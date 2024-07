Vzpoura úřadů proti Ivanu Bartošovi. Venku je petice

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR se ostře vymezilo proti ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi (Piráti). Sepsali prohlášení, v němž ministrovi veřejně sdělili, že tak, jak spolu s kolegy připravil proměnu stavebních úřadů, není možné pracovat.

„Sdružení tajemníků České republiky s politováním konstatuje, že současný systém digitálního stavebního řízení nelze k dnešnímu dni považovat za funkční. Tento stav přináší řadu významných problémů pro úředníky, stavebníky i veřejnost,“ napsali úředníci hned v úvodu prohlášení.

A hned pokračovali.

„Mimo jiné musíme upozornit na:

Nedostupnost nezbytných funkcionalit: Digitální stavební řízení trpí absencí klíčových funkcí, které jsou nezbytné pro efektivní správu a řízení stavebních projektů. Například není funkční propojení s ekonomickými systémy či lokálními spisovými službami,“ pokračovali členové sdružení.

Mnohé části digitálního stavebního řízení podle tajemníků úřadů vykazují právní nedostatky, které prý mohou vést k právním sporům a komplikacím v soudních řízeních. „Například je možné přepisovat záměry jiného stavebního úřadu,“ dali úředníci v prohlášení konkrétní příklad.

Jednou ze slabin systému je prý i to, že je třeba znovu vyplňovat různé údaje, i když se člověk přihlásí přes portál občana, který má lidem pomoct všechno urychlit.

„Úřady nebyly v systému řádně proškoleny, některá školení se na poslední chvíli rušila, testovací verze se neočekávaně měnila, příručku jsme obdrželi 28. 6. Výše uvedené není úplným výčtem, STMOÚ ČR nedostalo oficiální odpověď na písemné dotazy z 30. 5. a 21. 6., které obsahovaly desítky připomínek, z velké části stále trvajících. Vyzýváme proto MMR k neodkladné nápravě současného stavu. Je nezbytné, aby byly urychleně podniknuty kroky ke zlepšení funkcionalit systému, odstranění logických rozporů a vyřešení právních nedostatků. Jedině tak bude možné zajistit efektivní, transparentní a právně bezproblémové stavební řízení,“ uhodili tajemníci úřadů na ministr Bartoše.

Publicista a podcaster Michal Půr se nad tím, k čemu úředníky dohnal ministr Bartoš, pousmál.

„Asi je taky někdo platí. Jinak vzpouru městských a obecních úřadů jsme tu ještě neměli,“ podotkl na sociální síti X.

Pirátský zastupitel v Praze 10 Petr Beneš naznačoval, že nespokojenost s novou podobou stavebního řízení dává najevo především ODS, což podle Beneše není až tak překvapivé.

„Kdo jinej by mohl být mezi prvními, kdo má s novým systémem problém? No jasně! Stavební úřad Praha 10 (občané na něj většinou nadávají, developeři dávají jen ty nejlepší reference). Jo, tenhle systém bude lepší, na začátku bude mít mouchy a jsou takové radnice, kterým to prostě nevyhovuje. A určitě je to jen statistická chyba, že na 100 % z nich je u moci ODSka,“ napsal na sociální síti Facebook. A přidal smajlíka.

V Praze 10 vládne koalice ODS, TOP 09, koalice Vlasta a STAN s podporou lidovců.

Nakonec se Beneš zeptal spoluobčanů, jaké jsou jejich zkušenosti se stavebním řízení.