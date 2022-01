Xaver cupoval: Nadčlovek Fiala, „s*re“ ho to. Vláda změny? Vše zničeno

reklama

„Jsem tady asi minutu a tři čtvrtě a už mě to tady se*e. Vážně. Takhle se nedá pracovat, tohleto nejde!“ začal Holec v narážce na včerejší výrok premiéra Petra Fialy (ODS) v Poslanecké sněmovně při žádosti o důvěru vládě, když netušil, že jej zaslechnou sněmovní mikrofony. „Mám ohromnou radost. Pro mě byl ten člověk takovej nadlidskej, doteď. Já jsem ho furt vnímal, že se tak vznáší nad námi, a teď propadl k nám, dolů, do pekla, mezi plebs a už ho to tady se*e. Akorát jsem si říkal, když přišel, jak se nadnášel v tý Sněmovně, ten respekt k tý budově a ta úcta, že aspoň mohl vydržet tak po čtvrtý hodině odpoledne, to tak přichází, člověku se chce spát po obědě a tak, ale on někdy kolem 14. říkal, že už ho to tady sere. Už nám dejte tu důvěru, nebo nás to tady nasere,“ okomentoval Holec. Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 2% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 16165 lidí

Moderátor Luboš Xaver Veselý to následně okomentoval tak, že mu to k Fialovi nejde přiřadit. „Myslím, že si zvyknete, přijdou další věci,“ zkonstatoval Holec. „Jen si říkám, jestli koalice SPOLU znovu oblepí Česko těmi billboardy, kde je Fiala v té nadživotní velikosti a je tam: premiér, za kterého se nemusíme stydět. Teď si myslím, že je ten správný moment,“ dodal Holec.

Následně moderátor začal rozebírat projev expremiéra Andreje Babiše (ANO). „Ten tam říkal něco ve smyslu, že ministr Válek měl říct, že kdo nechce být očkován a chce pracovat na Ministerstvu zdravotnictví, tak může například na zadní vrátnici... a víte, co řekl Babiš? No, takže z toho vyplývá: kdo nechce být očkován, sraz u zadního vchodu. Měl tam takové fórky,“ komentoval Veselý, jenž se díval do půl třetí do noci, kdy pak jej to prý už nebavilo. „Mám pocit, že se odkrývá v plné nahotě bezradnost té vlády, že nevědí, co s tím,“ uvedl.

„Tím, že se politice věnuji čtvrtstoletí, tak je ze mě cynik. V tom, že když mi slibuje nějaký politik změnu: já jsem ta změna a já jsem lepší než tamti, tak si říkám: možná máš jiné politické přesvědčení, ale lidsky jseš víceméně stejnej, se všema chybama i přednostma. Takže jsem věděl, že tahle vláda je ze stejného masa a kostí jako ta předchozí, akorát chce dělat některé věci jinak. Ale musím říct, že i mě zaskočilo to sebepoškozování, které projevila od těch voleb... co vzbudila v lidech za očekávání, co vzbudila za nenávist k těm konkurenčním stranám a soupeřům, a najednou prostě takovýhle dilentatismus, jste to řekl přesně, že oni nevědí, co s tím. Stanjura trhá státní rozpočet Schillerové už tři měsíce, a když ho konečně roztrhne jako ministr financí, vezme to pero, aby ho proškrtal, a najednou neví, kde začít. A to jsem fakt nečekal, tím mě zaskočili,“ podotkl Holec, jenž předpokládal, že ze začátku přijdou nabušení.

„A jedna věc mě ještě zaskočila. Jak vládní poslanci mluvili včera o tom, že jsou to nějací jeskynní lidé a jejich spříznění komentátoři, viz Honzejka, který neumí zformulovat jednu logickou myšlenku, tak jako že umí psát a že umí souvisle promluvit... tohleto jsme tady dlouho neměli. Politici se napadají argumentačně, ale že by jedna celá garnitura dělala ze soupeřů jeskynní lidi, to si nepamatuji, že by tady bylo,“ dodal Holec. Anketa Má Viktor Orbán vaše sympatie? Má 98% Nemá 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16832 lidí

Následně se vysmál ministru zdravotnictví Válkovi, kdy jej podle svých slov sledoval, ale nerozuměl. „Nemám ty správné receptory. Když promluví Vlasta, přestávám rozumět,“ sdělil Holec, Veselý se domnívá, že Válek ztratil glanc. Holec se domnívá, že chytá kontury šílence.

Zároveň Veselý přišel ještě s dalším důvodem, proč je možné, že se celá schůze o důvěře vládě takto protáhla. „Možná chtějí zacvičit ty, co to řídí, neboť zatím je to vedení schůzí katastrofa,“ zmínil. „Myslíte Olinu?“ zeptal se Holec v narážce na Olgu Richterovou (Piráti). „Olina včera nestíhala, Oki ji zaškoluje,“ poznamenal Veselý s dovětkem, že se jí nevysmívá. „Ona jak byla nervózní, tak řekla: prosím, pane místopředsedo, řekla Okimu. A Oki se na ni tak mírně pootočil a řekl: čeho já jsem místopředseda. Tak promiňte, pane předsedo,“ parafrázoval scénku Veselý. Oki je v jejich mluvě evidentně lídr SPD Tomio Okamura. „Sklízejí, co zaseli. Čtyři roky pěstovali destrukci a nenávist,“ domnívá se Holec.

Velmi kriticky se pak Holec vyjádřil k cestě poslance Jana Farského (STAN), jenž získal stipendium na americké univerzitě, kam odletí na půl roku, ale dál si ponechá mandát poslance. „Velmi mě uráží, že mu mám posílat prachy i já i vy, oba platíme daně. A oba mu dál budeme posílat prachy za to, že je poslanec, ale on není poslanec,“ zmínil Holec, jenž posměšně říká Farskému „Johnny“.

„On se vrátí, pane Holče, bude mít projev, a nás, jaksi diletanty, nás, lůzu, napraví. Rozumíte? My dva určitě, protože my jsme zodpovědní občané, tak my mu budeme viset na rtech, až přijede. A on nám řekne, jak to máme dělat, a uvidíte, ještě budeme mít na tričkách Miluju Evropskou unii. Já vám říkám, že on nás napraví, protože my jsme plebejci. A on přiveze to blaho, to dobro. A přiveze ho plný letadlo,“ narážel Veselý. „Možná i dvě, ale já si myslím, že jsou to kecy. Lufthonza!“ dodal Holec.

