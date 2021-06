Vzpoury kontrolovaných na zahrádkách? Hygienici promluvili. „Šikana!“ přidala se advokátka

reklama

Podle paragrafu 53 a 55 správního řádu může člověk odmítnout vydat dokumenty nebo nevypovídat, pokud by to vedlo k riziku vlastního trestního nebo přestupkového stíhání. Redakce proto zjišťovala, zda takové prohlášení u pracovníků hygieny obstojí. A někteří skutečně potvrdili, že tomu tak je, jinde se s takovou reakcí ještě nesetkali. Například v Karlovarském kraji kontrolují zahrádky v rámci běžných hygienických kontrol gastronomických provozů. Pokuta však dosud nepadla žádná. „Stihli jsme zkontrolovat 55 lidí a nezjistili jsme žádné pochybení. Pokud ale člověk odmítne vypovídat, jsme postaveni do důkazní nouze a v situaci, kdy nemáme důkazy, musíme šetření zastavit,“ řekla tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Michaela Zajíčková.

Hygienici jsou s udělováním pokut opatrní

V Brně se pak hygienici na takové případy připravují a řeší věc s právníky. Zkušenost s odvoláváním na odmítnutí výpovědi či spolupráce zatím nemají. „Mluvil jsem s kolegyněmi a žádná se s tím nesetkala. Lidé jsou samozřejmě různí. Buď z principu nechceme nic předložit, nebo děláme kudrlinky, ale zatím jsme se vždy domluvili,“ vysvětlil ředitel odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje Milan Šles. Kontrolou prošlo asi 144 lidí z téměř tří desítek zahrádek. V jednom případě si host běžel pro test do lékárny a na místě si ho provedl. Ani na jihu Moravy nepadla dosud žádná pokuta: „Vzhledem k tomu, jakým způsobem mimořádná opatření dobíhají a soudy je ruší, volíme spíše benevolentnější přístup. Jsme při kontrolách velice opatrní, než bychom zpětně řešili, že se nám pokuty vracejí zpátky. Tedy že jsme pokutu vydali nezákonně, když nejvyšší správní soud zrušil opatření. To je také jedna z věcí, proč to řešíme raději domluvou. Naštěstí těch domluv není tolik,“ popsal Šles, jak se v jejich práci odráží rušení vládních opatření soudem. Podotkl, že hygienici by se rádi vrátili k běžné agendě, tedy kontrolám stravovacích služeb podle celoročního plánu. I kontroly zahrádek jsou proto zahrnuty do kontrol běžných.

Ve Středočeském kraji neměla potvrzení čtvrtina hostů

Dana Šalamounová, mluvčí středočeských hygieniků, uvedla, že kontroly dělají průběžně. Čtvrtina hostů pak potvrzení neměla: „Kontrolovali jsme 413 osob a z toho 118 osob nebylo ochotných nebo schopných prokázat, že splňují podmínky, že mohou sedět na zahrádkách. Většina z nich předloží patřičný doklad, nemají s tím problém. Jen v ojedinělých případech se stane, že lidé protestují nebo nemají potvrzení u sebe. Pak ho chceme doložit nebo řešíme situaci domluvou. Ještě jsme neudělili žádnou sankci,“ sdělila Šalamounová. Podle ní mohli mezi zmíněnou čtvrtinou být i ti, kdo vypovídat odmítli. V jednom případě se pak setkali s vulgárními urážkami na adresu hygienických pracovnic a věc musela řešit policie. Ta vykázala hříšníky z prostoru zahrádky.

V Olomouckém kraji provádějí kontroly s hygieniky policisté a ti pak řeší případné nedodržování zákona. Podle Markéty Koutné, tiskové mluvčí hygieniků Olomouckého kraje, proto ani nezná počet zkontrolovaných lidí: „Vzhledem k tomu, že kontroly fyzických osob provádí prioritně policie, hygiena neeviduje přesný počet zkontrolovaných osob a ani případně počet a výši uložených sankcí. K postupu Policie České republiky vůči nespolupracující fyzické osobě se Krajská hygienická stanice nemůže vyjádřit,“ uvedla. Jak už dříve řekl právník Jindřich Rajchl, je však možné nechat si pokutu v klidu policisty na místě vypsat, protože ji stejně soud při napadení zruší.

