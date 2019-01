Wagnerová možná zůstane veřejně aktivní. Mohla by nahradit Křečka

Senátor Mikuláš Bek (za STAN) navrhl do funkce zástupkyně veřejného ochránce práv Elišku Wagnerovou. Bek to dnes uvedl na svém profilu na sociální síti. Zprávu převzala ČTK.

Nynějšímu zástupci Stanislavu Křečkovi letos v dubnu končí mandát. Zástupce veřejného ochránce práv volí na šest let Poslanecká sněmovna z návrhů prezidenta a Senátu.

„Dnes jsem podal návrh na nominaci Elišky Wagnerové do funkce zástupkyně veřejného obhájce práv Senátem. Samozřejmě s jejím laskavým souhlasem. Společně se senátním klubem STAN se budeme snažit přesvědčit naše kolegy, že je to dobrá nominace. Dokazuje to nejlépe její minulé působení v roli ústavní soudkyně i senátorky,“ uvedl Bek.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bývalou ústavní soudkyni Wagnerovou právě rektor Masarykovy univerzity Bek nahradil v Senátu loni na podzim. Wagnerová už nekandidovala.

Mandát nynějšímu zástupci veřejného ochránce práv Stanislavu Křečkovi končí začátkem dubna. Křeček byl před šesti lety do funkce nominován jako tehdejší poslanec jak Senátem, tak i Václavem Klausem ještě jako prezidentem. V tajných volbách porazil experta na správní právo Filipa Dienstbiera, i když právě jeho zvolení si přál tehdejší veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Ve funkci Křeček nahradil Jitku Seitlovou, které tehdy skončil mandát.

Psali jsme: Senátorka Wagnerová: Musím pokračovat ve zlobení Babišův přístup k syrským sirotkům zvedl ze židlí Kocába, Halíka, Wagnerovou a další. Je tady tato vážná výzva Eliška Wagnerová: Tím, co dělají Slušní lidé, se cítím ohrožena víc než tím, že někdo ukáže holý zadek Zelení: V Senátu vznikl nový klub s naší senátorkou a senátorem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp