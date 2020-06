Z politika Kalouska zbyl jen „arogantní kre*én“. Pod stolem mám ricin, moc zlý projímadlo. Xaver a novinářský svéráz odrovnali kavárnu, nezapomenutelně

Do internetové televize XTV k Luboši Xaverovi Veselému dorazil komentátor serveru Info.cz Petr Holec a Veselý mu toho sdělil opravdu hodně. O „soucitné odměně“ pro migranta, o bývalém policistovi Robertu Šlachtovi, které by prý měli strážci zákona sledovat ve sprše a o tom, jak šéf komunistů Vojtěch Filip učí Piráty základům demokracie.

Nejprve se zastal ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové, kterou redaktorka CNN Prima News zkoušela z angličtiny. Holec ministryni doporučil celou situaci otočit tím, že by redaktorce položila několik otázek z ekonomie, protože přece musí prokázat nějaké znalosti z této oblasti, když chce vést rozhovor se šéfkou státní kasy. „Jestli ta holka chce dělat reality show, tak proč se nepřihlásí do Superstar? Podle mě by ji vzali,“ poznamenal Holec.

Poté si tropil žerty z pořadu 168 hodin Nory Fridrichové. „To je parodie Nory Fridrichové, ne,“ pousmál se.

A to byl vlastně teprve začátek.

Poté všem oznámil, že je „šváb“, když hájil místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa, který utnul promluvu jednoho z Pirátů za to, že se odklonil od tématu. Podle Holce tak vlastně dal šéf komunistů Pirátům lekci z demokracie.

„Já musím Vojtěchu Filipovi poděkovat. On tady hájí principy demokracie, fungování demokratického parlamentu. To má nějaký pravidla. Pořádek musí být, přeci. I v demokracii. A kdo by to měl vědět jinej než Piráti. Tak když začal mluvit o něčem jiným, tak ho vypnul, jak se říká,“ vyjádřil svůj názor na celou věc Holec.

Piráti podle něj dostali jen ochutnat vlastní medicínu, protože i Pirát Vojtěch Pikal vypínal v minulosti komunisty. „To je ten kluk, co vypadá jako sfinga, on má ten cop a poker face,“ tropil si žert ze zákonodárce Holec.

„Já jsem šváb, ale nepřehánějte to, mám tady ricin pod stolem,“ konstatoval sarkasticky a narážel na kauzu vyvolanou časopisem Respekt. „A to je zlý projímadlo,“ přisadil si ještě.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani kauza Jany Nečasové a expremiéra Petra Nečase. Holec prohlásil, že někdejší policista Robert Šlachta v této zemi provedl v podstatě „policejní puč“. Tato svá slova pronesl i přesto, že není obhájcem Jany Nečasové a je kritický k tomu, jak za jejich časů fungoval Úřad vlády expremiéra Petra Nečase.

„Ona v podstatě byla stínová premiérka a její milenec premiér byl prostě bohužel slaboch,“ pravil Holec.

To ale nic nemění na tom, že teď by policisté měli sledovat Roberta Šlachtu. „Doufám, že dneska už ti jeho bývalí kolegové sledují Roberta Šlachtu někde ve sprše,“ uvedl.

Moderátor Luboš Xaver Veselý doplnil, že by si policisté měli na auta dopsat „pomáhat, chránit a šmírovat“.

Poté celou debatu opepřil pepřem politiky a poukázal na to, že Miroslav Kalousek naznačil, že premiér Andrej Babiš je „arogantní kretén“ a Holec čeká, že si teď možná Babiš s Kalouskem vymění řadu žalob.

„Ale Miroslav Kalousek není úplně hloupej a měl by se zamyslet nad tím, kdo to vyhrává. Andrej Babiš vyhrává volby a je nejpopulárnější politik, zatímco Kalousek je se svou Topkou na cestě ze sněmovny. Tak být jím, tak jenom přemejšlím, jak to dělám,“ uvedl Holec.

Xaver Veselý se poté Holce zeptal, jestli tímto svým Kalouskovým výrokem předseda Klubu TOP 09 nevykreslil sám sebe jako „chcípající kobylu, která kolem sebe kope.“

„To jste řekl úplně přesně,“ pochválil Luboše Xavera Veselého Holec. A jedním dechem dodal, že mu je Kalouska vlastně líto, protože Kalousek byl v politice 25 let a teď z toho zbyl „arogantní kretén“. Tím prý ukázal, že se vyjadřováním pohybuje kdesi v suterénu.

Nakonec pár slovy okomentoval odsouzení migranta, který v Litoměřicích znásilnil dívku, na dva roky. „To mi připadá jako nějaká odměna soucitná,“ vrtěl hlavou Holec s tím, že je to vlastně reklama pro migranty, aby vyrazili do Litoměřic.

