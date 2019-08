Vytočený Ringo zvyšoval hlas: Hamoun. Ať se ti komisaři v Bruselu zalknou. Zabednění úředníci vymýšlí přerozdělování. Klaus má pravdu, budu ho volit

Luboš Xaver Veselý přivítal v internetové televizi XTV umělce Františka Ringo Čecha. Dozvěděl se od něj, že bruselští úřednici jsou naprosto příšerní, množí se jako vši a zaslouží si, aby jim někdo konečně řekl, co si o nich myslí. Udělali to Britové v referendu o brexitu a Ringo Čech byl nadšen. Poté sepsul sociální demokracii a prozradil, že bude volit Václava Klause mladšího a Trikolóru, protože jak Trikolóra, tak Klaus jsou prý skvělí.

Hned v úvodu se od Ringo Čecha dozvěděl, že o Velkou Británii není třeba mít obavu. „To je prostě obdivuhodná země. Evropané jí vděčí za všechno – za demokracii i za průmyslovou revoluci. Britům vděčíme za všechno,“ zdůraznil. Jedním dechem však dodal, že Velká Británie, kterou miluje on, už možná neexistuje. „Teď jsem slyšel, ale nevím, jestli to není kec, že muslimský starosta Londýna zakázal billboardy žen v plavkách,“ pravil.

V referendu o brexitu vidí jistou podobnost s Českou republikou. „To je jako u nás. Nesmiřitelná polovina, která křičí o demokracii, nerespektuje výsledky demokratických voleb a myslí si, že jsme volili špatně. To je chybný. Bylo nás o jeden plnej Václavák víc,“ zdůraznil František Ringo Čech.

Británie podle jeho názoru měla brexit už dávno zrealizovat. „Evropa si dovoluje. My jsme měli takovou radost, že jim někdo řekl, co si o nich myslí. Takže oni samozřejmě týrají tu Británii a nejdou jí vůbec naproti. Tvrdý brexit je jediný způsob, jak s EU mluvit,“ zdůrazňoval host.

Na vysvětlenou dodal, že dříve byl i on sám pro vstup do EU, ale tehdy to byla jiná unie než dnes. Češi potřebují peníze na infrastrukturu, ale dostávají peníze na jiné projekty. Rozhodují o tom úředníci.

„Tam seděj ty úředníci, ty tupí zabedněný mezci... a vymejšlej to přerozdělování. ‚Tohle ti dám, a tohle ne!‘ A to ti dává takovou sílu, že vlastně rozhoduješ o penězích, který sis tam sám vložil. Vždyť mladej Klaus má pravdu. U nás na Jílovišti je cedule, servilní cedule na ulici o dvou stech metrech asfaltu ‚Za tuto ulici vděčíme EU‘. Sakra, já za to nevděčím fondu EU, já chci na Jílovišti pěknou cestu, kterou zaplatí stát nebo obec. Mám chuť tu ceduli srazit,“ rozohnil se Ringo Čech.

V žádném případě by ale nehlasoval pro odchod z EU. Líbí se mu schengenský prostor a je připraven na to, že EU bude mít společnou armádu, společnou ekonomiku a společnou zahraniční politiku. Ale nic víc. EU nám prý nesmí nařizovat, jaké můžeme mít pomazánkové máslo a jaké už mít nesmíme.

„Jak říkal bejvalej slavnej ředitel (Vladimír) Železný. Ringo, v Bruselu jsou tři mrakodrapy plný zbytečnejch lidí. To oni poškozujou EU. A oni si ani nevšimnou, že ten odpor vzrůstá. Anglie je varování. A ti úředníci se množej dělením, jako láčkovci. A teď oni navíc, jak se tam znají, tak jejich děti vyrůstaj, oni si je tam berou, oni jim dávají místa a ty kanceláře se množej jako vši,“ nedal se zastavit umělec, když popisoval svůj dnešní pohled na EU.

Krev mu prý pije i skutečnost, že eurokomisaři berou velké peníze. Tady někde se prý rodí ta společenská propast, ony sociální nůžky, které se stále více rozevírají. I o tom podle Ringa mluví Václav Klaus mladší z Trikolóry, a prý má pravdu.

„A to si určili oni (eurokomisaři). To nevzniklo žádným demokratickým způsobem. No, je to strašný. Ale ať se zalknou. Kdyby aspoň dělali něco pořádnýho, tak já bych jim ty peníze snad i přál,“ uzavřel téma EU Ringo Čech.

