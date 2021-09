Z každého nákupu byste si platili ČT. Pirát v debatě vypustil bombu

V předvolební debatě lídrů ANO a Pirátů zazněl od Mikuláše Ferjenčíka poměrně zásadní návrh, jak vyřešit financování veřejnoprávních médií. Pirátský poslanec by byl rád, kdyby na veřejnoprávní média směřovala část výběru daně z přidané hodnoty. Na rozpočet ČT by tak měl vliv vývoj ekonomiky. DPH je ovšem daň, kterou platí skoro každý a má na příjmech státu lví podíl. I pouhé procento z ní by rozpočet ČT zvedlo o 40 %.

v předvolební debatě lídrů v Pardubickém kraji jako jedno z posledních témat zmínil financování médií veřejné služby a tázal se, jak se kandidáti staví ke zvýšení koncesionářského poplatku. „Já jsem příznivec toho, aby byla Česká televize financovaná pevným podílem DPH, to znamená, aby se ty peníze na Českou televizi skutečně odvíjely od výkonu ekonomiky. Možná by se tímhle systémem daly doplnit ty poplatky, aby nemusely růst," řekl Mikuláš Ferjenčík.

Moderátor se ujistil, že poplatky by tedy zůstaly, ale ČT by tedy dostala navíc ještě určitý podíl z daně z přidané hodnoty. „To je nejstabilnější daň, co se týče výběru, kdyby se dala nějaká složka financování veřejnoprávních médií z výběru této daně, tak by bylo možné dlouhodobě ty poplatky nechat být a dofinancovávalo by se to tímto způsobem,“ argumentoval Mikuláš Ferjenčík.

Jeho oponent David Kasal mínil, že nastavení koncesionářských poplatků je správné, neboť se na nich podílí všichni. Řekl, že zvyšování by mělo záležet na kvalitě. „Já jsem také poplatník a některé věci se mi také nelíbí. Například některé pořady, konkrétně Infiltrace, kde tam člověk uvažuje, jestli ty prostředky jsou vhodně vynaložené,“ měl výhrady k práci ČT. Přiznal určitý dluh u Poslanecké sněmovny, která stále neschválila zprávy o hospodaření ČT, výše poplatků by se dle něho měla odvíjet právě od těchto zpráv. Uznal, že se vše zdražuje a i televize je součástí české ekonomiky. „Ale musí to být za určitých podmínek,“ mínil o zvyšování koncesionářských poplatků.

Daň z přidané hodnoty platí v podstatě všichni spotřebitelé, v kostce by tedy z každého nákupu v supermarketu šla část do rozpočtu České televize. U DPH se jedná o druhý nejvyšší zdroj financí pro stát a ze všech daní je její výběr suverénně nejvyšší, jak ukazuje tabulka Ministerstva financí. Minulý rok byl její výběr v hodnotě 287,86 miliard korun.

Příjmy státního rozpočtu za leden až prosinec

Zdroj: MFČR

Dle serveru Mediář byl rozpočet ČT na rok 2021 navýšen o 80 milionů korun na 6,84 miliard. Pokud by byl Ferjenčíkův návrh uveden do praxe, záleželo by na tom, jaký by byl zmíněný podíl z DPH. I jedno procento z výběru DPH jsou stále 2,8 miliardy, tedy 40 % současného rozpočtu ČT, celý rozpočet ČT je pak „pouhých“ 2,5 % z celkového výběru daně z přidané hodnoty. I jedna tisícina výběru DPH by stále byla podstatné, milionové přilepšení pro rozpočet jakéhokoliv veřejnoprávního média.

A navíc, inkaso DPH se mění, v roce 2019 bylo o necelé čtyři miliardy větší než v roce 2020 (především kvůli poklesu poptávky kvůli covidovým opatřením). Rozdíly ve výběru by se přes poměr přenášely i na rozpočet ČT a i poměrně nepatrná procentuální změna ve výběru by stále znamenala milionový rozdíl pro hospodaření ČT.

