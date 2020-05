Vytočená Jana Černochová zavzpomínala na sprosté výstupy Michaely Marksové. A nařezala „náckovi“ Zaorálkovi

reklama

Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová sdělila ve Sněmovně sociálním demokratům „příště se na vás vy**reme“ a ukázala tak, co si myslí o koaličních partnerech. Zastupitelka hlavního města Prahy Alexandra Udženija se zase pustila do křížku s pirátským primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem. Označila ho za „arogantní hovado“.

Politologové Zdeněk Zbořil a Lukáš Jelínek se shodli na tom, že ženy působící v politice by se takto chovat neměly. Prý by měly jít příkladem. Podle Zbořila je vulgární vyjadřování politiků neomluvitelné.

„Nemám na mysli pouze češtinu, ale jde i o to, jakými se častují výrazy. Toto vyjadřování není omluvitelné ani po nočním jednání parlamentu nebo v jakékoli jiné výjimečné situaci,“ řekl pro server iDNES.cz.

„Politici by si měli uvědomit, že se od nich očekává, že budou vzory či příklady chování, jaké očekávají oni od členů společnosti. Ať už z jakýkoli důvodů sklouznou k vulgárnímu vyjadřování na veřejnosti, tak je to diskvalifikuje z politických funkcí, jelikož se pak do značné míry chovají, jak dlaždiči,“ doplnil politolog Lukáš Jelínek.

A to zvedlo ze židle poslankyni Janu Černochovou.

Zbořila Černochová označila za „Zdeňka Sputnika Zbořila“ v narážce na ruskou státní agenturu Sputnik, která šíří ruský pohled na záležitosti ve světě.

„Soudruh Sputnik Zbořil a socan Jelínek jsou zamindrákovaní šovinisti. Tečka. Co na tento jejich blábol asi tak říká 'jejich' Petra Buzková, nebo Míša Marksová, které by bez občasného poslání některých osob 'do patřičných mezí' - v politice nepřežily ani den? Jasně, vulgarita není program, nehájím to, ale podle vnímání světa šovinistického dua 'odborníků nevím-na-co' Zbořil - Jelínek platí: Když někoho do háje pošle politik chlap, je to super projev testosteronu a mužství, ale když bouchnou saze ženě - političce, protože třeba zrovna slovně brání jinou ženu (jako Sandra bránila Hanu Marvanovou), je to 'neomluvitelné'? Hm, jasně.... Oba pánové by měli okamžitě navštívit sexuologa, tam nebude něco v pořádku!“ rozpálila se Černochová na sociální síti Facebook.

Ve zmíněném článku padlo také jméno Jany Černochové, která se pořádně obula do ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který se podle jejího názoru vyjádřil naprosto nevhodně na adresu Izraele a to ještě v den výročí usmrcení nacistického řezníka Reinharda Heydricha. Zlobila se na Zorálka natolik, že ho označila za 'největšího nácka'.

Černochová si trvá na tom, že má právo vyjádřit svůj názor.

„Víte, pokud někdo (vlastně NE 'někdo', ale ministr kultury a exministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek!) přirovná osud Čechoslováků v minulém století s osudem Palestinců (ještě v den výročí atentátu na RH, kdy řada z nás, Čechoslováků, tento den považuje za zásadní z hlediska vnímání naší země - jako země, která se postavila katům!), mám právo si o něm myslet, že prostě přemýšlí jako nácek, sorry. Mimochodem - tomuto mému a uznávám, že silnému výroku, předcházel: Zaorálkův šílený protiizraelský rozhovor v sobotním Právu, trvalé neplnění usnesení Parlamentu ČR ve věci Izraele (Zaorálkova ignorace a výsměch našemu Parlamentarismu), či trapné a ukřičené a nediplomatické scény při návštěvách Izraele a dožadování se schůzek se zástupci tzv. Palestinské autonomie před návštěvou izraelského Knessetu...Je mi líto, že ministr naší vlády bohužel stojí na straně lidí, pro které byl i vznik státu Izrael absolutně nepřijatelný a stáli na stejné straně s Adolfem Hitlerem,“ vypálila Černochová.

