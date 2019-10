Xaver „zamordoval“ Fridrichovou, profesně. A schytala to i Emma Smetana

Rozhovor se skládal z výběru dotazů od samotných diváků. První směřoval přímo na známé tváře České televize: „Myslíte si, že by měl skončit Marek Wollner, Nora Fridrichová a jejich pořady?“ Xaver Veselý si odklepl cigaretu, nadechl se a spustil, jak jej Wollner nedávno překvapil. Někdo mu prý nedávno posílal jeho facebookový status o tom, že by pořady pro Pražský hrad měly být označeny jako reklama. „Když to řekne takový člověk, který ví, jak se věci mají, a nezjistí si fakta... tak mě to překvapuje,“ uvedl s tím, že Wollnera však osobně považuje za jakousi záruku kvality a objektivity. Anketa Existoval v Československu doopravdy jeden československý národ? Ano 56% Ne 44% hlasovalo: 3639 lidí

Zavzpomínal na jejich osobní setkání. „Parkrát jsem s ním mluvil, je to zvláštní člověk. Mám ho v přihrádce novinářů, kterým věřím. Nemyslím si rozhodně, že by měl skončit,“ řekl k novináři z pořadu Reportéři ČT.

K Noře Fridrichové, která je zase tváří pořadu 168 hodin, Xaver Veselý krátce poznamenal, že žádný pořad mu nepřijde tak zbytečný, jako je právě tento.

Následně otázka směřovala k pořadu Duel Jaromíra Soukupa na TV Barrandov, kde Xaver Veselý vystoupil minulý týden a kde společně s moderátorem propírali Českou televizi a Ústav nezávislé žurnalistiky. „Ve chvíli, kdy o mně a XTV začal psát Ústav nezávislé žurnalistiky a jeho spřátelená média lži, chtěl jsem ty všechny věci někde vysvětlit, kvůli sobě i kolegům z XTV,“ uvedl. „Nakonec byl Soukup první člověk, který mi zavolal, že mi dá prostor se vyjádřit. Jsem za to moc vděčný,“ zdůraznil moderátor Českého rozhlasu, který ale lehce zkritizoval Soukupův styl moderování, který mu není zrovna blízký.

Z různých médií mu před vystoupením v pořadu na TV Barrandov prý různí redaktoři psali, že mu drží palce, ale že bohužel rozehrál podivnou hru, kde nebude vítězů ani poražených a bude nějakou dobu trpět.

Závěrem také prozradil, jaký má názor na internetovou televizi DVTV. „Když je zde zajímavý host, podívám se rád. Jsou tam vynikající novináři a moderátoři, pan Veselovský a paní Drtinová. Je tam ale ještě ta Smetanová, ne?“ optal se Standy, který jej opravil, že je to Emma Smetana. „Tak já raději sleduji jen Veselovského a Drtinovou, ti svou profesi umějí lépe než já,“ řekl Xaver Veselý, který by velmi rád viděl díl, kde by naproti Veselovskému usedl na židli premiér Andrej Babiš nebo prezident Miloš Zeman. „Zeman tam prý ale nepřijde, mám pro to ale pochopení, že nikam nechodí. K nám do XTV a mého Streamu to také odmítl. Je to jeho věc,“ řekl na závěr Xaver Veselý.

