Vztyčený prst Rakušanovi. „Odejdi.“ Odtud to nečekal. Je to zlé

Další příběh kolem hnutí STAN a Michala Redla přiměl k zapuzení Víta Rakušana i liberální kruhy. „Rakušan by měl okamžitě skončit jako ministr vnitra,“ vzkázal kvůli šéfovi Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. „Naletěli jsme krimi gangu,“ uvedl volič Pirátů a Starostů, podnikatel Jan Palaščák. Rakušana už odepisuje i exministr financí Miroslav Kalousek. Hnutí ANO je pochopitelně „v akci“.

„Za jmenováním Petra Mlejnka do čela ÚZSI stojím. Jde o profesionála s úctyhodným kariérním profilem a bezpečnostní prověrkou NBÚ. Rozhodně nesdílím názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat. Nepodléhejme honu na čarodejnice,“ napsal ale na svůj twitter mininistr vnitra Vít Rakušan (STAN) a nenechal nikoho na pochybách, že si žádnou chybu nepřipouští.

Po prozkoumání médií a různých sociálních sítí je ale třeba říci, že to vypadá, že s tímto názorem zůstal sám, jako legendární „kůl v plotě“.

„Na tom je šokující, že o Mlejnkových kontaktech s Redlem Vít Rakušan věděl, ale přesto ho navrhl ke jmenování. Tohle se věrohodným způsobem vysvětlit nedá. Kontakty nemohly být ‚pracovní‘, je-li Redl nesvéprávný,“ reagoval na informaci, že ministr vnitra vše věděl, a přesto se rozhodl Mlejnka jmenovat, nestor české politiky Miroslav Kalousek (TOP 09).

Mnozí Rakušanovi ale na základě jeho vyjádření vytýkají i dvojí metr, se kterým ke kauze přistoupil a poukazují na to, že ředitele České pošty odvolal na základě pouhé jedné schůzky s Michalem Redlem.

„Rakušanův veletoč. ‚Nebudu tolerovat žádné kontakty s tímto člověkem (Redlem). V té chvíli padni, komu padni‘, pravil v červnu, proč odvolá šéfa České pošty Knapa. V případě šéfa špionů to už prý na ‚padni, komu padni‘ není,“ napsal třeba šéfredaktor SeznamZprávy Jiří Kubík.

Rakušanův veletoč. „Nebudu tolerovat žádné kontakty s tímto člověkem (Redlem). V té chvíli padni, komu padni,“ pravil v červnu, proč odvolá šéfa České pošty Knapa.

„Přiznám se, že se v tom ztrácím. Kvůli kontaktům s Redlem musel odstoupit Petr Gazdík. Kvůli jediné schůzce s Redlem odvolal Vít Rakušan šéfa České pošty. A u šéfa rozvědky to nevadí? Chtělo by to vydat nějakého průvodce. Normální člověk se v tom nevyzná,“ upozornil na rozporuplnost Rakušanova jednání opět i zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek.

A do třetice Miroslav Kalousek, tentokrát ale vyzývá k akci předsedu vlády Petra Fialu (ODS).

„Tohle už je, bohužel, úloha pro Petra Fialu. Šéf rozvědky spadá pod něj. Vít Rakušan je první místopředseda vlády. Tímhle se nelze promlčet. Pokud ano, tak za zcela neúměrnou cenu.“

Kalousek ale není sám, kdo by rád viděl konat premiéra. Také předseda ANO a bývalý premiér si myslí, že je čas a Fiala by měl kvůli situaci v zemi přerušit dovolenou.

„Pane premiére, měl byste se vrátit z dovolené. Zdá se mi to, nebo si fakt mafie dosadila šéfa jedné z nejmocnějších tajných služeb,“ napsal Andrej Babiš v reakci na slova svého stranického kolegy a poslance Roberta Králíčka.

„Tak si představte, pane premiére, že vztah šéfa špiónů s údajně nesvéprávným člověkem, mafiánem a korupčníkem toho času ve vazbě, je podle vašeho pana ministra vnitra v pohodě. Nechci rušit na dovolené od četby Nietzcheho, ale vám to nevadí?“ zeptal se právě Králíček Fialy.

Další člen ANO, bývalý ministr životního prostředí, zase narážel na poprask, který způsobil policista s čepicí ANO a na odsouzení, které se mu od Rakušana za to dostalo.

„Ministr vnitra Rakušan by asi nového šéfa civilní rozvědky odvolal jen v případě, že by si nasadil čepici Silné Česko... To se totiž zásadně neodpouští.“

Přišly ale i výzvy k rezignaci na post ministra vnitra. Jednu z nich Rakušanovi adresoval Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

„To fakt STAN nemá nikoho, kdo není napojen na mafiány? Milá kavárno (považuji se taky za kavárníka), kdyby Babiš jmenoval šéfem tajné služby člověka s vazbami na mafiány, tak jdete na barikády. Rakušan by měl okamžitě skončit jako ministr vnitra,“ poukázal navíc Hůle na to, že pokud by stejný problém mělo ANO, byly by podle něj plná náměstí.

To fakt @STANcz nemá nikoho,kdo není napojen na mafiány?



Milá kavárno (považuji se taky za kavárníka), kdyby Babiš jmenoval šéfem tajné služby člověka s vazbami na mafiány, tak jdete na barikády.



Volič Pirátů a Starostů, podnikatel Jan Palaščák, rovnou lituje „podvedené členy STANu“ a uvádí, že on i další voliči naletěli „kriminálnímu gangu“.

V souvislosti s případnými demonstracemi je zajímavý i postoj aktivistů z Milionu chvilek pro demokracii. Šéfredaktor MF Dnes ho shrnul do dvou příspěvků na facebooku.

V tom prvním poukazuje na to, že je doba prázdnin a aktivisté tedy zřejmě žádnou činnost nevyvíjejí.

„A děcka z Milionu chvilek mají samozřejmě prázdniny… Redlovci můžou být v klidu.“

V tom druhém s dávkou ironie popisuje dobře známou fotku, kdy se špičky současné pětikoalice radili s vedením Milionu chvilek slovy „Asi porada o obsazení vedení civilní rozvědky…“

Téměř všechny příspěvky na téma jmenování Petra Mlejnka do funkce šéfa ÚZSI ale provází jistá skepse z toho, že je něco takového vůbec možné.

„Počínání pana Rakušana jde zcela mimo chápání. Tohle už musí dělat schválně. Nebo jde o jakousi formu sebedestrukce,“ myslí si třeba Miroslav Motejlek, elitní ekonomický komentátor a insider.

Politický komentátor Luděk Staněk také s trochou nadsázky poukazuje na možnou Rakušanovu demisi. I ta je tématem mnoha příspěvků na sociálních sítích.

„Mně se líbí, jak má teď Vít Rakušan ten svůj smutnej psí obličej už 24/7. Už ho vůbec nesundavá. Jen to je teď ten pohled psa, u kterýho nevíte, zda vás náhodou pohledem neprosí o uspání z milosti. Jako smysl by to dávalo...“ uzavírá.

