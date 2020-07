Xaver k umělcům na Staromáku: Dotace? To chtějí všichni. A „chlapec, který se vyblinkal“

Luboš Xaver Veselý se opět ozval ze svého provizorního studia v autě. Tentokrát s historkou, jak si ho "bere do huby" někdo, kdo píše pro Aktuálně.cz. A označuje ho za kolaboranta a ničitele svobodných médií. "Nevím, kdo z nás je větší kolaborant," odtušil Xaver a pak následovaly narážky na miliardáře Zdeňka Bakalu. A doplnil, že kdyby někdo chtěl z Rady ČT televizi zničit, tak by se to vědělo hned.

Xaver ve videu, které začal točit okolo sedmé hodiny večerní, uvažoval, že by se šel podívat na demonstraci Za živou hudbu. Tento záměr by prý i podpořil. Ale v účasti mu bránilo předsevzetí, že nebude chodit na žádné demonstrace. "Zaprvé, neumím demonstrovat, nevím, jak se to dělá pořádně, nebyl jsem na tom školení. A za druhé, na každé demonstraci hrozí, že bych dostal do držky. Protože já bych tam ještě mohl něco plácnout, znáte to." Anketa Chcete, aby Česká republika ratifikovala Istanbulskou úmluvu? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 9940 lidí

A zmínil, že na poradě v XTV dostal od akcionářů úkol. I s termínem, protože pokud zaměstnanec nedostane termín, tak se na úkol zcela jednoduše "vysere", odtušil Xaver s tím, že toto slovo neodpovídá jakýmkoliv kodexům, které kdy četl, viděl nebo mu je někdo omlátil o hlavu. A tento úkol je poděkovat všem, kdo poslali peníze na transparentní účet či jakkoliv jinak podpořili XTV. A zmínil, že příznivci vybrali 560 tisíc korun, a to aniž by před nimi klečeli na kolenou.

Pak už se Xaver dostal na Staroměstské náměstí. "Řeknu, že těm lidem držím palce, co bysme si počali bez živé muziky. Ale bojím se, že teď bychom na to měli pohlížet trošku rozumně, protože dotace budou teď chtít všichni. Všechny ušlé zisky, já nevím co všechno, a já tomu rozumím," pronesl moderátor a zhodnotil, že Staroměstské náměstí narvané nebylo. "Ale jsem rád, že tady mají muzikanti pár lidí, proč ne."

Pak se opět věnoval svému kanálu a popsal, jak když ho za interview s Rostislavem Maďarem pochválil na Facebooku podnikatel v oblasti vzdělání Ondřej Kania, tak to rozčílilo jakéhosi pana Gregora. "Hned se tam vyblinkal, ten chlapec, a napsal, že jsem kolaborantský funkcionář, kdo by to řekl, a že mám zadání zničit svobodná média," sdělil Xaver a dodal, že ačkoliv takové komentáře nečte moc často, vždy ho zarazí. "Že se najde chytrák, kterej... Tak jsem mu tam napsal, že bych prosil, co to konkrétně znamená, ten kolaborantský funkcionář, a jestli by mohl vysvětlit, co to je to zadání a od koho je to zadání, a jestli už se to nějak projevilo, to ničení těch médií," řekl radní České televize a doplnil, že zatím se odpovědi nedočkal.

A doplnil, že z Gregorova profilu zjistil, že pracuje pro Aktuálně.cz a je filmový kritik. Že o něm někdo z Aktuálně.cz prohlásí, že je kolaborantský funkcionář, mu nepřijde fér. "Nevím, kdo z nás je větší kolaborant. Jestli ten, kdo pracuje pro pana Bakalu, přesně toho Bakalu, který nikdy nic neukradl, ani ty byty těm horníkům. Takový ryzí charakter," otřel se o svého kritika a dodal, že "debil" s drzým čelem se vždycky najde. "A takovýhle trouba vás bude někde hodnotit a bude o mně psát, že jsem kolaborant, kolaborantský funkcionář. Jak kdybych byl členem ústředního výboru KSČ a pozval spojenecká vojska, z Moskvy, na záchranu českých médií nebo tak něco," žertoval moderátor.

Podle něho by lidé i na Facebooku měli projevit určitou soudnost, zejména když píší, že pracují pro Aktuálně.cz. Doplnil, že to stejně musí každému "Ferdovi s napěchovanou hlavou" vysvětlovat zvlášť. "Kdyby kdokoliv, kdo přichází do Rady ČT, to médium šel zničit, ohrozit svobodu média, tak to vy a veřejnost víte tak rychle, že by se člověk nestačil ani otočit. A něco by se dělo. Ale ještě se nenašel nikdo, kdo by korektně řekl, tím, tím a tím krokem ničíte Českou televizi. a tím a tím krokem ohrožujete nezávislost médií. To se ještě nestalo a Bakalovi posluhovači si vás budou brát do huby," prohlásil radní ČT. Ještě si rýpl, že ani nemuseli na provoz XTV nic ukrást.

A ještě uvedl, že zatím nejsledovanější videa jsou ta s aktivistou Milionu chvilek Rostislav Sturmem, dále s aktivistou z hnutí Odchod.eu Matějem Gregorem, pak s mladou členkou ODS Andreou Novotnou a dále jeden díl Podtrženo, sečteno s Ondřejem Hejmou. Z čehož Xaver osoudil, že diváky zajímá, co si nastupující mladá generace, která bude rozhodovat v budoucnu, myslí. "To, že budeme zadlužení až po uši, to jsme rozhodli my teď. Mně se to tedy těžko překusuje a musím říct, že to tomu Babišovi tedy neumím jen tak odpustit a čekal jsem... to je jedno, co jsem čekal. Ale budeme v tomto pokračovat, že budeme zvát mladé lidi," zakončil své video.

