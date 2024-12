Xaver: ČT se neumí omluvit. A přidal vážný zážitek

Prvním ve frontě na jejich komentář se ocitl vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn. Veselý s Holcem se zasnili nad založením spolku „sviní“. Otakar Foltýn totiž část společnosti České republiky za „svině“ označil. U té příležitosti se Veselý pochlubil darem, který obdržela redakce XTV. Obrazem prasat vytvořeným z vánočního perníčku. „Kdo by to byl řekl, že lidi ty svině mají tak rádi,“ udivil se Holec.

„Já jsem za Foltýna moc rád, donesl nám sem nové termíny. Jako paní Vášáryová a její označení za spodinu. On je to hrozně hodnej člověk,“ okomentoval existenci Otakara Foltýna jako vládního koordinátora.

Xaver Veselý se svěřil s tím, že chudne. Letos si kupříkladu nekoupí nové boty. „Budu podporovat Putina botama, nebo co?“ řekl. A k Vánocům Petru Holcovi koupí jen malé mýdlo a k němu mu řekne báseň. „A to nemáte ani na iPhone?“ udivil se Holec.

Poté Xaver Veselý vytáhl další dárek, který přišel redakci. Vojenské těhotenské tričko, které proslavila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Tričko ve vojenské hnědozelené ušité tak, aby se natahovalo u rostoucího břicha. „Když má samopal nebo kulomet, já nevím, co se teď nosí, tak je to pěkně přilnavé,“ ocenil Xaver kvalitu trička a označil ji jemně jako „debilitu od Leyenové“.

Ale Xaver Veselý v roli Ježíška nekončil. Vytáhl zpod stolu vojenskou helmu, v které se nechal vyfotit na počátku války na Ukrajině ministr zahraničí Jan Lipavský. „Co to musí být za troubu. To je, jako kdybyste si nasazoval tričko na nohy,“ okomentoval fotografii Lipavského s helmou nasazenou předkem dozadu. „Piráti dovedli do společnosti děsně bizarní lidi,“ zhodnotil Xaver.

„Teď už blahosklonně vzpomínám i na ,zao‘,“ poznamenal Xaver a myslel tím někdejšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. „I zao je najednou dobrej. Zao by se nechal aspoň postřelit, ten měl smysl pro akci,“ okomentoval to Petr Holec.

„Říká se, že nejhorší, co se politikovi může stát, je, že je směšnej,“ poznamenal na adresu Lipavského Xaver.

Dalším světodějným tématem se pro Xavera i Petra Holce stala Česká televize. „Já pochybuju, že tam pan generální ředitel Souček vydrží, ale ta televize má jeden průser za druhým. A no se může stát, že se bude hledat novej ředitel. A tak se na to postupně připravuju,“ řekl Xaver s tím, že se chystá kandidovat na jeho místo. Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8257 lidí

„Velká rada teď rozhodla, že za jeden politický subjekt vystupovali v předvolební debatě tři lidi,“ ukázal na jeden problém České televize. A podle Xavera bude muset generální ředitel televize před radu na obhajobu. „Já si myslím, že to byl kšeft za ty zvýšené poplatky,“ poznamenal Holec. „Ale myslím, že on tam na tu radu klidně zajede, řekne, že to byla metafora nebo hyperbola a že se zase vrátí na Kavčí hory a pojede se dál. Hlavně že je to vládní televize. Žádný trest za to nebude,“ dodal.

Xaver Veselý zkonstatoval, že Česká televize se neumí omluvit za to, když udělá chybu. Obzvláště ve vysílání. „Oni mají pocit, že je to nějak ponižující,“ poznamenal Xaver. „Ne, ne, berou to, jako že je to útok na demokracii,“ pálil Petr Holec. „Na Kavčích horách prostě nedělají chyby, už se to naučte,“ káral dál Xavera.

Jenže Xaver najel na vážnou notu. Včera byl na zasedání Rady ČT, kde je radním. A měl se schvalovat rozpočet televize. Jenže program bodu byl stažen. „Byl jsem připravený aktivně rozpočet nepodpořit. Hlasoval bych proti. I kdybych byl jediný. Někdo ten moloch musí zastavit, to čerpání… Kolik byste řekl, že stojí hasiči České televize. No jo, oni mají vlastní hasiče. A ti stojí ročně 50 milionů. Za dobu své existence vyjeli ke třem ,incidentům‘, jedním z nich byla cigareta. Prostě někde někdo kouřil. Takže oni jsou tam ale úplně zbyteční,“ zkonstatoval Xaver. „Proč to zatím nikdo nezreguloval? Proč je nezrušil?“ ptal se Xaver.

