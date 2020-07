Vystrčilova cesta na Tchaj-wan? „Zdědil problém,“ přemítá Michael Žantovský

„Myslím, že pan Vystrčil zdědil po svém předchůdci problém,“ vyjádřil se k cestě předsedy horní komory Parlamentu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan ředitel Knihovny Václava Havla a bývalý diplomat Michael Žantovský. Ve věci návštěvy Tchaj-wanu dle něho jde o veřejnou polemiku, která „byla nešťastná i za bývalého předsedy Kubery“. Sám by prý v této věci jednal zcela jinak. V rozhovoru pro server Novinky.cz též připojil podrobnosti ke své kandidatuře do Senátu i slova o znepokojení, jež v něm vyvolává spolupráce vládní koalice s komunisty.

reklama

Anketa Jakeš zemřel. Měli by být funcionáři KSČ Štrougal a Vajnar souzeni za úmrtí na státní hranici? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 7794 lidí



„Zároveň k mé kandidatuře přispěl i zájem několika politických stran. Protože si myslím, že rozštěpenost politického spektra je jednou z příčin neblahého vývoje, tak jsem si položil jako podmínku, že se tři strany středového spektra domluví na tom, že za ně budu kandidovat společně,“ připojuje kandidát za ODS, TOP 09 a STAN.



K aktuální situaci ve vládě prohlašuje, že je znepokojen spoluprací koalice s komunisty. „Je to poprvé od roku 1989, kdy se komunisté podílejí na moci, a to tím nejhorším možným způsobem,“ podotýká. Vadí mu zejména to, že za spoluvládnutí nenesou žádnou zodpovědnost.

Fotogalerie: - Kandidát Žantovský

„Kdyby byli ve vládě, tak jsou také spoluzodpovědní za politiku vlády. Oni se jenom vezou. A to je jedna z věcí, která politické ovzduší otravuje a je ji třeba napravit. To je možné pouze tehdy, pokud se koalici postaví stejně mohutná síla. To je to, co chci podporovat,“ uvedl.



Za „nemilé“ považuje i několikaleté řízení ve věci výroků prezidenta Miloše Zemana a to, že „vlastně nedojde k úplnému konci“ těchto pří. „A když dojde, tak se ukáže, že ta entita, která je za ty výroky zodpovědná, je Ministerstvo financí. A to je naprosto absurdní. To může být zodpovědné za ledacos, ale ne za výroky, které neučinilo,“ myslí si.



Naráží tak například na rozhodnutí Městského soudu v Praze, že se český stát musí prostřednictvím Ministerstva financí omluvit za výrok prezidenta Miloše Zemana o autorství článku „Hitler je gentleman“ vnučce Ferdinanda Peroutky Terezii Kaslové.

Fotogalerie: - Pozdrav z Tchaj-wanu

Stále nekončící proces se vleče již od Zemanova projevu z ledna 2015 na konferenci k výročí konce holokaustu. Prezident prohlásil, že Peroutka zveřejnil zmíněný článek v časopisu Přítomnost. Později na tiskové konferenci doplnil, že článek viděl na vlastní oči. Hradu se však text v archivech nepodařilo nalézt, podle historiků neexistuje a podle soudu byl výrok o Peroutkově autorství nepravdivý.



Znepokojení Žantovský cítí i z hlediska „pokusů o omezování působnosti či ovlivňování médií veřejné služby“. Svoboda slova dnes prý přestává být samozřejmostí.



„Média nemají být poslušná. Jsou to hlídací psi státu, a ti mají štěkat,“ poukázal.



K cestě předsedy horní komory Parlamentu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan pronesl, že šéf Senátu „nemohl dělat nic jiného než to, co udělal“. „Myslím, že pan Vystrčil zdědil po svém předchůdci problém,“ vyjádřil se.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle něj jde o veřejnou polemiku, která „byla nešťastná i za bývalého předsedy Kubery“. „Problém se začal veřejně propírat ještě předtím, než byl reálný plán, že na Tchaj-wan pojede. To vyvolalo čínskou reakci, která byla přemrštěná a proti které jsme se dle mého názoru právem ohradili. Ale ve mně pořád asi žije ten diplomat, který řeší problémy jinak, tedy tak, aby se o tom veřejně nemluvilo, vlk se nažral a koza zůstala celá,“ předložil Žantovský svůj pohled na věc.



A diplomaticky by se rád zachoval i v řešení vztahů s Ruskem. „Máme s ním nějaké problémy, ale jsou tady i ekonomické příležitosti. Měli bychom hledat cestu, jak ty vztahy vrátit na normální úroveň,“ uzavřel.

Psali jsme: Havel pobíhal po Hradě a narovnával obrazy. Jeho asistenta s ručníkem málem zastřelili. A do toho kníže, Rejžek, Žantovský a „dobrá víla“, náhrada za Olgu Pan Žantovský, trefná přezdívka skútr... Havlův knihovník se posmíval hmotnosti Jany Bobošíkové, a ta se nedala Izraelský plán? Pokud by se uskutečnil, takto by se mělo Česko zachovat! Michael Žantovský jasně v ČT S*áči Zemane, vytíráš si lidma p*del, napsal Topolánek po rádiu z Lán. No a Kalousek a Havlův Žantovský...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.