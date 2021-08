Xaverova bomba o Lipovské v Radě ČT. Odchod? Vše se vyostřilo

Člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý vysvětlil důvody, proč po letech odešel z Českého rozhlasu. Neodchází prý ve zlém, ale chce se více věnovat práci v Radě ČT. Vyvrátil také spekulace o možné kandidatuře do Sněmovny a při té příležitosti zkritizoval svoji kolegyni Hanu Lipovskou, která kandiduje za Volný blok. „Přece když jeden den kopu za zájmy nějaké strany a oslovuju lidi na náměstí, tak se druhý den nemůžu tvářit, že už žádné politické zájmy nemám,“ prohlásil Xaver s tím, že v případě kandidatury by měl člověk Radu ČT bezodkladně opustit.

„Velmi mě překvapil ten mediální zájem a chvilkami i povyk poté, co se zjistilo, že odcházím z Českého rozhlasu. Podivuju se tomu, protože každou chvíli nějaký moderátor odchází z Českého rozhlasu nebo přichází, je to tak ve všech médiích,“ podivil se Xaver a začal vyvracet mnohé spekulace, které se objevily.

„Na úvod chci říci, že jsem přicházel v dobrém do ČRo a v dobrém ho i opouštím. Ten pořad, který jsem tam dělal, mě bavil, mě jsem skvělé šéfy, se kterými jsem vycházel, takže tohle všechno fungovalo. Hodně lidí se mě ptalo, proč odcházím od sledované show, a já musím říct, že je mi jasné, že mi dříve nebo později bude po rádiu smutno a budu hledat příležitost, jak se k tomu rozhlasovému mikrofonu dostat, ale někdy si člověk musí říci, že chce jít dál,“ vysvětloval Xaver.

V Českém rozhlasu podle něj byly i některé problémy, zejména s managementem. „Byly tam ale i diskutabilní věci, zejména jsem byl pro management ČRo trošku složitým elementem a zlobivým dítětem. Přesto musím říct, že vedení ČRo ve chvíli, kdy nebyl průšvih v samotném vysílání a kdy se vlastně nehrálo o moc, tak se za mě vždycky postavili,“ pokračoval Xaver s tím, že na šéfy měl vlastně vždy štěstí i na Frekvenci 1 nebo na Nově.

Komplikací podle něj byl hlavně jeho vstup do Rady ČT, což se prý dále nelíbí ani majitelům XTV. „A pro šéfy v ČRo to byla hořká pilulka, protože si díky svým zkušenostem lépe dokázali představit, co bude následovat a jakou špínou mě protáhnou média spřátelená s Českou televizí. Tak si ve světle těchto věcí myslím, že nastala ta pravá chvíle, abych se věnoval něčemu jinému a měl trošku více času,“ vysvětlil svůj odchod Xaver.

„Tak a teď ta pravda!!! Veškeré spekulace o tom, že budu kandidovat za nějakou politickou stranu do Poslanecké sněmovny nebo že budu kandidovat na generálního ředitele ČRo a další věci, které se objevily, není to pravda. Pravda je taková, že jsem byl shodou náhod loni zvolen do Rady ČT a já od té doby se snažím proniknout do toho, jaké má vlastně rada pravomoci a jaké je tam rozložení sil, protože tam je každé slovo tanec mezi vejci. No a tak jsem po roce dospěl k závěru, že to, co tam děláme, má význam a že je potřeba se na některé věci zaměřit ještě více,“ konečně odhalil své další plány moderátor.

Xaver podle svých slov nikdy nebral své angažmá v Radě ČT jako mezikrok k tomu, že by třeba někam kandidoval. „A to nabídka byla. Na rozdíl od jedné paní kolegyně, která v rámci své předvolební kampaně chodí a vykřikuje, že rada je bezzubá a má prázdniny nebo že rada je pes, který je uvázaný u boudy bez žrádla. To mě teda už opravdu uráží a o to víc mě to provokuje k tomu, abych se věcem kolem Rady ČT věnoval více. Pro mě je totiž lidsky absolutně nepřijatelné zkoušet teď nějakou kandidaturu za jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí s vědomím, že se tam buď dostanu, nebo nedostanu a v případě, že ne, tak se v klidu vrátit do Rady ČT. Nemůžu se přece teď postavit za program nějaké strany a potom po neúspěšné kandidatuře se vrátit do rady. Jak by mě ti lidi věřili, že už nekopu za zájmy nějaké politické strany?“ nechápe Xaver počínání své kolegyně Hany Lipovské, která kandiduje za Volný blok.

„Přece když jeden den kopu za zájmy nějaké strany a oslovuju lidi na náměstí, tak se druhý den nemůžu tvářit, že už žádné politické zájmy nemám. Tomu snad nemůže nikdo uvěřit. A pro mě je toto nepřijatelné, takže kdybych náhodou vážně zvažoval nějakou kandidaturu, tak bych rozhodně opustil Radu ČT, protože tak to má být,“ dodal Xaver, který se po odchodu z ČRo chce více věnovat také svému YouTube kanálu Xaver Live.

