Výzva ke generální stávce. Z pódia demonstrace SPD

Hnutí SPD uspořádalo v Ostravě demonstraci s názvem „Lidé proti vládě“. „Vláda musí podat demisi za tu totalitu, do které nás uvrhla,“ zaznělo mimo jiné z úst lídryně Trikolory Zuzany Majerové. „Musíme udělat všechno pro to, aby tato vláda, která neplní to, co plnit má, to znamená být ve prospěch občanů České republiky, aby odstoupila!“ křičel také poslanec Jaroslav Foldyna, jenž hovořil o generální stávce.

„Nikdo z nás, kdo se narodil po válce, nezažil tak nejistou dobu, jako je tato. Nevíme, jak dlouho potrvá válka na Ukrajině, jak se k tomu postaví Západ. Nevíme, jak dlouho potrvá inflace, jak se prohloubí hospodářská krize, nevíme, kdy se zhroutí dolar, nevíme, jakou epidemii na nás vypustí příště. Jedno víme jistě. Bude hůř. Bude hůř v celé Evropě a u nás o to hůř, o co máme neschopnější vládu,“ sdělil europoslanec Ivan David ve svém vystoupení. „Evropská unie je hlavním zdrojem našich problémů,“ poznamenal také David ve svém projevu.

Na demonstraci se objevil také muž vyzývající ke 108 šibenicím. Pořadatelé jej obratem vyzvali, aby transparent uklidil.

„Z občanů vlastní země dře tato vláda peníze. Zvyšuje daně. Chce, abyste platili emisní poplatky už i za baráky. A co dělají s těmi penězi? Posílají to do zahraničí a vlastní veřejnost dřou z kůže. Musíme říct dost, aby o tom vláda věděla. Významnou roli musí sehrát odbory. Josefe Středulo, jednej s vládou, a pokud nezačnou řešit, co nadrobili, vyhlásíme generální stávku. To je legitimní nástroj v demokratické společnosti,“ mínil další řečník, poslanec Jaroslav Foldyna (SPD), jenž následně zkritizoval podle jeho slov státního prezidenta Petra Pavla.

„Máme to v rukou. A musíme udělat všechno pro to, aby tato vláda, která neplní to, co plnit má, to znamená být ve prospěch občanů České republiky, aby odstoupila!“ křičel Foldyna a opakovaně vyzval ke generální stávce.

Na demonstraci vystoupila také šéfka Trikolory Zuzana Majerová. „Musím si vždy začít notovat Nohavicovu píseň Ostravo. Máte tady krásnýho barda. Toho vám musí každý závidět,“ poznamenala Majerová úvodem svého vystoupení. „Na ty naše vládní výtečníky jsem si připravila otázky. Respektive na vás. Petr Fiala. A já se ptám. Chcete, aby premiérem byl člověk, který slouží všem různým zájmům, ale ne zájmům své země, České republiky. Člověk, který dělá pravý opak toho, co před volbami sliboval? Další výtečník. Vít Rakušan. Člověk, který tady zavádí cenzuru. Věší za naše peníze, za vaše daně na Ministerstvo vnitra nějaké pytle s mrtvolami. Chcete takového ministra vnitra?“ ptala se Majerová a lidé vždy křičeli ne!, pískali, křičeli fuj. „Fiala je sudeťák,“ křičel jeden z mužů.

Ministr práce a sociálních věcí se podle Majerové chová jako udavač. „A teď tu mám moji oblíbenou. Jana Černochová. Ano, prý jsem kráva. Tato ministryně války, tedy obrany, která namísto toho, aby vážnost situace zklidňovala, nosí si ve své kabelce Prada model tanku. Chcete, aby takový člověk hájil bezpečí a obranu této země?“ zeptala se Majerová, lidé opět křičeli fuj a hanba.

Velmi negativní ohlas pak získala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (ve chvíli, kdy její jméno Majerová vyslovila), která si podle Majerové jezdí na dovolenou do Koreje. „Toto je vláda národní zkázy,“ křičela Majerová. „Lidé se nemusí milovat, ale když se země dostane do situace, v jaké je naše země, musíme najít i nejmenší jmenovatel toho, proč se spojit. A proti naší pětidemoliční vládě se spojit musíme. Kvůli vám, nám i vašim dětem. Vyrostla jsem v totalitě – a ta totalita je tu zpátky, tady se v rámci honu na čarodějnice a ostrakizace lidí vyhazují lidé ze svých profesí, teď čelí docent Ševčík tomu, že ho chce rektor odvolat. My všichni jsme proti tomu, aby byl člověk ve svém volném čase hodnocen, co dělá a jak nakládá. A všichni, co jste viděli ta videa, tak víte, že se snažil pomoci člověku v nouzi. Tomu se říká pomoc bližnímu nebo gentlemanství. To se dříve oceňovalo,“ sdělila Majerová. „Vláda musí podat demisi za tu totalitu, do které nás uvrhla,“ sdělila závěrem.

Na demonstraci mohli lidé též podepsat u petičních stánků SPD petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy. „V samotném textu petice je definováno deset hlavních bodů, které přispívají k tomu, že se z většiny občanů stávají osoby závislé na sociálních dávkách. Takový stav naše hnutí SPD razantně odmítá. My prosazujeme body obsažené v našem programu ‚Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov‘. Podporujeme přirozené společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším spoluobčanům. Pro nás jsou občané České republiky na prvním místě! Zaslouží si ty nejlepší podmínky pro svůj život, výchovu dětí, svou práci a důstojné žití ve stáří,“ uvádí hnutí SPD na svých webových stránkách.