Advokátka: Je to šikana lidí

Vyžadovat po zákaznících restaurace potvrzení o očkování, prodělaném covidu či negativním testování je však i podle advokátky Zuzany Candiglioty naprostý nesmysl a absurdita. „Formálně vzato mají kompetence takové kontroly provádět, ale z hlediska zdravého rozumu je to nesmysl, nepřiměřený postup a šikana lidí. Je neuvěřitelné, že se tohle vůbec děje, a dává mi smysl se proti tomu postavit,“ řekla redakci. „Je nastaven nesmysl, že očkovaní mohou už po první dávce kamkoliv, nemusejí nic prokazovat, klidně můžou být infekční. A budou šikanovat zdravého člověka, který pečuje o své zdraví, což je hlavním předpokladem toho, aby neměl žádné vážné následky v případě prodělání covidu, že by měl něco dokládat. Proč? To je nesmysl,“ míní právnička.

Podle ní je používaný argument s odmítnutím spolupráce kvůli ohrožení vlastní osoby trochu problematický, protože jde o prokázání skutečnosti. Přirovnala to k požadování řidičského průkazu policistou, kde se také nikdo neohání právem nevypovídat. „Na druhou stranu, proč ne? Já si myslím, že čím více lidí by odmítlo poskytovat součinnost, tím dříve by se jim ta šikana zbortila. Je naprosto neuvěřitelné, že minulé léto, kdy ani nebylo očkování, a tedy rizikový člověk a senior se neměl jak chránit, nikdo po nikom žádný test na zahrádkách nechtěl. Rizikoví lidé nyní mají možnost se nechat očkovat, ať už senioři nebo lidé s různými diagnózami, které by přispívaly k vážnějším důsledkům nebo snad i k úmrtí v případě covidu, a v takové chvíli se tady nastavuje nějaký režim, který nelze nazvat jinak než šikana nebo rozdělování lidí na dvě kategorie. Jestliže očkovaný může dál šířit infekci, je to celé parodie na právo,“ tvrdí advokátka Candigliota.

Hrajeme hru na potvrzení

Rovněž říká, že lidé si vyberou reakci podle své nátury, podle toho, kdo je jak nastavený. „Kdo nechce mít problémy, nebo jde na obchodní schůzku a nemá čas se dohadovat, bude s sebou mít potvrzení. Je obecně známo, že velká část potvrzení je zfalšována. Slyším neustále, že je tady hra, kterou vytvořil stát: my máme potvrzení, že se chráníme. Ale očkování nechrání nikoho dalšího,“ vysvětlila. Když si někdo nechce přidělávat starosti, má si sehnat nějaké potvrzení, což je podle ní legitimní reakce na současný Kocourkov. „Záleží, jakou má člověk preferenci. Pokud člověk nechce mít problémy, bude mít papír. Anebo se mu ponižování lidí na stádo ovcí nelíbí, má možnost odmítnout vypovídat a neposkytne žádnou součinnost, anebo naopak klidně vypovídat může a může jim klidně říci: Já s tím nesouhlasím a já s vámi na tomto kolaborovat nebudu. Systém, co tu nastavili, může rozbít nespolupráce ze strany občanů a obrana u soudu,“ vysvětlila.

Upozornila také, že s ohledem na rozhodování správních soudů, které ruší vládní omezení pro neodůvodněnost, je velká šance, že lidé s odvoláním proti pokutě uspějí. Navíc sama poskytuje se sdružením Rosalio právní pomoc: „My už jsme vlastně minule deklarovali, že pokud někdo dostane pokutu, tak v rámci sbírky, kterou pořádalo Rosalio proti šikaně neočkovaných, jsme připraveni právně pomoci lidem, kteří by dostali pokutu. Podle mě má smysl proti tomu bojovat,“ dodala Zuzana Candigliota.



