Z „prezidentů“ na Nově: Fischer, Bašta a Ukrajina. Víc netřeba dodávat

reklama

Anketa Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta? Pavel Fischer 0% Jaroslav Bašta 29% Petr Pavel 2% Tomáš Zima 0% Danuše Nerudová 0% Andrej Babiš 65% Karel Diviš 0% Marek Hilšer 4% hlasovalo: 25420 lidí

„Role prezidenta v době, kdy se v zemi děje něco, co se nedá vysvětlit, jako je například energetická krize... Tak v tu chvíli by měla být role prezidenta taková, že by měl vystoupit. Lidé by ho měli vnímat jako někoho, kdo je nohama na zemi, a měl by poprosit vládu, aby s tím něco dělala. Lidé jsou v zemi zklamaní a naštvaní,“ podotkl Karel Diviš. Ve chvíli, kdy se hovořilo o důchodech, zmiňoval mimo jiné možnost navýšení odchodu věku do důchodu. Pro euro by pak v současné době nebyl.

A kde by mělo vzít Česko plyn na příští zimu? „To je otázka za milion,“ poznamenal Pavel Fischer a hovořil o tom, jak je nutné, aby současná vláda pracovala na naplnění zásobníků. Následně se vyjádřil i k dalším aktuálním tématům. „Prezident v tom hledání politické shody má obrovskou roli. My jsme si odvykli. Máme pocit, že na Hradě nikdo není. Ale ve chvíli, kdy tam máte aktéra, který pozve za jednací stůl všechny, jichž se to týká, může se to začít hýbat,“ podotkl.

Řeč byla i o zrušení superhrubé mzdy, což byl podle Tomáše Zimy chybný a populistický krok.

Následně se téma diskuse stočilo k mezinárodní politice. „Konflikt na Ukrajině musí skončit mírem. První krok, který musí být v této situaci učiněn, jsou mírová jednání. To je jediná cesta a je zapotřebí podporovat všechny, kteří se o tato jednání snaží,“ sdělil Bašta.

Ke konfliktu na Ukrajině se vyjádřil i Karel Diviš. „Všichni normální lidé na planetě Zemi odsuzují válku a přejí si mír. Tím hlavním hráčem, který bude určovat pravidla hry, bude Ukrajina. Je dobře, že jí pomáháme, že jsme odsoudili ruskou agresi. Spousta občanů má strach, že se může něco semlít i tady v Česku,“ sdělil Diviš, jenž se domnívá, že se pozapomíná na brannou výchovu. Rusko je pak podle něj přežitá velmoc.

„Přeju si, aby konflikt skončil co nejdříve. Aby se Rusko naučilo respektovat hranice států kolem sebe,“ zmínil následně ke konfliktu na Ukrajině Pavel Fischer. „Konflikt na Ukrajině je tragédie pro miliony lidí na obou stranách. Je nutné se zasadit, aby konflikt skončil co nejdříve. Lidé u nás mají obavy, aby se konflikt nerozšířil,“ poznamenal poté Tomáš Zima.

Jaroslav Bašta následně také odmítl, že by jmenoval ministra životního prostředí Petra Hladíka. Má pochybnosti o této nominaci premiéra Petra Fialy (ODS). „Pokud se stanu já prezidentem, nechci být aktivistický prezident. Pokud takovýto ministr nebo další ministr není trestně stíhaný, takže bych takovému nominantovi šanci dal. Nelíbila se mi včerejší debata té svaté trojice bez Andreje Babiše, kteří neměřili stejným metrem,“ poznamenal Diviš, podle něhož prezident musí být nadstranický.

„Za jednotlivé ministry nese odpovědnost premiér. Pokud premiér navrhl, tak bych jako prezident jmenoval,“ řekl Fischer, že by bral v potaz pouze závažnou informaci týkající se dané nominace.

Řeč byla i o prezidentských milostech. „Milosti nemůžete sekat jako salám. To není věc, kterou můžete brát na lehkou váhu,“ poznamenal Pavel Fischer, jenž by šel cestou individuálního přístupu. Diviš pak odmítl, že by kdy dal milost někomu takovému, jako byl šéf lánské lesní správy Miloš Balák, kterému dal Zeman milost. „Ani ve snu by mě to nenapadlo,“ poznamenal Diviš. „Pravomoci prezidenta jsou dostatečné,“ řekl pak k další otázce Zima.

Bašta závěrem hovořil o tom, jak by utrácel peníze ze svého prezidentského platu. Zmínil, že finance by šly na charitu – a to konkrétně mimo jiné na opuštěné kočky. Na charitu by pak z prezidentského platu přispíval Pavel Fischer i Karel Diviš. „Podporuji také řadu projektů,“ sdělil Zima, že by tak činil i dále.

Závěrečné otázky se směly odpovídat ano/ne. Manželství pro všechny? „S jiným názvem ano,“ odvětil například Zima, jenž také odmítl eutanazii. Fischer v té souvislosti odpověděl mimo jiné na to, že ženy a muži nemají v Česku rovné podmínky, a neumožnil by adopci dětí LGBTQ páry. „Opil jste se někdy do bezvědomí?“ zazněla otázka na Diviše. „Do bezvědomí ne,“ řekl Diviš. Bašta se vyjádřil proti legalizaci marihuany a pro referendum o vystoupení z EU. Všichni prezidentští kandidáti se následně shodli na tom, že by prezident měl zveřejňovat informace o svém zdravotním stavu.

„Vážení spoluobčané. Jděte k těmto volbám, protože jsou to možná poslední svobodné volby. V okamžiku, kdy projde korespondenční hlasování, dostaneme se do úplně jiné situace. Volte politiky ne podle jejich slov, ale podle jejich činů,“ sdělil závěrem Bašta.

„Číslo 8 je číslo hojnosti, takže volte Karla Diviše,“ sdělil následně Diviš. „Volit prezidenta je těžká věc. Musíme vybrat někoho, kdo má předpoklady, ale kdo má také profesní nebo lidskou zkušenost. Volte někoho, o kom si myslíte, že jste jej poznali. Přeji vám pocit svobodné volby,“ dodal Fischer a vyzval lidi k volbě čísla 1.

„Zítra a pozítří rozhodnete o tom, kdo bude budoucí hlavou státu. Pojďme udělat maximum pro to, aby se nám žilo v naší zemi dobře. Přijďte volit, případně volte mě,“ zakončil závěrečná slova kandidátů Zima – aby lidé volili srdcem, a ne průzkumy.

Moderátorka Bára Divišová závěrem všem účastníkům poděkovala za to, že diskutovali a že zůstali.

Psali jsme: Hilšer odešel uprostřed debaty na Nově. A Diviš to opět nakopl Michálek (Piráti): Whistleblowing nechrání jen majetek, ale i různé veřejné zájmy Richterová (Piráti): Je prokázáno, že často fungují anonymní oznámení Vondráček (ANO): Právě díky anonymním oznámením dochází k prošetření některých kauz

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.