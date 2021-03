Xaver a Jiří Adamec: Hádka nad cigárem. ČT je covidová televize. Jan Kraus? Přišlo přirovnání

reklama

Prvním tématem pro režiséra a nově komentátora byl příchod Miroslava Kalouska na TV Barrandov. „Někteří lidé potřebují být neustále vidět, za každou cenu. I když nemají dávno co říct, tak potřebují to nic neustále sdělovat národu,“ usoudil Adamec o Kalouskově příchodu na televizi, o které dříve prohlašoval, že se jejích pořadů nikdy nezúčastní. A podivoval se, když Xaver naznačil, že by se mohlo jednat o politikovu kampaň na Hrad. „Já už jsem viděl hodně bláznů, který chtěli být v téhle zemi prezidentem, ale že by i Kalousek?“ žasl. A že se Kalousek se Soukupem neměli rádi? To je podle něj součást politiky, že z bývalých nepřátel se stávají přátelé.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Byl by Ivan Bartoš dobrý premiér? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 7860 lidí

Podle Xavera tak ovšem politikové nepřemýšlí. „Každý válečník je napřed politik. I Adolf Hitler byl napřed politik, než rozpoutal světový konflikt,“ namítal Adamec a pokračoval, že si myslí, že Biden není člověk, který by měl zájem na velkém konfliktu. Režisér mínil, že v některých ohledech asi Biden přebere Trumpovy manýry, např. v postoji k Číně a k Rusku. Xaver poznamenal, že si na Bidena nemůže zvyknout a Adamec se nedivil a prohlásil, že Biden by spíš než prezidentovat měl chodit s hůlkou a krmit holuby. Už to prý není žádný bojovník. Ale na druhou stranu, podle Adamce je namístě otázka, zda by vůbec americký prezident měl být „chlapák“ a bojovník, zda nestačí, aby to měl v hlavě v pořádku.

Od Bidena se komentátoři dostali k „Pavlíkovi“ Novotnému a jeho oznámení, že po volbách odejde z ODS. Adamec konstatoval, že Novotný má velké ambice, ale hendikepují ho jistá „rezidua“ z minulosti. Xaver doplnil, že podle referencí je vynikajícím starostou. Oba se shodli, že „rodina Novotných nejsou žádní blbci“ a že Pavel Novotný po otci podědil nějaký talent.

Skepticky se Adamec stavěl k myšlence, že by si Pavel Novotný postavil vlastní stranu, protože podle něho dnes každý, kdo chce budovat stranu je odsouzen k neúspěchu. Xaver byl naoko zklamán, že prý chtěl režisérovi nabídnout místo v nové straně. „Nemůžeš, ty jsi v Radě ČT,“ upomínal ho Adamec, ale Xaver namítl: „No a co?“, ale pak připustil, že by asi šlo o střet zájmů. „Já mám pocit, že v této zemi jsou všichni v konfliktu zájmů,“ podotkl s tím, že teď už je v konfliktu i ten, kdo vyjde na ulici, protože může potkat někoho, koho zná.

U čeho se diskutující neshodli, byla otázka kouření na ulici, resp. zda je cigareta důvodem sundat si roušku. Xaver nerozuměl tomuto opatření. „Já jsem byl kdysi kuřák. A když jsem 20. prosince, pár dní před narozením mého syna, stál na balkoně našeho bytu, pršelo, padal sníh, a já tam stál s tou cigaretou a říkal jsem si: Ty vole, kolik ti je?“ vyprávěl Adamec a dodal, že si uvědomil, že vevnitř už nebude moci kvůli dítěti další léta kouřit. „Vzal jsem tu cigaretu, hodil jsem ji z balkonu a tím jsem skončil a od té doby jsem neměl cigaretu v ústech. Myslím si, že se dá nekouřit,“ mínil režisér. Ale doplnil, že místo kouření se naučil pít víno.

Fotogalerie: - Zastupitelé za plexiskly

Ale moderátor podotkl, že je zde stále nějaká svoboda jednotlivce a kuřáci už nesmí kouřit v hospodách nebo na zastávkách. „Teď řeknou, že můžu kouřit jenom doma? Co to je?“ ptal se. Adamec namítl, že svoboda má své hranice a že dodržovat zákaz kouření venku je stejné, jako dodržovat pravidla silničního provozu.

Adamec argumentoval, že kouření je zlozvyk a stojí daňové poplatníky peníze, ale Xaver otočil otázkou, zda není zlozvykem i „chlast“, na který režisér přešel. Ten mínil, že záleží na míře a Xaver hned podotkl, že to i u kouření. Nakonec však skončili u článku, tedy u zákazu kouření venku. „Protože když půjdeš s cigaretou, tak půjdeš mezi lidma a budeš rozsévat mimo jiného nejenom ten dým, ale budeš také rozsévat infekci. Jakmile sundáš ochranu dýchacích cest, tak je riziko, že do prostoru rozséváš covid,“ vysvětloval Adamec. Xaver se netvářil. „Já tě, Jirko, podezřívám, že ty mi závidíš, že já si v klidu pohulím a ty nemůžeš,“ prohlásil. „Přísahám, že ne. Kuř si, když si tak hloupý a chceš být nemocný,“ zvedl dva prsty.

Xaver, když ho Adamec odrazoval od kouření

Pak opět Xaver zamířil do zahraničí s tématem rozhovoru Meghan Markleové a prince Harryho, který má v plánu vysílat ČT. Adamcovi vysvětlil, že moderátorka Oprah Winfreyová je v USA něco jako v Česku Jan Kraus a že v rozhovoru nařkla princova manželka královskou rodinu z rasismu. Režisér prohodil, že je rád, protože alespoň na chvíli přestane být ČT „covidovou televizí“. „Kdykoliv pustím ČT, tak se dozvím něco o covidu,“ prohodil. Xaver namítl, že je to poptávka, ale Adamec mínil, že je to tím, že média nic jiného nenabízejí. Na ČT prý dokonce 24 hodin denně. „Podle mě je to zu viel, zbytečně moc,“ řekl.

Doplnil, že covid vnímá jako nebezpečnou nemoc a že ve studiu nemají roušky, protože jsou od sebe dostatečně daleko. „Ale až odsud vyjdeme, tak si oba nasadíme respirátor a budeme respektovat to, co se po nás chce, protože jsme dostatečně staří a rozumní, abychom věděli, že ochrana před kapénkovou infekcí je ochrana před covidem,“ uvedl Adamec a Xaver ho doplnil, že v sobě nemají „falešnou rebelii“.

A jako poslední téma zařadil poslance Volného a Bojka za plexisklem. Za zbudování této ochrany se prý trochu stydí. „Je to divný, odporný, měli je nechat doma,“ řekl Xaver. Ale Adamec mínil, že každá sněmovna v každé zemi má své magory. „Copak je to jediná sněmovna na světě, kde se poslanci poprali?“ pokračoval. Ale Xaver se i tak za Volného a Bojka styděl a režisér dodal, že hrdý na poslance JAP není. „Akorát v tom nejsme výjimeční, to je všude, všude se najdou lidé, kteří udělají ostudu,“ bagatelizoval.

Psali jsme: Mrtví. Naopak! Dan Landa vyslal dvě bomby Česká televize točí finále výpravné minisérie Marie Terezie Pirát Pikal: Děkuji Německu, Francii a Izraeli. Napravují Babišovu neschopnost Lavrov: USA brání svou moc. Rusko a Čína zlepšují světovou situaci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.