

„Mám trochu obavy ohledně toho, aby opatření, která byla nařízena, aby byla kontrolovatelná,“ dodal posléze s odkazem na několik výjimek a čestných prohlášení, s nimiž mohou občané pracovat.

Další nespravedlnost vidí v tom, že třeba v Praze jsou k dispozici parky, ve kterých se dá relaxovat, sportovat, ale v menších obcích v období uzavření okresů podobné možnosti nejsou. Lidé to podle Vystrčila cítí a předseda Senátu je přesvědčen, že se s tím bude muset něco udělat.

„Já mám vždycky pocit, že vláda nemá žádný plán, že neví, co bude dál,“ kroutil hlavou Vystrčil.

Rád by od premiéra slyšel, co bude česká vláda dělat, když se tu rozšíří další mutace, co udělá pro školství, až skončí epidemie, musí mít plán, jak pomůže i malým a středním podnikům po epidemii. „Ale to se prostě neděje, ta vláda nepřemýšlí ani dva tahy dopředu,“ zlobí se předseda Senátu.

„Já teď řeknu něco, co bude nepopulární. My tady máme 2 miliony lidí, kteří po státu prakticky nic nechtěli, dnes lezou po kolenou, ale my máme homo office, tak si musíme říct, že budeme pracovat třeba za 70 procent a těch třicet procent dostanou tihle lidé (živnostníci). Oni jsou tou solí země, oni jsou nositeli té svobody, té demokracie. My je nemůžeme nechat padnout,“ zdůraznil Vystrčil.

Posléze odmítl kritiku, kterou na adresu Senátu vyslovil Andrej Babiš. „Nechápu, proč ten Senát nám dělá jenom problémy. Senát dělá všechno proti nám, aby nám zabránili účinně bojovat proti covidu,“ rozčiloval se předseda vlády na CNN Prima News.

Psali jsme: „Nikdy neodstoupím!“ zahřměl z Partie Babiš. Velký výprask dostal „škůdce ekonomiky“ Středula

Podle předsedy horní komory Parlamentu se takto nedá táhnout za jeden provaz. „Pan premiér říká, že Senát škodí, že pan Středula škodí. A já se potom ptám, je to dobré východisko pro spolupráci?“ kontroval Vystrčil.

„Já říkám, že ani v tomto okamžiku není možné ignorovat Ústavu a zákony, protože tím vytváříme precedens, podle kterého to v budoucnu půjde zopakovat. „Vy nemůžete jen kvůli tomu, že je kritická situace, ignorovat jiná pravidla,“ volal před kamerami Vystrčil.

Za opozici jako celek prohlásil, že mohla být střídmější a nenaznačovat v létě loňského roku lidem, že boj s epidemií máme za sebou. „Ale na obranu té opozice říkám, že jsme neměli ta data, která ta vláda měla a říkala to samé,“ upozornil předseda Senátu.

Uznal, že opozice v Senátu volala po otevření škol, ale jedním dechem dodal, že zároveň volali po rozsáhlém testování na školách. Má také obavy, že se nám tu objevuje generace, která bude ve vzdělání znevýhodněna oproti jiným ročníkům. Podle Vystrčila je zřejmé, že některé děti mají s distanční výukou problémy, těm by mohlo být pomoženo v nějakých doučovacích kurzech. Nebo by tyto děti mohly mít o 14 dní kratší prázdniny a dohnat některé mezery ve svém vzdělání.

„Já si také dovedu představit, že to mohlo na školách fungovat jinak, že ty školy mohly fungovat ve směnách, když to ještě šlo. Žáci mohli s učiteli chodit do přírody a učit se tam, když to ještě šlo. Myslím si, že jsme jiné možnosti měli, než jen zavřít školy a učit on-line,“ uvedl Vystrčil.

Prohlásil, že je dobré očkovat učitele, protože se starají o naši mladou generaci, ale je dobré očkovat také seniory, protože ti jsou ohroženou skupinou. Zkrátka a dobře, je dobře očkovat obě skupiny a tady by měla vláda připravit plán. Od toho je to vláda. Podle Vystrčila bychom měli vést debatu o tom, zda by nebylo lepší dát co největšímu počtu lidí první dávku vakcíny a až někdy časem druhou, nebo se snažit menší skupině lidí dát 2 dávky vakcíny.

Pár slov věnoval ruské a čínské vakcíně. Pokud jsou tyto vakcíny bezpečné, je možné s nimi očkovat. Ale pokud nebudou ruská a čínská vakcína prověřeny, tak by se s pomocí této vakcíny očkovat nemělo. Stačilo by mu, kdyby ruskou a čínskou vakcínu prověřil český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Mně by to stačilo, ano. Já věřím našim orgánům,“ pravil.

Vyhnul se odpovědi na otázku, zda by se nechal očkovat čínskou vakcínou.

„Ale můj názor na to je, že ten problém bude brzy úplně jiný, protože těch vakcín tady bude dostatek a budeme mít co dělat, abychom je stačili proočkovat,“ upozornil Vystrčil.

Zároveň by se mělo poctivě lidem říct, že virus mutuje a vakcíny proti němu nemusí fungovat.

Podle předsedy Senátu by měla vláda stanovit jasná kritéria, kdy otevřeme školu, až bude číslo R takové a takové, v nemocnici bude ležet jen dva tisíce lidí a tak podobně.

„Snažme si uvědomit, že je to jen na nás, že je to o slušném chování a že nás žádní vojáci, ani policie neohlídají, pokud se nebudeme hlídat sami,“ apeloval Vystrčil nakonec na odpovědné chování každého občana.