Poté se obul do sociální demokracie, u které nechápe, proč tolik chtěla Antonína Staňka zbavit ministerského křesla. „Ten člověk jenom potrestal nezřízenýho hamouna,“ vypálil Čech zřejmě v narážce na bývalého šéfa Národní galerie Praha Jiřího Fajta, kterého vnímá takto negativně. A za to se Staněk od ČSSD dočkal vyhazovu. „Já myslím, že sociální demokracie přestala fungovat zavrhnutím Miloše (Zemana). Vždyť on tu stranu dovedl do Strakovky (do vlády), on pozvedl tu stranu a oni se mu takhle odvděčili,“ rozčiloval se host.

Sociální demokraté podle Čecha dokážou jen rozdávat z cizího. „To, co prostě pravice jako nashromáždí, mimo to, co jaksi upadne pod stůl, tak to socani rozházej,“ nebral si servítky. Straně prý dnes chybí nějaký silný vůdce. ČSSD prý navíc zůstali jen důchodci, a to jim půlku voličů sebere ještě Václav Klaus mladší s Trikolórou. Čech je připraven dát Trikolóře hlas, protože čím je starší, tím víc se z něj prý stává konzervativec.

„Ta myšlenka (Trikolóry) je nádherná. Sám Klaus mladší je podle mě skvělej člověk. Myslí mu to jasně, mluví jasně a pregnantně. Já ho budu volit. Budu volit Klause. Čím dýl dělám v té politice, tím víc zjišťuju, že se ze mě stává konzervativec. Jako Havel několikrát v závěru svýho života přiznal, že je z něj kryptomonarchista. Politika se mění a člověk se mění. Všichni mají stejnej program, Jen ten Klaus má jinej. Pravda, měl ho (Petr) Robejšek, ale ten mluvil k národu z příliš velké výšky,“ pravil host.

Po chvíli opěvoval prezidenta Zemana. Miloš Zeman je podle Františka Ringo Čecha člověk, který přesně ví, co si může dovolit a chová se podle toho, i když jeho počínání někdy může balancovat na hraně, jak připustil i Čech. Ale to se prý silným osobnostem stává.

Když se rozhovor přehoupl do druhé poloviny, František Ringo Čech se zastal předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Zdůraznil, že dokud nebyl Babiš odsouzen, je na něj třeba hledět jako na nevinného. Pokud bude odsouzen, tak bude muset odejít, ale do té doby má zůstat tam, kde je, když ho lidé zvolili. Měli by to prý vědět i lidé, kteří demonstrovali na Letné pod praporem kampaně Milionu chvilek pro demokracii.

„Můžu ti říct, že dneska by Babiš dostal mnohem víc hlasů než původně. To je výsledek těch kauz. Lidi nechtějí, aby jim někdo něco vnucoval, aby je vychovával, učil a vedl je zase pod stranickým praporem všechny na Letenskou pláň,“ rozčiloval se host. „Ne!“ zvolal v jednu chvíli František Ringo Čech. Všechno se má rozhodnout ve volbách. Dnešní opozice má Babiše porazit ve volbách, prý třeba i rozdáváním koblih. „Když mají na červený trenýrky, tak mají i na tohle,“ pravil host.

Stranou pozornosti Františka Ringo Čecha nezůstaly ani blížící se oslavy třicátého výročí sametové revoluce. Umělec má za to, že vlastně není co slavit.

Nakonec zmínil i průvod Prague Pride. Máme svobodu, takže si podle Ringo Čecha může chodit v jakém průvodu uzná za vhodné. Přesto se mu zdá zvláštní, že radikální část LGBT komunity má potřebu společnost přesvědčovat, že je normální chodit po rukou, když všichni vědí, že je normální chodit po nohou.

„Navíc si myslím, že moji přátelé, kteří jsou třeba homosexuálové, tak oni to nechtěj, oni si to nepřejou. Ti fanatici jim to vnutěj. Je to dráždění. Drážděj občany, kteří jsou heterosexuálové, kteří jsou pro rodinu, pro výchovu. Když dali billboard, kde si dávají dva chlapi hubana, když si strkají jazyk do krku, tak to přece musí pohoršit,“ rozjel se znovu František Rigo Čech. Znovu však dodal, že žijeme ve svobodné společnosti a dokud se nesáhne k násilí, tak ať si každý dělá, co chce.

