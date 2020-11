Xaverovy bomby u Soukupa: Začerněné smlouvy, bonusy. A výzva senátorům Smoljakovi s Drahošem

Hostem pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa byl člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý. A bylo to ostré. Koncesionářské poplatky by dle něj měly být jen dobrovolné. Kolik by platili dobrovolně někteří známí senátoři? Odvolání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka prý není na programu dne, ale... Co se Stardance a s kuchařskou show?

reklama

Anketa Podporujete masivní snížení daní, které ,,odmávali" poslanci ANO, ODS, SPD, Trikolóry či KSČM? Ano 71% Ne 29% hlasovalo: 10209 lidí

„Já jsem v Radě ČT za veřejnost. Věřte tomu nebo ne, jediný hlas, kterému naslouchám, je veřejnost... Dostávám spoustu zpráv a pochopil jsem, že je to velké téma, ta Česká televize a poplatky a tak dále.

V Radě ČT je to tak, že rada je 15členný orgán, který volí Poslanecká sněmovna, a Rada ČT se zodpovídá Poslanecké sněmovně. Dovoleno bylo nyní šest radních. No, a protože už dávno předtím byla projevena velká nespokojenost s dozorčí komisí, nespokojen byl i radní Šarapatka a to už je nějaká šarže, říkal to i předseda Rady pan Bednář, že se musí dozorčí komise vyměnit,“ vysvětloval Xaver Veselý nynější odvolání dozorčí komise Jaromíru Soukupovi.

„Dozorčí komise je jen poradní orgán, ona vlastně nic nerozhoduje, ona jen radí Radě ČT, jak se má rozhodnout,“ konstatoval Xaver Veselý. A dodal: „Je potřeba říci, že celé ty roky zpátky to nějak probíhalo v klidu a o Radě ČT ani o dozorčí komisi se nemluvilo. Všem to vyhovovalo, protože se schvalovaly ty vysoké bonusy pro generálního ředitele, já mu je přeji, ale zvednout ruku pro ně v plné výši již nemohu,“ prohlásil radní.

O koncesionářských poplatcích Veselý řekl: „Jsou to peníze lidí. Jestli jsem na nějakou věc v té Radě ČT změnil názor od okamžiku, kdy jsem tam přišel, tak jednu zásadní věc vám rád řeknu. Já si totiž myslím, že poplatky pro ČT by měly být dobrovolné. Občané by to měli platit dobrovolně, nikoliv povinně a ještě pod pohrůžkou exekuce... Protože znám spoustu lidí, kterým se nelíbí způsob nakládání s těmi penězi, různé začerněné smlouvy, nebo se na Českou televizi vůbec nedívají,“ připomněl dlouholetý moderátor Veselý.

Psali jsme: Co to tam v tý Praze hulej? Štěpánek spustil na novináře i „obránce“ ČT

„Na druhou stranu, existují ochránci ČT jako pan Hilšer, pan Smoljak, pan Drahoš. Tam mám představu, že kdyby to bylo dobrovolné, že oni dají ze svých senátorských platů třeba i pět tisíc korun,“ rýpnul si radní ČT.

Tedy, dle Xavera Veselého je nutno změnit pohled na celou věc. „Je třeba znovu předefinovat, co je, a co není mediální veřejná služba. Já si totiž nemyslím, že reality show by měla být na České televizi. Stardance a ‚peče buchty celé Česko‘ by nemělo být na České televizi. U vás, pane Soukupe, na Primě, na Nově, kdekoliv.“ Jaromír Soukup s Veselým v této věci souhlasil a prohlásil, že ČT jde v těchto případech o sledovanost.

„Samozřejmě, že objektivní zpravodajství chceme, spoleh na ČT24 v těžkých situacích jako je covid, publicistika, pořady pro děti, ta televize má spoustu věcí, které dělá skvěle, proto já jsem ochoten za tu televizi do budoucna platit a klidně mnohem víc než 135 Kč, ale dobrovolně.“ vypočítával Veselý.

Na Soukupovu otázku, zda by měl být odvolán ředitel ČT Dvořák, Xaver odpověděl: „Vůbec to není na programu dne. Já slyším tu otázku často, a nedá se nic dělat, pane Soukupe, ryba smrdí od hlavy... Ale hlavně si myslím, že ředitel Dvořák by měl být kontrolován Radou ČT – a teď se udělal první krok, který nakonec široká veřejnost ocení, protože vlastně do těch účtů, do těch začerněných smluv, do toho všeho může až ta dozorčí komise.“

Máme se tedy zřejmě na co těšit.

Psali jsme: Policie v Praze rozehnala nepovolený mejdan. Vyražené dveře, desítka hostů skončila v poutech Bruselský web naložil Zahradilovi, prý je napojen na Čínu. Ten na oplátku popsal, jaké nesmysly „renomovaný server“ šíří Dvouletý (Soukromníci): Daně mají být nízké a státní aparát co nejlevnější Stanislav Zapletal: Chudák soudce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.