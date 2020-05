Xaver? Vyjádřil se Ladislav Jakl. A ten jim také nevoněl

reklama

„Dobrá volba. Za Hanu Lipovskou jsem rád. Je nejen skvělou ekonomkou, ale hlavně to má srovnané hodnotově. Lubomír Veselý zná média a nebojí se. Snad se nebude zdržovat křivdou, kterou mu Česká televize způsobila, a půjde po systémových příčinách selhání České televize,“ uvedl muzikant a spisovatel Ladislav Jakl, jenž je nejenom členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), ale také jejím zakladatelem. Podle něj měli nezvolení kandidáti vesměs konflikt zájmů. Anketa Dokáží Hana Lipovská a Xaver Veselý něco skutečně změnit v ČT? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 4526 lidí

Jakla pobavily konspirační teorie, jak ekonomka rozloží giganta na Kavčích horách

„Popleta Šarapatka nemá hezký den. Nejveselejší je, jak zrovna ti, co druhým nadávají do konspirátorů, sami teď šíří šílené konspirační teorie, jak prý jeden moderátor a jedna ekonomka zničí giganta na Kavčích horách. Jim totiž ta televize dnes patří, nechtějí přijít o svůj monopol v instituci, kterou povinně platí všichni,“ dodal Jakl.

Odborník na média a reklamu Jiří Mikeš je s výsledkem volby také spokojen: „Hodnotím výběr pozitivně, protože jde o nový přístup. Xaver Veselý je výborný novinář a Lipovská je zajímavá ekonomka s novými názory. Je to do Rady České televize živá voda, noví lidé a podle mého názoru lidé, kteří tam patří,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz. V Haně Lipovské navíc vidí tu výhodu, že je odbornice přes ekonomiku, takže si pohlídá, kam putují peníze daňových poplatníků.

Mikeš připomněl také starší konflikty a diskuze kolem nominací: „Jak byli proti Ladislavu Jaklovi a jak odrovnali Petra Štěpánka… tentokráte se jim to nepovedlo a dostali se tam lidé, kteří tam patří,“ podotkl.

Petrov vidí v nových radních silné osobnosti bez obav prezentovat názor

Mediální expert, lektor a další člen RRTV Vadim Petrov prohlásil, že je za tři nováčky rád: „Jsou to výrazné osobnosti. Nebojí se veřejnosti prezentovat své názory, mají zájem s občany komunikovat – to je pro mě jedna z velmi důležitých rolí členů mediálních rad. Jsou to zástupci veřejnosti, měli by být čitelní a měli by se ze své činnosti občanům zodpovídat,“ vysvětlil svůj pohled. Podle něj nejhorší, co mohlo nastat, je setrvání v současném stavu – tedy patnáct kývačů, kteří místo aby České televizi byli kritickým partnerem, tak byli tichým a nedůležitým společníkem.