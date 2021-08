Z nitra Prague Pride: Volila bych piráty, líbí se mi předseda, volá nezletilá. Piráty, piráty, přidali se cizinci. "Brány pekelné, samý satanisti," ozval se pak osamělý hlas

reklama

"Piráty. To je jasný. Co jinýho v tomhle homofobním smrádku," sdělí mi pán jemným hláskem při vstupu na Střelecký ostrov. Ještě ukázat antigenní test a jsem v Pride village, tedy centrále festivalu Prague Pride, který má letos za grafického maskota jakési dva bratry v duhovém triku, protože duhová vlajka je symbolem dříve čtyř a dnes už prý pětiprocentní menšiny. A tak kráčím vstříc "duhovým človíčkům", tedy LGBT+, tedy lesbám, gayům, bisexuálům, transgender osobám a všem dalším z těch dvaasedmdesáti pohlaví.

Pirátská privatizace

Většinou kolem sebe ale vidím děti v maškarním a zní angličtina či slovenština. Když se jedné dívky, tipoval bych šestnáct, optám na volby, uchechtne se. "Ještě nevolim, ale kdyby, tak piráty. Líbí se mi jejich předseda," sdělí možná heterosexuálka a její kamarádky přikyvují. Ostatně jediná politická strana, která má v Pride village, tedy vesnici pýchy, předvolební stánek, je, světe, div se, Piráská strana. Tedy jejich předvolební koalice Pirstan. Od tří usměvavých lidiček si beru noviny a letáčky.

Jeden z letáků je o tom, jak piráti bojují v zájmu "duhových človíčků". Jako první podpořili v Poslanecké sněmovně návrh zákona na zavedení rovného manželství. Pirátka Georgia Hejduková pravidelně psala na blog "Jak se stávám ženou" o své osobní zkušenosti s tranzicí. Primátor Zdeněk Hřib společně s koalicí prosadil oficiální záštitu města nad festivalem Prague Pride - akce dostala od metropole 650 000 korun - a poslanec Ondřej Profant prosazuje zrušení povinné sterilizace trans osob. Skoro to vypadá, jako by si Piráti tuhle menšinu zprivatizovali a kdybychom žili v LGBT+ státě, tak by byli zvoleni téměř stoprocentní většinou jako za "komančů".

Samozřejmě, že by z menšiny chtěly oddrolit nějaké voliče i jiné strany, hlavně současná vládní koalice, a z ní spíš ČSSD, ale moc se jí to, i přes přidání gayprince Matěje Stropnického na pražskou kandidátku, nedaří. Jeden vtipný příklad vyšťoural web Info.cz a je popsán pod jasným titulkem: Úřad vlády zasponzoroval příručku radící lesbám, jak obejít zákon a pořídit si dítě. Úřad vysolil spolku Prague Pride 37 500 korun na příručku, která obsahuje rady, jak podvodem získat dítě pomocí umělého oplodnění.

Nedaleko východu se nachází výstava Od císaře k soudruhovi, která představuje tváře a životní příběhy deseti osobností naší historie, které bojovaly za emancipaci či byly pionýry tuzemské LGBT+ komunity. Mezi nimi gayherec Eduard Cupák, bojovnice za práva žen Františka Plamínková nebo Zdeněk Koubek, jenž byl ještě jako Zdena nejlepší běžkyní světa, následně podstoupil jako první v zemi operativní a právní změnu pohlaví a začal hrát ragby. Ostatně trestnost pohlavního styku s osobou stejného pohlaví byla v socialistickém Československu zrušena už roku 1961.

"Brány pekelné se otevřely. Je to tam samý neznaboh, samý satanista. Ale Bůh to vidí, ten nás ochrání před tímto zlořádem," mumlá pán procházející po mostě Legií a hrozící pěstí dolů ke Střeláku. Vypadá sice jako přívrženec Tálibánu, ale jelikož Alláh česky neumí, bude to nejspíš nějaký radikální křesťan. Když mu dva mladíci zamávají duhovou vlajkou před tváří, přidá do kroku a zmizí někde za Zlatou kapličkou.

Fotogalerie: - Týden hrdého duhovna začal

Jsme v Čechistánu

Z narvaného programu festivalu jsem si vybral akci Práva LGBT v Čechistánu. Místo aktivistické debaty se ale v Artivist Labu v Hybernské konala kvízová show. Pořádali ji Anatolij Černousov a Danijar Sabitov, Kazaši a redaktoři Kok.teamu, webu na podporu LGBT komunity v Kazachstánu. Nejdřív prohlásili, že jsou nomádi a proto už čtyři roky žijí v Česku, takže si všichni zahrajeme nomádskou hru. Aby bylo jasno, co jsou to nomádi, tak prý, když štve Babiš, můžeme kočovat jinam, ale už není moc kam. Obecenstvo se při odpovědích na různé otázky mělo přesunout buď napravo do Česka, anebo nalevo do Kazachstánu.

Anketa Kolik dle vás existuje pohlaví? Jen dvě 98% Víc než dvě 2% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 12151 lidí

Pak přišlo několik pravdivých příběhů se změněnými jmény a otázkou, kde se odehrály? Například: "Čtrnáctiletý Abai se zabil kvůli své homosexualitě a zanechal po sobě dopis na rozloučenou, že nechce žít ve společnosti, která je tak netolerantní." A nakonec odhalení. Všechny ty příběhy pocházely ze současného Česka. Tím chtěli gayové z Kazachstánu a zároveň študáci Karlovy univerzity říct, že Kazachstán je pro LGBT+ sice peklo, ale ani Čechistán se svou zčásti homofobní společností není žádným rájem. A úplně nakonec mi první zmiňovaný sdělil, že mít zdejší občanství, volil by Pirstan.

Ostatně, když jde o nadsázku a humor, tak jsou častěji "duhoví človíčkové" ve větší pohodě, než jejich heterozastánci. Svědčí o tom humbuk, co se zvedl kolem "darwinovské" nadsázky, kterou ventiloval nedávno na Twitteru sportovec, lékař a hlavně pankáč Lukáš Pollert. "Nebojme se LGBT a buďme na ně milosrdní. Vždyť je to slepá vývojová větev, dlouho tu nebudou a navíc zachraňují planetu od přemnožení primátů," napsal. Kritické poznámky bývalého člena KDU-ČSL, tedy zastánce normální rodiny, Miroslava Kalouska, ale i "vratára" a lidumila, co mlátil soupeře hokejkou do hlavy, Dominika Haška, dokazují, že pánové ztrácí smysl pro humor a zanedbávají sebereflexi.

Aby si člověk připadal, že to neodflákl, je třeba navštívit ještě jedno festivalové místo. Pride house, tedy dům pýchy, v Kasárnách Karlín. Při vstupu na dvůr kasáren se před každým otevře úžasný prostor. Na pletivu volejbalového hřiště dostanu sám odpověď. Účastníci festivalu totiž občas nosili i jiné vlajky než ty duhové. A věřte, že je to celá vlajkověda. Vlastní zástavu mají lesbičky, asexuálové, bisexuálové, transgender a tak dále. Mezi "duhovými človíčky" ale už nemá cenu se ptát na volby. "Piráty, piráty, piráty!"

