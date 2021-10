Xaver s Pleslem ve formě: Vystrčil přiběhne k útesu a skočí...

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl byl hostem pořadu Podtrženo, sečteno moderátora Luboše Xavera Veselého. „Myslím si, že ti hospodští, kteří tvrdí, že to kontrolovat nebudou, si koledují o to, že ta nová voňavá vláda bude muset udělat stejná opatření jako ta stará smradlavá vláda a bude to muset zavřít,“ poznamenal k tomu, že hospodští nechtějí kontrolovat testy a očkování, Plesl.

Úvodním tématem rozhovoru šéfredaktora MF Dnes Jaroslava Plesla s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým byl zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana a zejména návštěva Radka Vondráčka jako šéfa Poslanecké sněmovny na jeho pokoji v Ústřední vojenské nemocnici. Záběry z nemocnice však vzbudily velkou nevoli, protože nikdo z přítomných neměl respirátory ani ochranné oděvy, přestože Zeman leží na jednotce KARIM. „To je absurdní divadlo, lepší než od Václava Havla,“ míní Plesl.

„Odvolávači prezidenta nebo odebírači prezidentských pravomocí chtějí dosáhnout svého, takže to bude pokračovat. Když tedy prezidentův podpis je zřejmě pravý, tak se řeší roušky,“ okomentoval také video Plesl, že podle něj je na videu jasně vidět, že prezident drží pero a podepsal dokument o svolání Poslanecké sněmovny.

A co si podle Plesla nyní říká předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)? „Vy si myslíte, že má nějaké vnitřní hlasy, nebo že tam probíhají nějaké vnitřní pochody? Ten natvrdo udělá cokoliv. Myslím si, že je to takový lumík, směřuje k útesu a skáče,“ podotkl Plesl, jenž se domnívá, že za Vystrčilem nestojí další senátoři. „Je to ryzí víra a přesvědčení ve správnou věc. To je nejsilnější motivace,“ dodal Plesl.

Nepředpokládá však ani to, že by se někdo někomu nyní omlouval. „Jestli se prezident vrátí z nemocnice, tak na žádné omluvy nebude ani čas, protože mluvit bude prezident,“ domnívá se. Prezident podle něj na záběrech mluvil koherentně. „Mluvil německy, mrkal na předsedu Poslanecké sněmovny, to znamená, že smysl pro humor ho evidentně neopouští. Jestli má nějaký interní problém a ten problém je odstranitelný, tak si myslím, že tak do měsíce promluví,“ dodal.

Řeč pak byla i o ruském plynu a prezidentu Vladimiru Putinovi. „Drží kohoutky, je v úplně ideální situaci, před zimou,“ poznamenal Plesl. „Jestli bude ministrem zahraničí pan Kolář, starosta městské části Praha 6, starosta, který sundával Koněvovu sochu, tak ten jistě v Moskvě bude mít spoustu diplomatických partnerů, s nimiž to vyřeší, a Rusové ty kohouty otevřou,“ dodal Plesl.

Své pak řekl i k debaklu Pirátů ve sněmovních volbách, kdy se do poslaneckých lavic posadí jen čtyři jejich poslanci. „Vykrváceli proto, aby měli Starostové a nezávislí 33 poslanců. To je jediný důvod, proč vykrváceli,“ poznamenal k neúspěchu Pirátů Plesl. „Já se jim divím, že to nechápali, že jdou do koalice s klonem KDU-ČSL a že to podle toho dopadne,“ dodal Plesl a odmítl, že by Starostové porazili Piráty kroužkováním. „Je to důkaz o jejich brutální naivitě, nezkušenosti a je super, že to tak dopadlo, protože takhle naivní a nezkušení lidé prostě nemají přebírat moc,“ poukázal Plesl. „Pokud má ta strana přežít, nemůže to přežít její předseda Ivan Bartoš, protože za to nese politickou odpovědnost. Oni tady čtyři roky běhali – politická odpovědnost vlády, politická odpovědnost ministerstva a teď vlastně úplně neškodná situace, protože vlády se to v podstatě netýká, a politická odpovědnost? Nula,“ shrnul Plesl.

Závěrem se pak Plesl vyjádřil k tomu, že hospodští odmítají kontrolovat testy kvůli koronaviru. „Teď budeme mít novou voňavou vládu, která ví, jak se má covid řešit, tak já předpokládám, že budou mít obrovský ucho, kterým budou naslouchat živnostníkům tohoto typu, a společně najdou řešení, které bude přijatelné pro všechny, protože oni přece vědí, jak se má covid řešit tak, aby byli hospodští spokojení. Takže já si myslím, že na Vánoce to bude vyřešený,“ domnívá se Plesl. Ten byl nedávno v Itálii a podle jeho slov se tam kontroluje vše jako o život. „Neustále jsem ukazoval green pas, pořád ho chtěli vidět. Chtěli ho vidět hospodští – stál tam personál před vstupem do hospody a musíte ukázat green pas, jinak vás do té hospody nepustí. Itálie měla spoustu mrtvých, do dneška jsou vyděšení, tam jsou pořád plexiskla, pořád jsou tam gumové rukavice, všichni používají tu hygienickou pastičku – a je to opravdu velmi přísně kontrolované,“ sdělil Plesl, jenž to považuje za správné opatření.

„Myslím si, že ti hospodští, kteří tvrdí, že to kontrolovat nebudou, si koledují o to, že ta nová voňavá vláda bude muset udělat stejná opatření jako ta stará smradlavá vláda a bude to muset zavřít. Protože jestli tady budeme mít za čtrnáct dní 12 tisíc nových, deltu plus, jestli začnou zase lidé umírat, tak té vládě nezbude nic jiného a hospodští se dostanou do úplně stejného střetu s vládou, jako se dostali s tou minulou vládou. Covid je jen jeden,“ dodal.

