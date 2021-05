Witowská v ČT tlačila na Hamáčka. A pak to přišlo: A co jsem měl Rusům slíbit? Že přesvědčím nezávislé médium, aby to nenapsalo?!

Vicepremiér, ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček v pořadu Interview ČT vysvětloval obvinění reportéra Janka Kroupy ze SeznamZprávy. Měl prý plánovat výměnu informací ke kauze Vrbětice za milion dávek vakcíny Sputnik V. To, že nic takového neplánoval, podle Hamáčka ale dokazuje i fakt, že o Vrbětících věděla kromě politiků předem i média. „Jako Česká reppublika jsme zvládli velmi složitou bezpečnostní operaci. Informaci o zapojení agentů GRU do vrbětického výbuchu neměli od 7. dubna jenom politici, ale i média. Vědeli jsme, že s tím někteří redaktoři už pracují,“ hájil se.

reklama

Zdroje serveru Seznam Zprávy podle vicepremiéra Jana Hamáčka jednoznačně lžou. „Je to absurdní. Obsah toho článku neobsahuje žádné citace, které by potvrzovaly nějakou akci, že kauzu Vrbětice vyměníme za ruské vakcíny. Pan redakor Kroupa ani není schopen je předložit,“ upozornil úvodem na svou obhajobu, že v textu, který jej viní z výměnného obchodu s Ruskem, chybí jakákoliv přímá řeč.

Jedním dechem dodal, že neexistuje ani zvukový záznam, který by jej skutečně usvědčoval: „Pan redaktor Kroupa tvrdí, že hovořil se všemi účastníky jednání na ministerstvu vnitra, ale žádný zvukový záznam nepředložil,“ pokračoval Hamáček.

Informacemi, které server Seznam Zprávy zveřejnil, si je podle svých slov redaktor Kroupa však absolutně jistý. „Tak doufám, že si je pan Kroupa těmi informacemi stejně jistý jako informacemi, které dostaly do vazby Věru Jourovou. Nebo informacemi, které pak skončily u soudu a ukázalo se, že pan redaktor nemluvil pravdu,“ poznamenal.

To, že nic takového neplánoval, podle něj dokazuje i fakt, že o Vrbětících věděla kromě politiků předem i média. „Jako Česká republika jsme zvládli velmi složitou bezpečnostní operaci. Informaci o zapojení agentů GRU do vrbětického výbuchu neměli od 7. dubna jenom politici, ale i média. Vědeli jsme, že s tím někteří redaktoři už pracují,“ hájil se.

Psali jsme: SPOLU viní Hamáčka z vlastizrádného chování

Ministr Hamáček: Jsem připraven tady podrobně zrekapitulovat svoje kroky

Skutečné plány své cesty měl Hamáček podle několika zdrojů sdělit účastníkům schůzky, která se kolem moskevské mise uskutečnila 15. dubna v kanceláři ministra vnitra. Zúčastnil se jí kromě Hamáčka také velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Hamáček připomněl, že oba panové oznámili, že se žádné ututlaní vrbětické kauzy na této schůzi neřešilo.„Teď aktuálně se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a velvyslanec Pivoňka vyjádřili tak, že stojí za mnou. A že na jednání nepadlo nic, co by směřovalo k zametení kauzy Vrbětice pod koberec,“ zdůraznil s tím, že nikoho z přitomných na této schůzi nežádal, aby o jejím obsahu nemluvili.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Společně prý řešili celou řadu věcí, které souvisely s přípravou reakce České republiky na nová zjištění ve vyšetřování kauzy Vrbětice, a sice vyhoštění ruských diplomatů. A otázky týkající se bezpečnosti naší země a jejích zájmů v zahraničí.



Moderátorka ČT Světlana Witowská zpovídá Jana Hamáčka. (Screen: ČT24)

Nad zopakovanou otázkou moderátorky Světlany Witowské, zda na schůzce padl návrh, že by se mohl realizovat s Ruskem směnný obchod, se Hamáček nevěřícně pousmál a odvětil: „Paní redaktorko, to je úplný nesmysl. Nic takového tam nepadlo. Nikdy by mě to ani nenapadlo. S národními zájmy se neobchoduje. Opakuji, že všichni, co na té schůzce seděli, veděli, že o Vrběticích už ví i média,“ zopakoval.

Anketa Z jaké tajné služby máte největší respekt? BIS 1% CIA 3% KGB 19% MI6 3% MOSSAD 74% hlasovalo: 5269 lidí

„Ta šílená konstrukce, která je mi teď předhazována, je v tom, že já jsem měl odletět do Moskvy, tam Rusům slíbit, že to u nás ututláme. A jak? Že bych přesvědčil nejvyššího státního zástupce, ať vstoupí do trestního řízení? Že bych přesvědčil policii, aby přestala pátrat po těch dvou agentech, kteří to udělali? A současně, že bych u nezávislého média, zajistil aby to nenapsalo?“ tázal se dále Hamáček, podle kterého je jasné, že to nedává žádný smysl.

Celé to podle Hamáčka slouží Rusku. „Přečtěte si ruské noviny. Ještě před pár hodinami, než tento článek vyšel, tak v hlavních zprávách v Rusku byla má citace, že „Rusové ví, že víme, že to udělali, jen neví, co na ně máme“. V Rusku jsem by za jestřába, byl jsem tam portrétován skoro jako americký agent. A po článku Kroupy, který nepřináší žádné přímé důkazy a přímé citace, jsem v Rusku jako velezrádce, kterého soudí vlastní národ,“ uvedl.

Doplnil, že je připraven odpovědět na všechny dotazy k této záležitosti. Sněmovna za zavřenými dveřmi už v útery jednala o plánované a později zrušené cestě vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy. Nakonec poslanci přerušili schůzi do zítřejšího rána. Pozvaní šéfové bezpečnostních složek ani nejvyšší státní zástupce se nedostali ke slovu.

Psali jsme: „Asi přehlédli, že kamery jsou vypnuté.“ Máme informace z uzavřeného jednání Sněmovny. Pekarová a další v akci Ministr Hamáček: Jsem připraven tady podrobně zrekapitulovat svoje kroky Zavřít dveře! Hamáčkova cesta na utajeném jednání Sněmovny. Dorazili i Koudelka, Švejdar a Pavel Zeman Skladovala se ve Vrběticích zakázana munice? Kam zmizely samopaly? Ondráček vytáhl ve Sněmovně nebezpečné téma







Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.