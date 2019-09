Z prdu kuličku neuděláš, pravil znalec medií po zhlédnutí pořadu o fake news. Amatérské, jednostranné, vůbec to nemělo vzniknout

„Ten pořad je od začátku špatný a měl by být koncipován úplně jinak. Jestli se inspirovali ze Západu, tak tohle bylo dosti amatérské,“ hodnotí nový pořad České televize s názvem To se ví mediální analytik Jiří Mikeš s tím, že je pokleslý a očekával více odbornosti. Kritizoval také politický výběr témat s tím, že je neobjektivní. Naopak politolog Lukáš Jelínek tvrdí, že mu politická satira na obrazovce chyběla a v tomto formátu je novinka zajímavá i pro příjemce informací, kteří se o politiku nezajímají.

„Domníval jsem se, že v pořadu budou lidé, kteří něco vědí o práci s veřejností, ale nevědí. Kdyby něco věděli, uvědomili by si základní pravidlo, že věcem a lidem bez chyby se nevěří. Jestli někdo šíří fake news, tak k nim patří i Česká televize a mohli střílet i do vlastních řad, když měli potřebu napadnout televizi Prima. Stejně se nemohou zbavit ideologického poslání, kdy jdou proti Babišovi, Soukupovi, o doktorce Samkové a Agrofertu ani nemluvě. Takže to rozjeli proti svým takzvaným nepřátelům,“ komentoval pořad mediální analytik Jiří Mikeš. Podle něj mohla televize dát místo komentátora Tomáše Měcháčka za pult Fridrichovou a Wollnera a bylo by to stejné.

Mikeš: Pořad měl být koncipován úplně jinak, je to amatérismus

Mikeš se domnívá, že celý pořad je od začátku špatný a měl být koncipován úplně jinak. Prohlásil, že pokud se inspirovali z podobné relace v západní televizi, šlo o amatérismus. Současně zapochyboval o cílové skupině. Podle Mikeše se bude raději dívat na seriál Ulice.

Politolog Jelínek uvedl, že byl zvědavý, protože existovala možnost, že se může jednat o nějakou prvoplánovou propagandu, o formát, který bude absolutně nezáživný a nudný, a záleží, jak je takové téma uchopeno. Očekávání prý byla o to větší, že se veřejnoprávní televize dosud vážnějším společenským tématům mimo zpravodajství nebo dokumentů vyhýbala. „Pořad dopadl i trochu lépe, než jsem čekal. Co na pořadu oceňuji ze všeho nejvíce, že je někde na hraně zábavy, vědomostního pořadu a politické satiry. Já jsem například člověk, kterému ve veřejnoprávní televizi už velmi dlouho chybí něco, co by zavánělo politickou satirou, když si nebudeme myslet, že politickou satirou je například pořad 168 hodin,“ vysvětlil politolog.

Jelínek: Informace z politické i společenské současnosti byly humorně zarámovány

Podle něj byly informace z naší politické nebo společenské současnosti zarámovány humorně a nešlo o zábavu, která by byla vysloveně laciná. Podle svých slov pochopil, že cílem autorů pořadu je varovat diváka, že vše, co si přečte na internetu, nebo z médií, nemusí být pravda a je třeba přemýšlet nad tím, jaké informace vstřebáváme. Nesouhlasil ani s tím, že by výběr politických témat byl nějak ovlivněný. „Rozumím, jaké příklady použili, aby byly pro diváky nejsrozumitelnější, tedy hlavně příklady politické a bulvární. Je logické, že když se objeví satirický pořad, tak si utahuje především z vlády a vládních politiků, protože jsou první na ráně. Objevila se některá schémata, která sleduje i člověk z prostředí mimo televizi, tedy mezi sebou. Nehodnotil bych to podle jednoho dílu, kdo byl brán na paškál, protože ten okruh dotčených byl mnohem širší,“ řekl Jelínek.

Odborník na média Mikeš s tím nesouhlasí: „Já myslím, že něco takového nemělo vzniknout. Měl vzniknout pořad, který by vysvětloval, jak se pracuje na sociálních sítích, s lidmi, kteří o tom skutečně něco vědí, třeba Vadim Petrov nebo lidé z ekonomické politologie. Ale takový pokleslý pořad lidem nic neřekne, notabene naši lidé byli dlouhá léta školení za bolševika číst mezi řádky a oni se té pravdy dopídí bez pomoci pořadu.“ Mikeš označil výběr témat v To se ví za jednoznačný: Samková, Soukup, Prima a pochopitelně Babiš. „To je tak hloupé, takhle se veřejnoprávní médium nemá chovat. Když chtějí dělat show, ať dělají show, ale i v ní musejí být objektivní. Dát uši Kalouskovi, to nic neznamená,“ sdělil Mikeš.

Politolog: Téma Babiš a Agrofert je logické, mluví se o něm všude, ale vtipy o sociálně slabých jsou nekorektní

Politologu Jelínkovi se líbilo, že si autoři uměli udělat i celkem drsnou legraci i z pozvaných hostů. „To, že se dotkli Andreje Babiše nebo Agrofertu, to mi přijde logické, protože to je nejčastějším tématem v hospodách a u televizí. Všichni se baví o Babišovi. Kdybychom si chtěli udělat rešerši všech dezinterpretací, došli bychom k milionu informací, něco z nich muselo být vybráno a celkem rozumím, že vybrali, co se v pořadu objevilo, a nepovažuji to za manipulativní. Neřekl bych, že by tam bylo premiérovi ukřivděno,“ vysvětlil Jelínek s tím, že takový formát může upozornit na vážné věci i diváky, kteří nesledují politické události, jsou povrchními uživateli internetu a příjemci informací.

A vytkl pořadu dvě věci. Jednou je, že téma fake news a dezinformací uchopily osobnosti, které má podle něj člověk spojené s prvoplánovou zábavou. „Ale chápu, že se autoři snaží na tomto typu výběru hostů diváky nalákat. Co mi také vadilo, že zábava a veselí v pořadu bylo často necitlivé i k těm, kteří mohli být mezi diváky. Dělat si legraci ze sociálně slabých, bezdomovců nebo ze žen po padesátce, jsou nekorektní vtipy na adresu těchto osob.“

Česká televize vstoupila do neprobádaného terénu

Na tom se s Mikešem shodl: „Mrzí mě a jsem zklamán, když lidé jako Háma a Pawlovská, kteří něco dokázali, jdou do pořadu, kde z prdu kuličku neuděláš. Jako Měcháček a Taclík – jsou skvělí herci a i na některé jejich reklamní spoty se člověk rád podívá,“ řekl Mikeš s tím, že pořad za peníze daňových poplatníků o dezinformacích je určitě namístě, ale nikoliv v takové podobě. Naopak Jelínek podotkl, že i přes spousty much jde o něco, za co by sám Českou televizi pochválil: „Dokázala vstoupit do pro ni neprobádaného terénu i za cenu, že bude sklízet ostrou kritiku. Když to srovnám s tím, co se v rámci České televize ukáže na obrazovce, jako například Pošta pro tebe nebo Máte slovo, které podle mě do veřejnoprávní televize nepatří, tak z tohoto hlediska takový pořad na veřejnoprávní obrazovku patří,“ uzavřel Jelínek.



autor: Zuzana Koulová