Xaver oběsil klečící „kopačky“: Blbci, kristepane! Dementní gesto! Hniličko, seber jim peníze, dej je radši Ledecké

Veselému přišla divácká otázka týkající se Jiřího Drahoše, jenž před pár dny nevylučoval, že by se mohl stát předsedou Senátu, ale díky již zmíněné nové frakci ODS a TOP 09 přijde zkrátka. „Předsedo Senátu zůstane ten Tchajwanec, pan Vyklopil... nebo jak se jmenuje... pan Vystrčil,“ vzpomněl si moderátor.

Jedním dechem dodal, že celý Senát je mu spíše jedno, ale když už taková instituce existuje, měli by v ní senátoři působit zadarmo: „Když už ho nechce nikdo rušit a mají pocit, že je to ta demokratická pojistka, tak já bych alespoň zkusil navrhnout, aby to ti senátoři dělali zadarmo,“ uvedl Veselý.

„Jsou to většinou úspěšní lidé, už v nějakém věku, mnozí už zajištění. Ale já pořád nerozumím tomu, proč by se měly platit stovky milionů za nějaký Senát,“ řekl Xaver. „Moc to nesleduji, je mi to trochu jedno, co se děje v Senátu, a asi to tak už zůstane,“ doplnil.

Zmínil dlouholetou poslankyni a bývalou předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou (ODS), která v letošních senátních volbách uspěla a stala senátorkou ve volebním obvodu Praha 1. „Myslím, že paní Němcová tam šla s tím, že bude předsedkyní. Po tom Vystrčilovi... taky nějak končí. Myslím, že by jí to sedělo," dodal radní ČT.

Od Senátu by chtěl ale jasný důkaz, že skutečně pracuje pro lidi. „Chtěl bych důkaz, že jim nejde o nic jiného než o naše blaho. A aby řekli: my to budeme ode dneška dělat zadarmo. To by bylo skvělé, bylo by to velké gesto,“ uzavřel toto téma se slovy „to se nikdy nestane“.

Další téma, kterému Xaver Veselý ve svém pořadu věnoval pozornost, byli čeští fotbalisté, kteří před utkáním Ligy národů se Skotskem (0:1) poklekli, aby projevili sympatie ve spojitosti s hnutím Black Lives Matter.

Čeští hráči v žlutozelených dresech tím rozhořčili některé své fanoušky, když stejně jako skotští hráči poklekli ve výrazu pokory před hnutím Black Lives Matter (BLM). Pro úplnost dodejme, že názory na hnutí se různí, jeho příznivci ho chválí, že bojuje proti rasismu, nerovnému zastoupení černochů ve funkcích, diskriminaci, policejnímu násilí apod. A jeho odpůrci mu kladou za vinu, že je jen záminkou pro nepokoje, rabování, žhářství, násilí a dokonce i vraždy.

„Musím říct, že jsem se mnoho let vždy zastával fotbalistů a hokejistů, kterým se mnozí smáli, že když poskytují rozhovory, tak je to hrůza, Speciálně u těch fotbalistů bylo někdy vidět, že jím pánbůh nadělil rychlé nohy, ale musel to někde vzít,“ řekl opatrně moderátor. „Taky si vždy při těch rozhovorech pořád odplivovali, já se jich i tak vždy zastával,“ připomněl Xaver, s tím, že v tomto případě je tomu konec.



A přidal jasný vzkaz: „Vy pitomci, hrajte fotbal a nemotejte se tady do toho. A pro příště, ve chvíli, kdy vám to někdo řekne, mějte v sobě stejnou hrdost, jako když naši fotbalisti vyhrávali a byla to ta éra Masopustů a Panenků, všech těch slavných. Mějte v sobě to lví srdce, ale ne před každým bláznem, který si vymyslí úplnou pitomost, pokleknout a prosit o něco. V životě ne!“

„Ještě jsem dnes četl, že u nás některé bafuňáře od těch fotbalistů posbírali policisté. Vše je to odporná cinknutá fotbalistická parta,“ nebral si servítky. A podotkl, že jediný fotbal, kterému se dá fandit, je ten, který hrajou kluci na vesnicích, a kopou jen za to, aby si pak šli dát pivo. „Jinak už je to balada o ničem,“ konstatoval.

Byl by velmi rád, kdyby současný vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička několik stovek milionů určených pro fotbalisty zastavil a rozdělil mezi skutečně úspěšné sportovce. „Mezi ty, kteří to ještě mají v pořádku, jako Ester Ledecká a mnoho dalších,“ dal Veselý za příklad.

„Tohle není ponižující pro ty fotbalisty, ale pro nás všechny, protože oni si říkají reprezentace. Je to hnus. Všichni fotbalisti, kteří tam poklekli úplně bezdůvodně... považují za absolutní lůzu,“ dodal Xaver Veselý.

