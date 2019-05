WHO aktualizovala po třiceti letech seznam nemocí: Transgender osoby už nejsou duševně choří lidé

Transgender osoby již nadále nebudou vedeny jako duševně nemocní lidé. Rozhodla o tom Světová zdravotnická organizace (WHO), která po téměř třiceti letech aktualizovala seznam nemocí v Mezinárodní klasifikaci nemocí.

Transgender osoby pociťují opačnou genderovou identitu, než jaké je jejich pohlaví. WHO již nově tento stav nekvalifikuje jako duševní poruchu, ale „genderovou neshodu“, jak uvádí web Českého rozhlasu. Nové označení by mělo pomoci zjednodušit proces přeměny pohlaví nebo změnu jména, k čemuž bylo doposud potřebné potvrzení od lékaře. Podle Světové zdravotnické organizace by také změna měla pomoci odstranit diskriminaci a podpořit porozumění veřejnosti.

V České republice již mohou trans lidé žít pod svou skutečnou identitou, přesto se podle iniciativy Trans*parent potýkají s množstvím problémů. „Kromě předsudků se musíme vypořádávat i s dlouhým a komplikovaným procesem takzvané úřední změny pohlaví, který zahrnuje mimo jiné i povinnou operaci včetně sterilizace,“ píše se na webu Jsmetrans.

Psali jsme: Šabatová rozjíždí velkou bitvu za sexuální menšiny. Chce školit policisty i měnit školní osnovy Lidé si sami určí svůj věk! vymyslel vědec. Jinak diskriminace Smutné prozření. První genderově neutrální člověk v USA si to po letech rozmyslel, chce být zase muž O čem Dáša z Mostu v DVTV nemluvila? Jsou translidé, kteří změny pohlaví litují

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jma