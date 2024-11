Xaver se vrátil ke sledované kauze. Dramatické zvraty a pochyby v české justici

Pavel Buráň popsal hrůzné události, kdy byl přepaden falešnými policisty a násilím donucen k podpisu dokumentů, které ho měly finančně zruinovat. „Zastavili mne v policejních uniformách, zpočátku jsem netušil, že to nejsou praví policisté,“ uvedl Buráň jako host u Xavera . Podle jeho slov ho únosci hrubým způsobem zbili, odvezli jeho vlastním autem do domu jeho bývalého obchodního partnera Jaroslava Novotného a donutili k podpisu dokumentů.

„Byl jsem pod neuvěřitelným tlakem. Vyhrožovali mi a dali mi jasně najevo, že se mě jen tak nepustí,“ popisuje situaci Buráň. Aby zdokumentoval, že jedná pod nátlakem, rozhodl se při podpisu záměrně upravit svůj podpis. „Věděl jsem, že je to riskantní krok, ale byl to jediný způsob, jak dokázat, že jsem byl k tomu donucen,“ vysvětlil. Tento taktický krok mu později v procesu sloužil jako důkaz, že jednání proběhlo pod tlakem.

Krajský soud dvakrát rozhodl ve prospěch Pavla Buráně, potvrdil jeho verzi příběhu a odsoudil organizátory únosu. Buráňovo vítězství však trvalo jen krátce. Vrchní soud v Olomouci později rozhodnutí krajského soudu zvrátil, což podnikatele šokovalo. „Nemohl jsem tomu uvěřit," přiznal Buráň v rozhovoru. „Soudce v Olomouci tvrdil, že nejsou dostatečné důkazy, přestože měli například odposlechy, kde únosci mluví třeba i o tom, že to v Olomouci zařídí, aby to dopadlo a úplně neuvěřitelným způsobem ignorovali nálézací soud a důkazy, které provedl, a jednoznačně svědčí o vině Novotných. Tato fakta byla ignorována a olomoucký senát pana Šlapáka všechny argumenty nezákonným způsobem opřel o tvrzení obhajoby Novotných," řekl Buráň. „Nejhorší na této darebačině bylo to, že moje argumenty, které vše, co nalhala obhajoba, vysvětlovaly, Vrchní soud dopředu odmítl s tím, že mé vysvětlování je nadbytečné. No prostě něco nepředstavitelného," dodal Pavel Buráň.

Buráň upozornil na to, že třeba jen odposlechy jasně naznačovaly úmysly jeho únosců a jejich snahu využít kontaktů na olomouckou justici a ovlivnit výsledek případu. „Jak může soud přehlížet tak závažné důkazy? Proč jsou ignorována fakta, která jsou zjevně klíčová?“ ptal se rozhořčeně.

Podnikatel Robert Vlášek, který byl hostem pořadu, k tomu uvedl: „Je to skutečně neobvyklé. Pokud se dostáváme do situace, kdy jsou takovéto důkazy přehlíženy nebo zpochybňovány, je na místě se ptát, zda český soudní systém dokáže zaručit spravedlivé procesy. Co potom zbývá obětem jako pan Buráň?“

Pavel Buráň ve vysílání naznačil, že za zvratem v soudním rozhodnutí mohou stát i politické a osobní vazby. „Podle mého názoru to není jen o mém případu. Jsem přesvědčený, že tu hrají roli mocné vlivy, které se snaží a mají tu sílu utvářet výsledky soudních procesů,“ uvedl Buráň. „Nemohu si jinak vysvětlit, proč by soud ignoroval tolik důkazů, které jsme měli k dispozici.“

Moderátor Xaver Veselý se Buráně přímo zeptal, zda věří, že byl obětí politického nátlaku. „Ano, myslím, že to je jasné. Pokud by to tak nebylo, proč by byl případ z Olomouce odložen s takovými výmluvami? Je evidentní, že něco není v pořádku,“ odpověděl Buráň.

Buráň také v rozhovoru vyslovil podezření, že případy podobného druhu se v české justici možná neřeší nestranně. „Jsem přesvědčen, že soudní systém není zcela nezávislý. Když se podíváme na mé zkušenosti, není to jen o tom, co jsem zažil já, ale i o dalších případech, které ukazují, že vliv může hrát obrovskou roli,“ dodal Buráň.

Buráň otevřeně hovořil o tom, jaký vliv měla tato kauza na jeho osobní a profesní život. „Kvůli tomuto procesu mě lidé začali vnímat jako podezřelého. To, co se stalo, mělo vážný dopad na mou pověst i na mé vztahy s blízkými. Celé to trvá roky a po celou tu dobu zažívám obrovský stres,“ přiznal. Podle Buráně to ovlivnilo i jeho rodinné vztahy, které byly dlouhodobě narušeny.

„Bylo to, jako by mi vzali část života. Stále doufám, že spravedlnost nakonec zvítězí, ale ta léta a ten dopad už mi nikdo nevrátí,“ říká Buráň. Přes všechny překážky se nevzdává a věří, že jeho případ může být inspirací k potřebným změnám v české justici.

Případ Pavla Buráně znovu otevírá otázky o důvěře veřejnosti ve spravedlivý soudní systém a roli politických vlivů v české justici. Robert Vlášek k tomu na závěr rozhovoru poznamenal: „Pokud se něco nezmění, nemůžeme zajistit, že spravedlnost bude pro všechny skutečně dosažitelná. Případ pana Buráně ukazuje, že i ti, kteří mají zdánlivě silné důkazy a jasný příběh, se mohou stát oběťmi soudního systému.“

Buráň zůstává odhodlaný v boji za spravedlnost a doufá, že jeho příběh bude varováním pro ostatní a inspirací pro zásadní reformy v českém soudnictví.