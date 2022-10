Vystrčil v euforii: Porazili jsme Babiše, jeho 100členný tým, jeho peníze...

reklama

Miloš Vystrčil slaví. ČT24 s ním přinesla rozhovor ve chvíli, kdy bylo jasno, že obhájí svůj mandát. „Je radost. Je v podstatě rozhodnuto. Mám velkou radost a chci poděkovat všem voličům za to, že se nenechali zmást tou kampaní, kterou vedl zejména Andrej Babiš,“ poznamenal Vystrčil. „My jsme porazili Andreje Babiše, my jsme porazili jeho 100členný tým, jeho nekonečně mnoho peněz a vyhráli jsme, a to je díky vám, vážení voliči. Díky tomu, že jste věřili práci a nikoliv lžím a případně podvodným řečem,“ poděkoval Vystrčil všem přítomným, kteří s ním byli ve štábu. Jeho tým podle jeho slov čítal 10 lidí.

„Jsem z toho dojatý, a to málokdy bývám dojatý,“ poznamenal Vystrčil. „Rozhodlo, že tam bylo srdce, že tam bylo přesvědčení, že to, co děláme, je správné. A na druhé straně tohle nebylo. Bylo tam všechno ostatní. Chtíč po moci, chtít si něco ověřit, někoho vodit jako loutku, ty peníze, ti kývači, ta schopnost toho výborného marketingu, podpořená i tím, že se ten marketing neštítil skoro ničeho. To všechno tam bylo, to my jsme nedokázali říkat některé věci, které by si ta strana také zasloužila, aby byly slyšet, ale to, že to šlo z nás a vlastně jsme kandidovali pro někoho a pro něco, a ne proti něčemu a proti někomu, a kandidovali jsme tak, že jsme byli slušní, to rozhodlo,“ dodal Vystrčil a opětovně poděkoval voličům za účast, jež byla na Jihlavsku oproti jiným místům téměř dvojnásobná.

Na otázku, zda bude chtít pokračovat jako předseda Senátu, odpověděl: „Teď si užijeme ty chvíle, kdy před sebou nemáme to napětí a budeme se bavit, ale nekandidoval jsem pro to, abych se stal předsedou Senátu, kandidoval jsem proto, abych obhájil tu práci, kterou jsme tady všichni dělali, abych mohl prosazovat ty věci, které považuji pro nás všechny za důležité, a jestli to bude na pozici předsedy Senátu, nebo řadového senátora, to uvidíme.“

Po sečtení více než poloviny okrsků vedli v senátním finále kandidáti ODS v osmi obvodech, zástupci ANO ve čtyřech. Informovaly o tom ČT24 i ČTK. Již nyní je zřejmé, že na Kroměřížsku zvítězila Jana Zwyrtek Hamplová (Nezávislí) nad Lucií Pluhařovou (ANO). Na Plzeňsku pak zvítězila jediná nezávislá kandidátka Daniela Kovářová nad Karlem Naxerou (TOP 09).

„Řekl jste, že podle toho, jak dopadnete v těchto volbách, rozhodnete se, co se týče volby prezidentské, už máte jasno?“ zeptala se reportérka Vystrčila. „Tohle jsem nikdy neřekl. Já jsem řekl, že s kandidaturou na prezidenta nepočítám, to stále trvá – a zda se to změní, nebo nezmění, to teď nechci komentovat; můj názor je takový, že se to nezmění, ale ta debata, jestli je před námi, nebo není, to nevím, ale já ji nevyvolám,“ zakončil Vystrčil.

